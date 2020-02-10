«Ford против Ferrari»: что будет в следующей части?
Смотрите новый документальный фильм Чарльза Брэдли о том, что было после легендарной победы Ford над Ferrari в 1966 году.
История о том, как Кен Майлc на Ford GT40 бросил вызов Ferrari в «Ле-Мане» в 1966 году хорошо показана в недавнем фильме с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном. Но что в реальности было после событий, показанных в кино?
После трагической смерти Майлса во время тестов спустя всего месяц после гонки, Ford вновь столкнулся с угрозой со стороны Ferrari, которая подготовила новый спорткар 330 P4. В начале 1967 года автомобили Ferrari опередили Ford GT40 в «Дайтоне», заняв на финише весь подиум.
Однако у Шелби было чем ответить. Он построил совершенно новый автомобиль, получивший название GT40 Mark IV и усадил за руль легендарных пилотов Дэна Герни и Ай-Джея Фойта. И они отомстили в Ле-Мане за поражение от Ferrari в «Дайтоне». Это была фантастическая гонка, в которой лидеры, казалось, вот-вот сойдут с дистанции.
Мы покажем вам продолжение истории, рассказанной устами девятикартного победителя «24 часов Ле-Мана» Тома Кристенсена и проиллюстрированной уникальными кадрами из архива «Моторспорт.ТВ» и Motorsport Images. В фильм включены интервью с экспертами из мира автоспорта, а также с сыном Кена Майлса Петером, чье детство закончилось в день гибели его отца.
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Об этой статье
|Серия
|24 часа Ле-Мана , WEC
«Ford против Ferrari»: что будет в следующей части?
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