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Галерея: Ferrari провела в Маранелло парад в честь победы в Ле-Мане

Джеймс Кададо, Антонио Джовинацци и Алессандро Пьергвиди принесли итальянской марке первый за 58 лет успех в абсолютном зачете знаменитого марафона. Спустя две недели празднества по этому поводу продолжились в родном городе Скудерии. Примечательно, что гиперкар 499Р даже не стали мыть после финиша

Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P, парад в Маранелло
Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P, парад в Маранелло
Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P, парад в Маранелло
Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Ferrari 499P, парад в Маранелло
Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P, парад в Маранелло
Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Ferrari 499P, парад в Маранелло
Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Ferrari 499P, парад в Маранелло
Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Ferrari 499P, парад в Маранелло
Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P, парад в Маранелло
Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Фотограф: Ferrari Media Center

Ferrari 499P, парад в Маранелло
Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Фотограф: Ferrari Media Center

Ferrari 499P, парад в Маранелло
Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P, парад в Маранелло
Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Фотограф: Ferrari Media Center

Ferrari 499P, парад в Маранелло
Ferrari 499P, парад в Маранелло
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Фотограф: Ferrari Media Center

Ferrari 499P, парад в Маранелло
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