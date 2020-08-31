G-Drive Racing выступит в Ле-Мане двумя экипажами

Марафон, который в этом году состоится 20-21 сентября, соберет на старте 60 экипажей. Из-за решения команды Carlin отказаться от выступления в число участников марафона в последний момент попала команда G-Drive Racing by Algarve.

Этой зимой она в драматичной борьбе выиграла титул в Азиатской серии Ле-Ман.

Однако от экипажа, выигравшего титул, в составе не осталось ни одного пилота – на прототипе Aurus поедут триумфатор «Ле-Мана» в составе Porsche LMP1 Ник Тэнди, а также опытный Оливер Джарвис, едва не одержавший сенсационную победу в общем зачете на машине LMP2 в 2017 году, и обладатель «серебряного» статуса Райан Каллен.

В отличие от основного экипажа российской команды, который пользуется технической поддержкой команды TDS и выступает на резине Michelin, гонщики Algarve поедут на шинах Goodyear.

В «24 часах Ле-Мана» за G-Drive Racing также выступят Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Миккель Йенсен. В том же зачете LMP2 стартуют россияне Константин Терещенко и Матевос Исаакян.

Кроме того, стало известно, что торжественный старт предстоящей гонке даст генеральный директор Группы PSA и босс Peugeot Карлос Таварес. Сейчас французский производитель готовится вернуться в соревнования на выносливость.