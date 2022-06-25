Фото: машина, на которой Porsche попробует в 20-й раз покорить Ле-Ман
Немецкая марка лидирует по количеству побед в знаменитом суточном марафоне за всю его историю – 19. Однако последний успех немцев датируется далеким уже 2017 годом
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На этой неделе Porsche официально представила спорткар с индексом 963 и даже провела его демонстрационные заезды на Фестивале скорости в Гудвуде. Вот какой получилась эта машина.
Porsche 963
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Фотограф: Джанлука Маркезе
Porsche 963
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Фотограф: Джанлука Маркезе
Porsche 963
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Фотограф: Джанлука Маркезе
Porsche 963
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Фотограф: Porsche Porsche
Porsche 963
5/19
Фотограф: Porsche Porsche
Porsche 963
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Фотограф: Porsche Porsche
Porsche 963
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Фотограф: Porsche Porsche
Porsche 963
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Фотограф: Porsche Porsche
Porsche 963
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Фотограф: Porsche Porsche
Porsche 963
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Фотограф: Porsche Porsche
Porsche 963
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Фотограф: Porsche Porsche
Porsche 963
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Фотограф: Porsche Porsche
Porsche 963
13/19
Фотограф: Porsche Porsche
Porsche 963
14/19
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Porsche 963
15/19
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Porsche 963
16/19
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Porsche 963
17/19
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Porsche 963
18/19
Фотограф: Porsche Porsche
Porsche 963
19/19
Фотограф: Porsche Porsche
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