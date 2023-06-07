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Фото дня: в Ле-Мане приготовились к юбилейной гонке

В этом году марафон «24 часа Ле-Мана» отмечает свое столетие. В числе участников предстоящей гонки есть и двое россиян

Групповое фото автомобилей участников

На старт суточной гонки выйдут в общей сложности 62 экипажа. При этом необычно многочисленным оказался топовый зачет Гиперкаров, который собрал 16 машин – за победу с действующими победителями и чемпионами мира WEC из Toyota сразятся представители Porsche, Ferrari, Cadillac, Peugeot, Glickenhaus и Vanvall.

Примечательно, что на недавних тестах быстрейшими оказались пилоты Скудерии. 

Класс LMP2 стал самым многочисленным с 24 экипажами. Именно здесь выступят два дебютанта знаменитой гонки: Даниил Квят поедет за Prema, а 18-летний петербуржец Владислав Ломко – за команду COOL Racing. 

Зачет Гран Туризмо собрал 21 экипаж, это «прощальная гастроль» техники GTE перед переходом на регламент GT3. 

Наконец, в рамках программы Garage 56 в суточной гонке выступит доработанная машина NASCAR, которую поведет к финише трио пилотов с участием Дженсона Баттона. 

Квалификация и Суперпоул пройдут в среду и четверг, «24 часа Ле-Мана» 2023 года стартуют в ближайшую субботу в 17:00 Мск.

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