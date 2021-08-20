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24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Новости

Гонщик выбыл из «Ле-Мана» еще до старта. Второй год подряд

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Американец Дуайт Мерриман вправе сетовать на судьбу – знаменитый суточный марафон категорически отказывается видеть его своим участником

Гонщик выбыл из «Ле-Мана» еще до старта. Второй год подряд

Мерриман рассчитывал дебютировать в «24 часах Ле-Мана» еще год назад, но тогда попал в аварию по ходу тренировок, повредил спину и получил от медиков запрет выходить на старт. 

Однако упрямый пилот-любитель не сдался и в 2021-м вновь заявился на старт. Он вновь собирался выступать в классе LMP2 на прототипе команды IDEC. 

Уже на тестах за неделю до гонки события вновь пошли по знакомому сценарию: 53-летний Мерриман разбил машину, да так сильно, что пришлось менять монокок. А в четверг, уже по ходу официальных тренировок, Дуайт ошибся вновь. 

 

Он не удержал машину под контролем в первом повороте трассы и улетел в барьер, едва не прихватив с собой и пилота G-Drive Racing.

Примечательно, что чуть позже в этом же месте в очень похожую аварию попал и куда более опытный Хуан-Пабло Монтойя.

 

Оценив повреждения шасси ORECA 07, в команде IDEC пришли к выводу, что восстановить его до субботнего старта не представляется возможным. Экипаж Мерримана, куда также входят Тома Лоран и Райан Дил, пришлось снять с соревнований еще до начала гонки.

Стоит отметить, что первоначально в этом же экипаже должен был ехать еще один американец Кайл Тилли, но за пару недель до марафона он повредил плечо и отказался от выступлений.

Из-за решения IDEC число участников предстоящей гонки сократилось до 61 автомобиля. 89-й по счету марафон «24 часа Ле-Мана» стартует в субботу в 17:00 по московскому времени.

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