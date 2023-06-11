Ferrari захватила лидерство в Ле-Мане после аварийной ночи

После того, как первый отрезок гонки внезапно остался за Peugeot, не было сомнений, что главные события еще впереди. И действительно, с наступлением ночи сюжет марафона в Ле-Мане принял удивительный оборот.

Сначала усадил свою Ferrari в гравий Алессандро Пьергвиди. Пока его машину возвращали на асфальт, на предыдущем участке трассы объявили медленную зону, что вынудило гонщиков резко тормозить. Камуи Кобаяши успел избежать контакта с Гидо вон дер Гарде, но в самого японца сзади влетел один из круговых.

Повреждения Toyota оказались слишком серьезными, и команде пришлось смириться с первым за шесть лет сходом в Ле-Мане. Чуть позже один из экипажей потеряла и Ferrari – на машине №50 возникла утечка в системе охлаждения гибрида, что потребовало долгого ремонта.

Всю ночь, когда дождь то начинался, то ослабевал, оставшиеся Toyota и Ferrari сменяли друг друга на первой позиции, и на отметке 18 часов Антонио Джовинацци (даже несмотря на ошибку Пьергвиди) опережал Себастьена Буэми примерно на минуту. Отрыв долгое время был куда меньше, но экипаж №8 потерял время из-за повреждения сплиттера и медленного прокола.

Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рио Хиракава Фото: Rainier Ehrhardt

Героическая гонка Peugeot, к сожалению, закончилась после того, как едва покинувший пит-лейн Густаво Менесес поскользнулся на сырой трассе и улетел в барьер из шин. Лучшая из заводских Porsche оказалась разбита в аварии во время смены Кевина Эстра, что окончательно лишило немецкую марку надежд на подиум.

За шесть часов до финиша третью и четвертую позицию занимают экипажи Cadillac, но их отставание составляет уже около круга. Второй гиперкар Peugeot замыкает десятку.

К сожалению, ни один из двух российских пилотов не добрался до рассвета: в одном и том же месте – скоростных «эсках» Porsche – ночью разбили машины Даниил Квят и напарник Влада Ломко Гешад Де Жерус. Последний в тот момент лидировал в зачете LMP2.

На отметке 18 часов в «младших» прототипах впереди команда Inter Europol, в GTE – единственный в гонке Corvette.