Фото: первая авария 90-го «Ле-Мана»

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Первыми неудачниками «24 часов Ле-Мана» стали гонщики команды United Autosport, совладельцем которой является босс McLaren Зак Браун. Экипаж на прототипе ORECA категории LMP2 стартовал с седьмой позиции (второй в своем зачете), но для Уилла Оуэна с самого начала все пошло не так: на первом же круге он стал участником аварии.

Как уточнила команда, после относительно легкого контакта с машиной Рене Раста из WRT у Оуэна возник прокол передней шины, который привел к ее разрыву, столкновением со второй машиной WRT Фердинанда Габсбурга и последующему вылету в гравий.

К счастью, повреждения машины позволили ей продолжить движение: 27-летний американец смог вернуться в боксы, и после ремонта экипаж вернулся в борьбу.

Марафон в Ле-Мане финиширует в 17:00 Мск воскресенья.