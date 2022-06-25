Фото: машина, на которой Porsche попробует в 20-й раз покорить Ле-Ман Немецкая марка лидирует по количеству побед в знаменитом суточном марафоне за всю его историю – 19. Однако последний успех немцев датируется далеким уже 2017 годом

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер На этой неделе Porsche официально представила спорткар с индексом 963 и даже провела его демонстрационные заезды на Фестивале скорости в Гудвуде. Вот какой получилась эта машина. Читайте также: Porsche показала спорткар LMDh для «Ле-Мана» Porsche 963 1 / 19 Фотограф: Джанлука Маркезе Porsche 963 2 / 19 Фотограф: Джанлука Маркезе Porsche 963 3 / 19 Фотограф: Джанлука Маркезе Porsche 963 4 / 19 Фотограф: Porsche Porsche Porsche 963 5 / 19 Фотограф: Porsche Porsche Porsche 963 6 / 19 Фотограф: Porsche Porsche Porsche 963 7 / 19 Фотограф: Porsche Porsche Porsche 963 8 / 19 Фотограф: Porsche Porsche Porsche 963 9 / 19 Фотограф: Porsche Porsche Porsche 963 10 / 19 Фотограф: Porsche Porsche Porsche 963 11 / 19 Фотограф: Porsche Porsche Porsche 963 12 / 19 Фотограф: Porsche Porsche Porsche 963 13 / 19 Фотограф: Porsche Porsche Porsche 963 14 / 19 Фотограф: JEP / Motorsport Images Porsche 963 15 / 19 Фотограф: JEP / Motorsport Images Porsche 963 16 / 19 Фотограф: JEP / Motorsport Images Porsche 963 17 / 19 Фотограф: JEP / Motorsport Images Porsche 963 18 / 19 Фотограф: Porsche Porsche Porsche 963 19 / 19 Фотограф: Porsche Porsche Поделились Bet here Bet now Bet here Bet now Предыдущая новость Суточный марафон в Ле-Мане завершился дублем Toyota Поделились