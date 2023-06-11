Фото дня: Ferrari покорила «24 часа Ле-Мана»
Джеймс Каладо, Алессандро Пьергвиди и Антонио Джовинацци стали сильнейшими в год столетия суточного марафона, выиграв поединок у Toyota – для марки из Маранелло это первый успех после победы Рохена Риндта и Мастена Грегори 58 лет назад
Фотограф: Александр Триниц
Фотограф: Райнер Эрхардт
В Toyota рассказали, как белка оставила команду без победы в Ле-Мане
В Toyota рассказали, как белка оставила команду без победы в Ле-Мане В Toyota рассказали, как белка оставила команду без победы в Ле-Мане
Фуоко принес Ferrari первый за полвека поул в Ле-Мане, у Cadillac загорелась машина
Фуоко принес Ferrari первый за полвека поул в Ле-Мане, у Cadillac загорелась машина Фуоко принес Ferrari первый за полвека поул в Ле-Мане, у Cadillac загорелась машина
Сироткин вернется в гонки в 2020 году
Сироткин вернется в гонки в 2020 году Сироткин вернется в гонки в 2020 году
Ferrari выиграла квалификацию в Ле-Мане. Судьба поула решится позже
Ferrari выиграла квалификацию в Ле-Мане. Судьба поула решится позже Ferrari выиграла квалификацию в Ле-Мане. Судьба поула решится позже
Новый гиперкар Ferrari с первой попытки выиграл квалификацию WEC
Новый гиперкар Ferrari с первой попытки выиграл квалификацию WEC Новый гиперкар Ferrari с первой попытки выиграл квалификацию WEC
Леб дебютирует в DTM за AF Corse
Леб дебютирует в DTM за AF Corse Леб дебютирует в DTM за AF Corse
Самое важное:
Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему
Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему
В Toyota рассказали, как белка оставила команду без победы в Ле-Мане
В Toyota рассказали, как белка оставила команду без победы в Ле-Мане В Toyota рассказали, как белка оставила команду без победы в Ле-Мане
Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing
Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing
В Williams признали, что недооценили сложность возрождения команды
В Williams признали, что недооценили сложность возрождения команды В Williams признали, что недооценили сложность возрождения команды
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.