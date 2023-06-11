Фото дня: Ferrari покорила «24 часа Ле-Мана» Джеймс Каладо, Алессандро Пьергвиди и Антонио Джовинацци стали сильнейшими в год столетия суточного марафона, выиграв поединок у Toyota – для марки из Маранелло это первый успех после победы Рохена Риндта и Мастена Грегори 58 лет назад