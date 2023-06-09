Предыдущая / Фуоко принес Ferrari первый за полвека поул в Ле-Мане, у Cadillac загорелась машина
24 часа Ле-Мана Галерея

Ford показала гоночную версию Mustang GT3

Машина популярной категории Гран Туризмо выйдет на трассы уже в 2024 году

Рахит Тукрал
Автор:
Ford Mustang GT3

Гоночная версия популярного «масл-кара» базируется на серийной модели седьмого поколения. Американцы представили ее перед стартом «24 часов Ле-Мана».

Машина, построенная в сотрудничестве с компанией Multimatic, оснащена мотором Coyote V8 объемом 5,4 литра, в создании которого также участвовали специалисты M-Sport.

Компания выставит заводскую команду из двух машин в чемпионате WEC и американской серии IMSA. Кроме того, в чемпионате мира у нее уже есть первый клиент – выступать на Mustang GT3 будет команда Proton Competition.

Стоит отметить, что на опубликованных в пятницу фото показал не автомобиль в окончательном виде, а его прототип – потому на его двери, капот и крышу нанесены крупные буквы FP. 

Читайте также:
Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
1/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
2/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
3/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
4/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
5/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
6/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
7/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
8/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
9/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
10/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
11/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
12/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
13/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
14/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
15/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
16/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
17/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
18/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
19/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
20/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
21/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
22/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
23/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
24/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
25/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
26/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
27/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
28/29

Фотограф: Ford Performance

Ford Mustang GT3
Ford Mustang GT3
29/29

Фотограф: Ford Performance

 

Поделились
Комментарии

Фуоко принес Ferrari первый за полвека поул в Ле-Мане, у Cadillac загорелась машина
Рахит Тукрал Больше от
Рахит Тукрал
Гюнтер принес Maserati дебютную победу в Формуле Е

Гюнтер принес Maserati дебютную победу в Формуле Е

Формула E
Джакарта II

Гюнтер принес Maserati дебютную победу в Формуле Е Гюнтер принес Maserati дебютную победу в Формуле Е

Верляйн победил в Формуле Е впервые с января

Верляйн победил в Формуле Е впервые с января

Формула E
Джакарта I

Верляйн победил в Формуле Е впервые с января Верляйн победил в Формуле Е впервые с января

Команда WEC уволила Вильнева перед стартом «Ле-Мана»

Команда WEC уволила Вильнева перед стартом «Ле-Мана»

24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

Команда WEC уволила Вильнева перед стартом «Ле-Мана» Команда WEC уволила Вильнева перед стартом «Ле-Мана»

Самое важное:

«Да хоть в 45». Босс Sauber согласился взять Алонсо в любом возрасте

«Да хоть в 45». Босс Sauber согласился взять Алонсо в любом возрасте

F1 Формула 1

«Да хоть в 45». Босс Sauber согласился взять Алонсо в любом возрасте «Да хоть в 45». Босс Sauber согласился взять Алонсо в любом возрасте

Ford показала гоночную версию Mustang GT3

Ford показала гоночную версию Mustang GT3

LM24 24 часа Ле-Мана

Ford показала гоночную версию Mustang GT3 Ford показала гоночную версию Mustang GT3

В Mercedes усомнились, что повторят в Монреале результат Барселоны

В Mercedes усомнились, что повторят в Монреале результат Барселоны

F1 Формула 1
Гран При Канады

В Mercedes усомнились, что повторят в Монреале результат Барселоны В Mercedes усомнились, что повторят в Монреале результат Барселоны

Галерея: Alpine представила гиперкар для «Ле-Мана»

Галерея: Alpine представила гиперкар для «Ле-Мана»

WEC WEC
Презентация Alpine A424

Галерея: Alpine представила гиперкар для «Ле-Мана» Галерея: Alpine представила гиперкар для «Ле-Мана»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.