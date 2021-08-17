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24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Новость

Гиперкары для «Ле-Мана» интересуют владельцев Volvo и Jaguar

Автор:
, главный редактор

Через три года в топовом классе гонок на выносливость могут быть представлены машины то ли 12-ти, то ли 15-ти марок

Гиперкары для «Ле-Мана» интересуют владельцев Volvo и Jaguar

Сразу два автопроизводителя запросили у представителей FIA подробную информацию о технических требованиях к автомобилям подкатегории LMDh, которые с 2023 года смогут принимать участие и в чемпионате мира WEC, и в гонках на выносливость на территории США. Информацией об этом поделился с читателями сайт Sportscar365.

По сведениям журналистов, речь о китайской компании Geely и индийском концерне Tata. Напомним, обеим этим корпорациям принадлежат знаменитые европейские автомобильные марки: Geely владеет Volvo и Lotus, а Tata – Jaguar и Land Rover. Geely также принадлежит бренд Lynk & Co – напомним, на автомобилях этой марки в прошлом году были завоеваны оба титула в кузовном Кубке мира WTCR.

Пока нет ясности, насколько активным было общение автопроизводителей с представителями FIA – и есть ли у двух компаний планы по вхождению в техническую группу, в рамках которой обсуждаются нюансы регламента.

Напомним, что к 2023 году техникой категорий LMH или LMDh планируют располагать 8 марок: к Toyota и Glickenhaus должны присоединиться Audi, Acura, BMW, Ferrari, Peugeot и Porsche. Ожидается, что в ближайшие выходные в рамках «24 часов Ле-Мана» о своих планах, связанных с категорией гиперкаров, публике расскажет Alpine. Предполагается, что до конца года о создании машин к 2023 и 2024 году соответственно объявят Cadillac и Lamborghini. Также над своим гиперкаром продолжает работать команда ByKolles. Таким образом, при удачном развитии событий через три года на старте «24 часов Ле-Мана» можно будет увидеть гиперкары дюжины разных марок.

По сведениям журналистов, некоторое время назад исследования, связанные с возможным созданием автомобиля LMH, проводило гоночное отделение Nissan – японцы даже купили для испытаний прототип класса LMP2. Но к настоящему времени, как утверждает Sportscar365, соответствующий проект заморожен.

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Новые планы виртуальных «24 часов Ле-Мана»

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Новые планы виртуальных «24 часов Ле-Мана»
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