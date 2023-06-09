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24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Отчет о квалификации

Фуоко принес Ferrari первый за полвека поул в Ле-Мане, у Cadillac загорелась машина

Поздно вечером в четверг участники «24 часов Ле-Мана» провели вторую часть квалификационной сессии – Гиперпоул. Восемь лучших экипажей в каждом классе окончательно распределили стартовые позиции

Джейми Кляйн
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Обладатели поула: Chevrolet Corvette C8.R №33 команды Corvette Racing, класс GTE: Ники Катсбург, Бен Китинг, Николас Варроне, Ferrari 499P №50 команды Ferrari AF Corse, класс Гиперкаров: Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен, ORECA 07 - Gibson №48 команды IDEC Sport, класс LMP2: Поль Лафарг, Поль-Лу Шатен, Лорентс Херр

После того, как первый раунд в среду остался за Ferrari, экипажи на красно-желтых прототипах 499P были главными фаворитами Гиперпоула – и оправдали этот статус. Антонио Фуоко стал лучшим по итогам получасовой сессии, показав время 3:22.982 и гарантировав Скудерии первый поул знаменитого марафона с 1973 года.

Таким образом, если сама гонка отмечает в этом году вековой юбилей, то перерыв между стартами Ferrari с первой позиции составил ровно половину этого отрезка. 

Скорость 499P подтвердил вторым результатом Алессандро Пьергвиди (на лучшей попытке он потерял время из-за круговой машины GT и отстал на 0,773 секунды), а вот у преследователей Ferrari и близко не оказалось такого темпа.  

Более того, экипаж Cadillac, занимавший по ходу сессии третье место, выбыл из борьбы в очень драматичных обстоятельствах – Себастьену Будрэ пришлось спешно парковаться на обочине из-за вспыхнувшего пожара. Позже в команде объяснили его утечкой в топливной системе высокого давления. 

Cadillac V-Series.R №3 команды Cadillac Racing: Себастьен Бурдэ, Ренгер Ван Дер Занде, Скотт Диксон

Cadillac V-Series.R №3 команды Cadillac Racing: Себастьен Бурдэ, Ренгер Ван Дер Занде, Скотт Диксон

Фото: Марк Флери

Так как судьи вывесили красные флаги, у гонщиков Cadillac сняли лучшее время круга, и на решетке они будут только восьмыми. 

Второй ряд в субботу поделят лучшие экипажи Toyota и Porsche – признанный мастер квалификаций и рекордсмен трассы Камуи Кобаяши атаковал изо всех сил, но потерял лучшее время из-за нарушения границ трассы, так что автором третьего времени для Toyota стал Брендон Хартли на другой машине японцев 

Быстрейшим пилотом Porsche оказался знакомый поклонникам Ф1 Фелипе Наср. 

ORECA 07 - Gibson №47 команды COOL Racing: Решад Де Жерус, Владислав Ломко, Симон Пажено

ORECA 07 - Gibson №47 команды COOL Racing: Решад Де Жерус, Владислав Ломко, Симон Пажено

Фото: Райнер Эрнхардт

В LMP2 Поль-Лу Шатен под клетчатым флагом принес первую позицию команде IDEC, тогда как из двух россиян Влад Ломко будет на решетке впереди Даниила Квята.

Партнер юного петербуржца по экипажу Решад Де Жерус обеспечил их команде COOL Racing четвертое место, тогда как выступавший в четверг за Prema Квята Мирко Бортолотти остался шестым. 

Невероятный 51-летний Бен Китинг выиграл для Corvette Гиперпоул в классе GTE, опередив соперников из Aston Martin и Ferrari. Победителей в каждом из трех классов можно увидеть на заглавном фото. 

Юбилейный марафон в Ле-Мане стартует в субботу в 17:00 Мск. 

Результаты Гиперпоула «24 часов Ле-Мана»

Позиция # Гонщики Машина Время Отрыв
1 50 Italy Антонио Фуоко
Spain Мигель Молина
Denmark Никлас Нильсен 		Ferrari 499P 3'22.982  
2 51 United Kingdom Джеймс Каладо
Italy Антонио Джовинацци
Italy Алессандро Пьергвиди 		Ferrari 499P 3'23.755 0.773
3 8 Switzerland Себастьен Буэми
New Zealand Брендон Хартли
Japan Рио Хиракава 		Toyota GR010 - Hybrid 3'24.451 1.469
4 75 France Матье Жамине
Brazil Фелипе Наср
United Kingdom Ник Тэнди 		Porsche 963 3'24.531 1.549
5 7 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid 3'24.933 1.951
6 2 New Zealand Эрл Бамбер
United Kingdom Алекс Линн
United Kingdom Ричард Уэстбрук 		Cadillac V-Series.R 3'25.170 2.188
7 5 United States Дейн Кэмерон
Denmark Микаэль Кристенсен
France Фредерик Маковецки 		Porsche 963 3'25.176 2.194
8 3 France Себастьен Бурдэ
New Zealand Скотт Диксон
Netherlands Ренгер ван дер Занде 		Cadillac V-Series.R 3'25.521 2.539
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