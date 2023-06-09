Ford показала гоночную версию Mustang GT3
Машина популярной категории Гран Туризмо выйдет на трассы уже в 2024 году
Гоночная версия популярного «масл-кара» базируется на серийной модели седьмого поколения. Американцы представили ее перед стартом «24 часов Ле-Мана».
Машина, построенная в сотрудничестве с компанией Multimatic, оснащена мотором Coyote V8 объемом 5,4 литра, в создании которого также участвовали специалисты M-Sport.
Компания выставит заводскую команду из двух машин в чемпионате WEC и американской серии IMSA. Кроме того, в чемпионате мира у нее уже есть первый клиент – выступать на Mustang GT3 будет команда Proton Competition.
Стоит отметить, что на опубликованных в пятницу фото показал не автомобиль в окончательном виде, а его прототип – потому на его двери, капот и крышу нанесены крупные буквы FP.
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
Фотограф: Ford Performance
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Ford показала гоночную версию Mustang GT3
Ford показала гоночную версию Mustang GT3 Ford показала гоночную версию Mustang GT3
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