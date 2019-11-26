Ford против Ferrari: лучшие фотографии с легендарных «Ле-Манов»

Если вы любите автоспорт – уже наверняка сходили на фильм «Ford против Ferrari» и прониклись духом «Ле-Мана» полувековой давности. Мы же пока подобрали вам на десерт почти 40 фотографий из бездонного архива Motorsport Images. С ними вы прочувствуете атмосферу легендарной гонки еще лучше и полнее.

Слайдер Список 1964 год. Механики Ford работают с автомобилями в боксах 1 / 36 Фотограф: LAT Images 1964 год. Кэрролл Шелби (в середине) с Дэном Герни и Бобом Бондурантом, пилотировавшими автомобиль Cobra. В первый год участия Ford в «Ле-Мане» Шелби был мало вовлечен в работу с GT40 и руководил собственным коллективом, выступавшим на Cobra в категории GT 2 / 36 Фотограф: Райнер Шлегельмильх 1964 год. Ferrari 275P экипажа Жана Гише и Нино Ваккареллы, одержавшего победу в гонке 3 / 36 Фотограф: LAT Images 1964 год. Один из автомобилей Ford GT40 в боксах заводской команды 4 / 36 Фотограф: LAT Images 1964 год. Разбитый Triumph Spitfire Майка Ротшильда и Боба Туллия 5 / 36 Фотограф: LAT Images 1964 год. Передок Ford GT40 со снятым носовым обтекателем 6 / 36 Фотограф: LAT Images 1964 год. Набор инструментов и запчастей в кокпите автомобиля Cobra, на котором выступали Боб Бондурант и Дэн Герни. К счастью, инструменты не понадобились: экипаж стал лучшим в категории GT, уступив только прототипам Ferrari. Что подсластило Ford пилюлю после сходов всех GT40 7 / 36 Фотограф: LAT Images 1965 год. Хронометрист в боксах 8 / 36 Фотограф: LAT Images 1965 год. Маршал наблюдает за машиной экипажа Херберта Мюллера и Ронни Бакнема 9 / 36 Фотограф: LAT Images 1965 год. Девушка в паддоке 10 / 36 Фотограф: LAT Images 1966 год. Старт гонки 11 / 36 Фотограф: LAT Images 1966 год. Дэн Герни ждет сигнала к началу гонки. Крайний слева в группе дающих старт – Генри Форд II, президент компании Ford 12 / 36 Фотограф: LAT Images 1966 год. Разбитый автомобиль экипажа Ричарда Холквиста, Эм-Ар-Джея Вилли и Брюса Дженнингса 13 / 36 Фотограф: Райнер Шлегельмильх 1966 год. Зрители на балконе над боксами Ford 14 / 36 Фотограф: Дэвид Фиппс 1966 год. Разбитый автомобиль Петера Сатклиффа и Дитера Сперри 15 / 36 Фотограф: Райнер Шлегельмильх 1966 год. Сменные тормозные диски и колодки в боксах Shelby American 16 / 36 Фотограф: Дэвид Фиппс 1966 год. Маршалы и зрители пытаются убрать с трассы поврежденный автомобиль Питера Сатклиффа и Дитера Сперри 17 / 36 Фотограф: Дэвид Фиппс 1966 год. Автомобиль Кена Майлса и Денни Хьюма проезжает по стартовой прямой незадолго до финиша гонки 18 / 36 Фотограф: Райнер Шлегельмильх 1967 год. Дэн Герни с менеджерами Ford в боксах 19 / 36 Фотограф: LAT Images 1967 год. Одна из Ferrari 312 P4 во время ночного отрезка гонки 20 / 36 Фотограф: LAT Images 1967 год. Известная раллистка Мари-Клод Бомон в боксах Ford 21 / 36 Фотограф: Райнер Шлегельмильх 1967 год. Дэн Герни и грид-герлз марки Goodyear 22 / 36 Фотограф: Райнер Шлегельмильх 1967 год. Разбитый автомобиль Марио Андретти и Люсьена Бьянки. Напомним, что в результате инцидента с машиной Андретти сошли сразу три GT40: еще два пилота разбили машины, пытаясь увернуться от автомобиля американца. А Брюс Макларен, также выступавший на GT40, проколол на обломках машины Андретти колесо 23 / 36 Фотограф: LAT Images Грид-герлз марки масел Goodyear в паддоке гонки 24 / 36 Фотограф: Райнер Шлегельмильх 1967 год. Автомобиль Майка Сэлмона в огне. Пожар возник после того, как на пит-стопе механики недостаточно плотно закрепили крышку бензобака 25 / 36 Фотограф: LAT Images 1967 год. Маршалы помогают выбравшемуся из машины Майку Сэлмону. Гонщик получил ожоги рук и лица, оставившие шрамы на всю жизнь – но выступать дальше это не помешало. Сэлмон участвовал в «Ле-Мане» до 1984 года, а в гонках – до 2008 года, когда пилоту исполнилось 75 лет 26 / 36 Фотограф: LAT Images 1967 год. Ферри Порше (председатель совета директоров компании Porsche) в боксах заводской команды 27 / 36 Фотограф: Райнер Шлегельмильх 1967 год. Автомобиль Майк Сэлмона и Брайана Редмана после пожара 28 / 36 Фотограф: Райнер Шлегельмильх 1967 год. Экипаж Дэна Герни и Энтони Джозефа Фойта вместе с сотрудниками команды Shelby American едет к подиуму после победы в гонке 29 / 36 Фотограф: LAT Images 1967 год. Дэн Герни после победы в гонке открывает шампанское – именно после этого разбрызгивание шампанского на подиуме вошло в традицию 30 / 36 Фотограф: Райнер Шлегельмильх 1967 год. Главная трибуна трассы утром в понедельник после гонки 31 / 36 Фотограф: LAT Images 1968 год. Хронометристы команды Alfa Romeo 32 / 36 Фотограф: Райнер Шлегельмильх 1968 год. Брайан Мьюр пытается вернуть в гонку машину, вылетевшую с трассы в повороте Мульсан. Источники утверждают, что австралиец откапывал машину три часа и в итоге сжег сцепление, буксуя при попытках выехать из канавы 33 / 36 Фотограф: LAT Images 1968 год. Механики работают с машиной Пола Хокинса и Дэвида Хоббса во время ночного пит-стопа 34 / 36 Фотограф: Райнер Шлегельмильх 1969 год. Вид на стартовую прямую трассы 35 / 36 Фотограф: LAT Images 1969 год. Жаки Икс и Джеки Оливер после победы в гонке 36 / 36 Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Если же вы до сих пор не читали наши лонгриды, посвященные великому гоночному сражению, то напоминаем:

