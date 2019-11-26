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24 часа Ле-Мана / Галерея

Ford против Ferrari: лучшие фотографии с легендарных «Ле-Манов»

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Ford против Ferrari: лучшие фотографии с легендарных «Ле-Манов»
26 нояб. 2019 г., 23:20

Хронометрист, работающий одновременно с 12-ю секундомерами. Владелец компании Porsche, завернутый в два одеяла. Лопата в кокпите и пилот, этой лопатой откапывающий машину три часа. В реальности «Ле-Маны» 60-х были раз в пять увлекательнее, чем современное кино!

Если вы любите автоспорт – уже наверняка сходили на фильм «Ford против Ferrari» и прониклись духом «Ле-Мана» полувековой давности. Мы же пока подобрали вам на десерт почти 40 фотографий из бездонного архива Motorsport Images. С ними вы прочувствуете атмосферу легендарной гонки еще лучше и полнее.

Слайдер
Список

1964 год. Механики Ford работают с автомобилями в боксах

1964 год. Механики Ford работают с автомобилями в боксах
1/36

Фотограф: LAT Images

1964 год. Кэрролл Шелби (в середине) с Дэном Герни и Бобом Бондурантом, пилотировавшими автомобиль Cobra. В первый год участия Ford в «Ле-Мане» Шелби был мало вовлечен в работу с GT40 и руководил собственным коллективом, выступавшим на Cobra в категории GT

1964 год. Кэрролл Шелби (в середине) с Дэном Герни и Бобом Бондурантом, пилотировавшими автомобиль Cobra. В первый год участия Ford в «Ле-Мане» Шелби был мало вовлечен в работу с GT40 и руководил собственным коллективом, выступавшим на Cobra в категории GT
2/36

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

1964 год. Ferrari 275P экипажа Жана Гише и Нино Ваккареллы, одержавшего победу в гонке

1964 год. Ferrari 275P экипажа Жана Гише и Нино Ваккареллы, одержавшего победу в гонке
3/36

Фотограф: LAT Images

1964 год. Один из автомобилей Ford GT40 в боксах заводской команды

1964 год. Один из автомобилей Ford GT40 в боксах заводской команды
4/36

Фотограф: LAT Images

1964 год. Разбитый Triumph Spitfire Майка Ротшильда и Боба Туллия

1964 год. Разбитый Triumph Spitfire Майка Ротшильда и Боба Туллия
5/36

Фотограф: LAT Images

1964 год. Передок Ford GT40 со снятым носовым обтекателем

1964 год. Передок Ford GT40 со снятым носовым обтекателем
6/36

Фотограф: LAT Images

1964 год. Набор инструментов и запчастей в кокпите автомобиля Cobra, на котором выступали Боб Бондурант и Дэн Герни. К счастью, инструменты не понадобились: экипаж стал лучшим в категории GT, уступив только прототипам Ferrari. Что подсластило Ford пилюлю после сходов всех GT40

1964 год. Набор инструментов и запчастей в кокпите автомобиля Cobra, на котором выступали Боб Бондурант и Дэн Герни. К счастью, инструменты не понадобились: экипаж стал лучшим в категории GT, уступив только прототипам Ferrari. Что подсластило Ford пилюлю после сходов всех GT40
7/36

Фотограф: LAT Images

1965 год. Хронометрист в боксах

1965 год. Хронометрист в боксах
8/36

Фотограф: LAT Images

1965 год. Маршал наблюдает за машиной экипажа Херберта Мюллера и Ронни Бакнема

1965 год. Маршал наблюдает за машиной экипажа Херберта Мюллера и Ронни Бакнема
9/36

Фотограф: LAT Images

1965 год. Девушка в паддоке

1965 год. Девушка в паддоке
10/36

Фотограф: LAT Images

1966 год. Старт гонки

1966 год. Старт гонки
11/36

Фотограф: LAT Images

1966 год. Дэн Герни ждет сигнала к началу гонки. Крайний слева в группе дающих старт – Генри Форд II, президент компании Ford

