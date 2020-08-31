Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
24 часа Ле-Мана / Новость

G-Drive Racing выступит в Ле-Мане двумя экипажами

Поделились
Комментарии
G-Drive Racing выступит в Ле-Мане двумя экипажами
Автор:
Соавтор: Гэри Уоткинс, журналист (Global)

Организаторы «24 часов Ле-Мана» опубликовали окончательный список участников сентябрьской гонки

Марафон, который в этом году состоится 20-21 сентября, соберет на старте 60 экипажей. Из-за решения команды Carlin отказаться от выступления в число участников марафона в последний момент попала команда G-Drive Racing by Algarve.

Этой зимой она в драматичной борьбе выиграла титул в Азиатской серии Ле-Ман.

Читайте также:

Однако от экипажа, выигравшего титул, в составе не осталось ни одного пилота – на прототипе Aurus поедут триумфатор «Ле-Мана» в составе Porsche LMP1 Ник Тэнди, а также опытный Оливер Джарвис, едва не одержавший сенсационную победу в общем зачете на машине LMP2 в 2017 году, и обладатель «серебряного» статуса Райан Каллен. 

В отличие от основного экипажа российской команды, который пользуется технической поддержкой команды TDS и выступает на резине Michelin, гонщики Algarve поедут на шинах Goodyear.

Читайте также:

В «24 часах Ле-Мана» за G-Drive Racing также выступят Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Миккель Йенсен. В том же зачете LMP2 стартуют россияне Константин Терещенко и Матевос Исаакян. 

Кроме того, стало известно, что торжественный старт предстоящей гонке даст генеральный директор Группы PSA и босс Peugeot Карлос Таварес. Сейчас французский производитель готовится вернуться в соревнования на выносливость.

Читайте также:

Peugeot 2022 Hypercar

Peugeot 2022 Hypercar

Photo by: Peugeot Sport

«Ле-Ман» 2020 года пройдет без зрителей

Предыдущая новость

«Ле-Ман» 2020 года пройдет без зрителей

Следующая новость

Renault придет в высшую лигу «Ле-Мана» с маркой Alpine – той же, которую будет использовать в Формуле 1

Renault придет в высшую лигу «Ле-Мана» с маркой Alpine – той же, которую будет использовать в Формуле 1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана
Пилоты Оливер Джарвис , Ник Тэнди , Райан Каллен
Команды Algarve Pro Racing Team
Автор Джейми Кляйн

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое важное:

Toyota в третий раз подряд выиграла «24 часа Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана / Отчет о гонке

Toyota в третий раз подряд выиграла «24 часа Ле-Мана»

На Ле-Мане за ночь сменился лидер, Русинов идет в топ-3
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана / Новость

На Ле-Мане за ночь сменился лидер, Русинов идет в топ-3

Два россиянина ведут борьбу за места в первой тройке «Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана / Отчет о гонке

Два россиянина ведут борьбу за места в первой тройке «Ле-Мана»

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана / Отчет о гонке

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

3
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

4
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

5
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

20мин

Самое важное:

Toyota в третий раз подряд выиграла «24 часа Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана

Toyota в третий раз подряд выиграла «24 часа Ле-Мана»

На Ле-Мане за ночь сменился лидер, Русинов идет в топ-3
24 часа Ле-Мана

На Ле-Мане за ночь сменился лидер, Русинов идет в топ-3

Два россиянина ведут борьбу за места в первой тройке «Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана

Два россиянина ведут борьбу за места в первой тройке «Ле-Мана»

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Peugeot раскрыла детали возвращения в Ле-Ман с Гиперкаром
24 часа Ле-Мана

Peugeot раскрыла детали возвращения в Ле-Ман с Гиперкаром

Последние видео

$150 млн на одной фотографии. Самый дорогой снимок в истории 01:31
24 часа Ле-Мана

$150 млн на одной фотографии. Самый дорогой снимок в истории

Авария Мальдонадо в Ле-Мане 00:54
24 часа Ле-Мана

Авария Мальдонадо в Ле-Мане

Ferrari в Ле-Мане: гонка в цифрах 01:24
24 часа Ле-Мана

Ferrari в Ле-Мане: гонка в цифрах

Первая победа Тома Кристенсена в Ле-Мане в фильме «Герои» 01:28
24 часа Ле-Мана

Первая победа Тома Кристенсена в Ле-Мане в фильме «Герои»

Ford против Ferrari - что случилось на самом деле 13:22
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari - что случилось на самом деле

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.