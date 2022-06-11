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24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Новость

Фото: первая авария 90-го «Ле-Мана»

Классический французский марафон стартовал в 17:00 по московскому времени – но не для всех 62 экипажей первый круг обошелся без неприятностей

Фото: первая авария 90-го «Ле-Мана»
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Первыми неудачниками «24 часов Ле-Мана» стали гонщики команды United Autosport, совладельцем которой является босс McLaren Зак Браун. Экипаж на прототипе ORECA категории LMP2 стартовал с седьмой позиции (второй в своем зачете), но для Уилла Оуэна с самого начала все пошло не так: на первом же круге он стал участником аварии.

Как уточнила команда, после относительно легкого контакта с машиной Рене Раста из WRT у Оуэна возник прокол передней шины, который привел к ее разрыву, столкновением со второй машиной WRT Фердинанда Габсбурга и последующему вылету в гравий.

К счастью, повреждения машины позволили ей продолжить движение: 27-летний американец смог вернуться в боксы, и после ремонта экипаж вернулся в борьбу. 

Марафон в Ле-Мане финиширует в 17:00 Мск воскресенья.

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Ferrari пообещала показать гиперкар для «Ле-Мана». Но показала это
Предыдущая новость

Ferrari пообещала показать гиперкар для «Ле-Мана». Но показала это
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Фото: первая авария 90-го «Ле-Мана»
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