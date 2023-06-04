Фото дня: Конвей разбил Toyota на тестах в Ле-Мане
До старта суточного марафона осталось меньше недели, но подготовка к нему не для всех складывается одинаково гладко…
Фотограф: Марк Флери
Фотограф: Марк Флери
Фотограф: Марк Флери
Фотограф: Марк Флери
Фотограф: Марк Флери
Самое важное:
Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон
Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон
Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне
Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне
Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину
Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину
Палоу победил в аварийной гонке IndyCar на улицах Детройта
Палоу победил в аварийной гонке IndyCar на улицах Детройта Палоу победил в аварийной гонке IndyCar на улицах Детройта
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.