1966 год. Дэн Герни ждет сигнала к началу гонки. Крайний слева в группе дающих старт – Генри Форд II, президент компании Ford
12/36

Фотограф: LAT Images

1966 год. Разбитый автомобиль экипажа Ричарда Холквиста, Эм-Ар-Джея Вилли и Брюса Дженнингса

1966 год. Разбитый автомобиль экипажа Ричарда Холквиста, Эм-Ар-Джея Вилли и Брюса Дженнингса
13/36

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

1966 год. Зрители на балконе над боксами Ford

1966 год. Зрители на балконе над боксами Ford
14/36

Фотограф: Дэвид Фиппс

1966 год. Разбитый автомобиль Петера Сатклиффа и Дитера Сперри

1966 год. Разбитый автомобиль Петера Сатклиффа и Дитера Сперри
15/36

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

1966 год. Сменные тормозные диски и колодки в боксах Shelby American

1966 год. Сменные тормозные диски и колодки в боксах Shelby American
16/36

Фотограф: Дэвид Фиппс

1966 год. Маршалы и зрители пытаются убрать с трассы поврежденный автомобиль Питера Сатклиффа и Дитера Сперри

1966 год. Маршалы и зрители пытаются убрать с трассы поврежденный автомобиль Питера Сатклиффа и Дитера Сперри
17/36

Фотограф: Дэвид Фиппс

1966 год. Автомобиль Кена Майлса и Денни Хьюма проезжает по стартовой прямой незадолго до финиша гонки

1966 год. Автомобиль Кена Майлса и Денни Хьюма проезжает по стартовой прямой незадолго до финиша гонки
18/36

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

1967 год. Дэн Герни с менеджерами Ford в боксах

1967 год. Дэн Герни с менеджерами Ford в боксах
19/36

Фотограф: LAT Images

1967 год. Одна из Ferrari 312 P4 во время ночного отрезка гонки

1967 год. Одна из Ferrari 312 P4 во время ночного отрезка гонки
20/36

Фотограф: LAT Images

1967 год. Известная раллистка Мари-Клод Бомон в боксах Ford

1967 год. Известная раллистка Мари-Клод Бомон в боксах Ford
21/36

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

1967 год. Дэн Герни и грид-герлз марки Goodyear

1967 год. Дэн Герни и грид-герлз марки Goodyear
22/36

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

1967 год. Разбитый автомобиль Марио Андретти и Люсьена Бьянки. Напомним, что в результате инцидента с машиной Андретти сошли сразу три GT40: еще два пилота разбили машины, пытаясь увернуться от автомобиля американца. А Брюс Макларен, также выступавший на GT40, проколол на обломках машины Андретти колесо

1967 год. Разбитый автомобиль Марио Андретти и Люсьена Бьянки. Напомним, что в результате инцидента с машиной Андретти сошли сразу три GT40: еще два пилота разбили машины, пытаясь увернуться от автомобиля американца. А Брюс Макларен, также выступавший на GT40, проколол на обломках машины Андретти колесо
23/36

Фотограф: LAT Images

Грид-герлз марки масел Goodyear в паддоке гонки

Грид-герлз марки масел Goodyear в паддоке гонки
24/36

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

1967 год. Автомобиль Майка Сэлмона в огне. Пожар возник после того, как на пит-стопе механики недостаточно плотно закрепили крышку бензобака

1967 год. Автомобиль Майка Сэлмона в огне. Пожар возник после того, как на пит-стопе механики недостаточно плотно закрепили крышку бензобака
25/36

Фотограф: LAT Images

1967 год. Маршалы помогают выбравшемуся из машины Майку Сэлмону. Гонщик получил ожоги рук и лица, оставившие шрамы на всю жизнь – но выступать дальше это не помешало. Сэлмон участвовал в «Ле-Мане» до 1984 года, а в гонках – до 2008 года, когда пилоту исполнилось 75 лет

1967 год. Маршалы помогают выбравшемуся из машины Майку Сэлмону. Гонщик получил ожоги рук и лица, оставившие шрамы на всю жизнь – но выступать дальше это не помешало. Сэлмон участвовал в «Ле-Мане» до 1984 года, а в гонках – до 2008 года, когда пилоту исполнилось 75 лет
26/36