- о том, почему хозяин концерна Ford вдруг находил намылить шею Ferrari, в подробностях рассказано в первом материале серии

- истории создания автомобиля GT40 (который разработал вовсе не Шелби и совсем не за 90 дней) посвящена вторая статья. Там же можно узнать, почему на первых тестах пилоты Ford разбили две машины за два дня – и узнать, автором какой легендарной цитаты стал Лео Биби (который вовсе не был таким злыднем, как изображен в фильме)

- о Кэрролле Шелби и Кене Майлсе (главных героях блокбастера) рассказывает третий лонгрид. Там также нашлось место сотням мертвых кур и пилотам, которые всю гонку пытались побыстрее загнать машину – а в итоге выиграли «Ле-Ман»

- четвертый материал, посвященный оставшимся за пределами фильма событиям 1967-1969 годов, – лично нам показался самым интересным. Кто изобрел процедуру обливания шампанским, почему пилоты GT40 приезжали в боксы с насквозь мокрыми сиденьями, с чего на двери машины появился пузырь и как самым успешным GT40 стала машина по прозвищу Старушка – все эти истории рассказаны именно в четвертой серии

- наконец, в пятой статье мы не отказали в себе в удовольствии перечислить самые важные и заметные ошибки и неточности, которые нашли в фильме. Не то чтобы мы обиделись на Голливуд – просто хотим, чтобы наши читатели знали, как все было на самом деле. Приятного чтения!