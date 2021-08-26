Гиперкар на биотопливе получил имя Фанхио

Ранее Veloqx входила в число лидеров марафонских гонок: в 2004-м она финишировала второй в «24 часах Ле-Мана» и выиграла «12 часов Себринга» на прототипе Audi R8 класса LMP1 (на фото внизу).

Основатель команды Сэм Ли в четверг объявил о планах построить новый гиперкар для выступлений в WEC. Машина получила имя Veloqx Fangio Hypercar в честь знаменитого гонщика послевоенных лет Хуана-Мануэля Фанхио, который пять раз выигрывал титул в Формуле 1.

Двигатель будет использовать биотопливо различных видов. Дебют намечен на 2025 год, но Ли не исключил более быструю реализацию проекта.

«Мне было 28 лет, когда в 2004-м пришлось прекратить участие в гонках, – объяснил он Motorsport.com. – Нужно было заняться бизнесом, недвижимостью.

Прежде мы работали с производителями, но теперь мне хочется вкладывать больше в техническом плане. Я нацелен сразиться за победу в Ле-Мане под именем Veloqx».

Тот автомобиль, что показал на заглавном фото, сделанном по ходу тестов в Бахрейне, станет базисом для проекта. Это первый шаг к Fangio и перспективной дорожной модели. Он оснащен мотором Ferrari V12.