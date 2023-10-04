Галерея: Aston Martin выставит гиперкар Valkyrie в «Ле-Мане» 2025 года

В истории Aston Martin есть единственная победа в гонка «24 часа Ле-Мана» – она датируется 1959 годом. Теперь эта история может получить продолжение: компания объявила, что через два года начнет заводскую программу в топовом зачете чемпионата мира WEC и американской серии IMSA.

На старт выйдет модель Valkyrie с двигателем V12 объемом 6,5 литров, причем это будет полноценный гиперкар, а не машина категории LMDh.

Сама по себе Valkyrie была разработана при участии конструктора Red Bull Racing Эдриана Ньюи. Ее мелкосерийный выпуск начался в конце 2021 года. Дорожная версия, предназначенная прежде всего для трек-дней, оснащается 1000-сильным гибридным мотором, однако в гоночной будет задействован только блок внутреннего сгорания без системы повторного использования энергии.

Первые тесты новинки в Aston Martin рассчитывают провести уже в начале следующего года, а гоночным дебютом должны стать «24 часа Дайтоны» в январе 2025-го.

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