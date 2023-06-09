Фуоко принес Ferrari первый за полвека поул в Ле-Мане, у Cadillac загорелась машина

После того, как первый раунд в среду остался за Ferrari, экипажи на красно-желтых прототипах 499P были главными фаворитами Гиперпоула – и оправдали этот статус. Антонио Фуоко стал лучшим по итогам получасовой сессии, показав время 3:22.982 и гарантировав Скудерии первый поул знаменитого марафона с 1973 года.

Таким образом, если сама гонка отмечает в этом году вековой юбилей, то перерыв между стартами Ferrari с первой позиции составил ровно половину этого отрезка.

Скорость 499P подтвердил вторым результатом Алессандро Пьергвиди (на лучшей попытке он потерял время из-за круговой машины GT и отстал на 0,773 секунды), а вот у преследователей Ferrari и близко не оказалось такого темпа.

Более того, экипаж Cadillac, занимавший по ходу сессии третье место, выбыл из борьбы в очень драматичных обстоятельствах – Себастьену Будрэ пришлось спешно парковаться на обочине из-за вспыхнувшего пожара. Позже в команде объяснили его утечкой в топливной системе высокого давления.

Cadillac V-Series.R №3 команды Cadillac Racing: Себастьен Бурдэ, Ренгер Ван Дер Занде, Скотт Диксон Фото: Марк Флери

Так как судьи вывесили красные флаги, у гонщиков Cadillac сняли лучшее время круга, и на решетке они будут только восьмыми.

Второй ряд в субботу поделят лучшие экипажи Toyota и Porsche – признанный мастер квалификаций и рекордсмен трассы Камуи Кобаяши атаковал изо всех сил, но потерял лучшее время из-за нарушения границ трассы, так что автором третьего времени для Toyota стал Брендон Хартли на другой машине японцев

Быстрейшим пилотом Porsche оказался знакомый поклонникам Ф1 Фелипе Наср.

ORECA 07 - Gibson №47 команды COOL Racing: Решад Де Жерус, Владислав Ломко, Симон Пажено Фото: Райнер Эрнхардт

В LMP2 Поль-Лу Шатен под клетчатым флагом принес первую позицию команде IDEC, тогда как из двух россиян Влад Ломко будет на решетке впереди Даниила Квята.

Партнер юного петербуржца по экипажу Решад Де Жерус обеспечил их команде COOL Racing четвертое место, тогда как выступавший в четверг за Prema Квята Мирко Бортолотти остался шестым.

Невероятный 51-летний Бен Китинг выиграл для Corvette Гиперпоул в классе GTE, опередив соперников из Aston Martin и Ferrari. Победителей в каждом из трех классов можно увидеть на заглавном фото.

Юбилейный марафон в Ле-Мане стартует в субботу в 17:00 Мск.

Результаты Гиперпоула «24 часов Ле-Мана»