Фотограф: LAT Images

1967 год. Ферри Порше (председатель совета директоров компании Porsche) в боксах заводской команды

1967 год. Ферри Порше (председатель совета директоров компании Porsche) в боксах заводской команды
27/36

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

1967 год. Автомобиль Майк Сэлмона и Брайана Редмана после пожара

1967 год. Автомобиль Майк Сэлмона и Брайана Редмана после пожара
28/36

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

1967 год. Экипаж Дэна Герни и Энтони Джозефа Фойта вместе с сотрудниками команды Shelby American едет к подиуму после победы в гонке

1967 год. Экипаж Дэна Герни и Энтони Джозефа Фойта вместе с сотрудниками команды Shelby American едет к подиуму после победы в гонке
29/36

Фотограф: LAT Images

1967 год. Дэн Герни после победы в гонке открывает шампанское – именно после этого разбрызгивание шампанского на подиуме вошло в традицию

1967 год. Дэн Герни после победы в гонке открывает шампанское – именно после этого разбрызгивание шампанского на подиуме вошло в традицию
30/36

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

1967 год. Главная трибуна трассы утром в понедельник после гонки

1967 год. Главная трибуна трассы утром в понедельник после гонки
31/36

Фотограф: LAT Images

1968 год. Хронометристы команды Alfa Romeo

1968 год. Хронометристы команды Alfa Romeo
32/36

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

1968 год. Брайан Мьюр пытается вернуть в гонку машину, вылетевшую с трассы в повороте Мульсан. Источники утверждают, что австралиец откапывал машину три часа и в итоге сжег сцепление, буксуя при попытках выехать из канавы

1968 год. Брайан Мьюр пытается вернуть в гонку машину, вылетевшую с трассы в повороте Мульсан. Источники утверждают, что австралиец откапывал машину три часа и в итоге сжег сцепление, буксуя при попытках выехать из канавы
33/36

Фотограф: LAT Images

1968 год. Механики работают с машиной Пола Хокинса и Дэвида Хоббса во время ночного пит-стопа

1968 год. Механики работают с машиной Пола Хокинса и Дэвида Хоббса во время ночного пит-стопа
34/36

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

1969 год. Вид на стартовую прямую трассы

1969 год. Вид на стартовую прямую трассы
35/36

Фотограф: LAT Images

1969 год. Жаки Икс и Джеки Оливер после победы в гонке

1969 год. Жаки Икс и Джеки Оливер после победы в гонке
36/36

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Если же вы до сих пор не читали наши лонгриды, посвященные великому гоночному сражению, то напоминаем:

- о том, почему хозяин концерна Ford вдруг находил намылить шею Ferrari, в подробностях рассказано в первом материале серии

 - истории создания автомобиля GT40 (который разработал вовсе не Шелби и совсем не за 90 дней) посвящена вторая статья. Там же можно узнать, почему на первых тестах пилоты Ford разбили две машины за два дня – и узнать, автором какой легендарной цитаты стал Лео Биби (который вовсе не был таким злыднем, как изображен в фильме)

- о Кэрролле Шелби и Кене Майлсе (главных героях блокбастера) рассказывает третий лонгрид. Там также нашлось место сотням мертвых кур и пилотам, которые всю гонку пытались побыстрее загнать машину – а в итоге выиграли «Ле-Ман»

- четвертый материал, посвященный оставшимся за пределами фильма событиям 1967-1969 годов, – лично нам показался самым интересным. Кто изобрел процедуру обливания шампанским, почему пилоты GT40 приезжали в боксы с насквозь мокрыми сиденьями, с чего на двери машины появился пузырь и как самым успешным GT40 стала машина по прозвищу Старушка – все эти истории рассказаны именно в четвертой серии

- наконец, в пятой статье мы не отказали в себе в удовольствии перечислить самые важные и заметные ошибки и неточности, которые нашли в фильме. Не то чтобы мы обиделись на Голливуд – просто хотим, чтобы наши читатели знали, как все было на самом деле. Приятного чтения!

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