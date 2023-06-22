Галерея: Ferrari провела в Маранелло парад в честь победы в Ле-Мане
Джеймс Кададо, Антонио Джовинацци и Алессандро Пьергвиди принесли итальянской марке первый за 58 лет успех в абсолютном зачете знаменитого марафона. Спустя две недели празднества по этому поводу продолжились в родном городе Скудерии. Примечательно, что гиперкар 499Р даже не стали мыть после финиша
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Media Center
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Media Center
Фотограф: Ferrari Media Center
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Media Center
Фотограф: Ferrari Media Center
Фотограф: Ferrari Ferrari
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Мнение: что позволило Ferrari стать главной силой в Ле-Мане Мнение: что позволило Ferrari стать главной силой в Ле-Мане
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