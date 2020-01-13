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24 часа Ле-Мана / Новость

«Ford против Ferrari» номинировали на «Оскар»

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«Ford против Ferrari» номинировали на «Оскар»
Автор:
13 янв. 2020 г., 14:30

Фильм о противостоянии двух автокомпании в гонке «24 часа Ле-Мана» получил четыре номинации на престижную кинопремию.

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на ежегодную премию «Оскар». 

Фильм «Ford против Ferrari» получил как самую главную номинацию на «Лучший фильм», так и еще три, связанные с технической работой – «Лучший монтаж», «Лучший монтаж звука» и «Лучшее сведение звука».

В номинации на «Лучший фильм» соперниками картины станут: «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в… Голливуде» и «Паразиты».

Фильм «Ford против Ferrari» вышел в российский прокат 14 ноября 2019 года. Режиссером выступил Джеймс Мэнголд, а главные роли исполнили Мэтт Деймон и Кристиан Бэйл. Биографическая драма получила преимущественно положительные отзывы критиков, а на сайте IMDb его средняя оценка составляет 8,3/10 на основе 85 тысяч отзывов.

Вручение премий Американской киноакадемии состоится в ночь с 9 на 10 февраля.

Воспользовавшись интересом к событиям в «Ле-Мане» полувековой давности, редакция Motorsport.com подготовила серию материалов об истории того противостояния. Вот они:

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана
Автор Денис Буденков

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«24 часа Ле-Мана»

«24 часа Ле-Мана»

6 июн. - 14 июн.

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