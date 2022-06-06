Фото: BMW показала спорткар LMDh для гонок на выносливость

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Новинка получила фирменную ливрею в белом, голубом и красном цветах, однако баварцы предупредили, что она все же не является окончательной. Название машины продиктовано типом и конфигурацией ее двигателя.

Детали его конструкции неизвестны, но поговаривают, что в основе силовой установки лежит мотор от машин «старой» DTM.

M Hybrid V8 отвечает техническим требованиям чемпионата WEC и «24 часов Ле-Мана», однако официально о выступлениях там баварцы пока не говорят – хотя прежде звучали планы вернуться в суточный марафон в 2024 году, отметив 25-летие победы BWM V12 LMR.

В американских гонках IMSA партнером BMW будет команда Rahal Letterman Lanigan Racing.