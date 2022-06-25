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24 часа Ле-Мана Галерея

Фото: машина, на которой Porsche попробует в 20-й раз покорить Ле-Ман

Немецкая марка лидирует по количеству побед в знаменитом суточном марафоне за всю его историю – 19. Однако последний успех немцев датируется далеким уже 2017 годом

Фото: машина, на которой Porsche попробует в 20-й раз покорить Ле-Ман
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На этой неделе Porsche официально представила спорткар с индексом 963 и даже провела его демонстрационные заезды на Фестивале скорости в Гудвуде. Вот какой получилась эта машина.

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Porsche 963
Porsche 963
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Фотограф: Джанлука Маркезе

Porsche 963
Porsche 963
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Фотограф: Джанлука Маркезе

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Фотограф: Джанлука Маркезе

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Фотограф: Porsche Porsche

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Фотограф: Porsche Porsche

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Фотограф: Porsche Porsche

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Фотограф: Porsche Porsche

Porsche 963
Porsche 963
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Фотограф: Porsche Porsche

Porsche 963
Porsche 963
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Фотограф: Porsche Porsche

Porsche 963
Porsche 963
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Фотограф: Porsche Porsche

Porsche 963
Porsche 963
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Фотограф: Porsche Porsche

Porsche 963
Porsche 963
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Фотограф: JEP / Motorsport Images

Porsche 963
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Фотограф: JEP / Motorsport Images

Porsche 963
Porsche 963
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Porsche 963
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Фотограф: JEP / Motorsport Images

Porsche 963
Porsche 963
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Фотограф: Porsche Porsche

Porsche 963
Porsche 963
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Фотограф: Porsche Porsche

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Суточный марафон в Ле-Мане завершился дублем Toyota
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Суточный марафон в Ле-Мане завершился дублем Toyota

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