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Фото дня: Конвей разбил Toyota на тестах в Ле-Мане

До старта суточного марафона осталось меньше недели, но подготовка к нему не для всех складывается одинаково гладко…

Авария: Майк Конвей, Toyota GR010
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Авария: Майк Конвей, Toyota GR010
Авария: Майк Конвей, Toyota GR010
1/5

Фотограф: Марк Флери

Авария: Майк Конвей, Toyota GR010
Авария: Майк Конвей, Toyota GR010
2/5

Фотограф: Марк Флери

Авария: Майк Конвей, Toyota GR010
Авария: Майк Конвей, Toyota GR010
3/5

Фотограф: Марк Флери

Авария: Майк Конвей, Toyota GR010
Авария: Майк Конвей, Toyota GR010
4/5

Фотограф: Марк Флери

Авария: Майк Конвей, Toyota GR010
Авария: Майк Конвей, Toyota GR010
5/5

Фотограф: Марк Флери

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Команда WEC уволила Вильнева перед стартом «Ле-Мана»

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