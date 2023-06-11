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Фото дня: Ferrari покорила «24 часа Ле-Мана»

Джеймс Каладо, Алессандро Пьергвиди и Антонио Джовинацци стали сильнейшими в год столетия суточного марафона, выиграв поединок у Toyota – для марки из Маранелло это первый успех после победы Рохена Риндта и Мастена Грегори 58 лет назад

Победители гонки Джеймс Каладо, Алессендро Пьергвиди и Антонио Джовинацци, команда Ferrari AF Corse
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Победители гонки – Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци
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Фотограф: Александр Триниц

Победители гонки – Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци
Победители гонки – Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци
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Фотограф: Райнер Эрхардт

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