Ferrari выиграла квалификацию в Ле-Мане. Судьба поула решится позже
Два экипажа Скудерии опередили соперников на одном быстром круге, но окончательно стартовая решетка определится только в четверг
Формат суточной гонки в Ле-Мане предусматривает двухступенчатый квалификационный формат. Поздно вечером в среду участники провели часовую сессию, которая позволила сформировать расстановку среди догоняющих и восьмерку тех, кто в каждом классе продолжит борьбу в четверг, когда состоится Суперпоул.
На двух предыдущих этапах WEC сильнейшими в квалификации становились гонщики Toyota, но перед «Ле-Маном» организаторы значительно изменили Баланс сил, что сказалось на положении в протоколе.
Антонио Фуоко на Ferrari 499P проехал круг за 3:25.213 м стал быстрейшим, опередив своего партнера по команде Алессандро Пьергвиди на две десятых секунды.
Стоит отметить, что в одну секунду на трассе длиной 13,6 км уместились сразу восемь экипажей: совсем немного гонщикам Скудерии уступили соперники из Toyota, Porsche и Cadillac – они и продолжат борьбу в Суперпоуле.
За бортом решающей сессии предсказуемо остались Peugeot, Glickenhaus и Vanwall. Команда JOTA, выступающая на частном Porsche, не смогла принять участие в сессии из-за отказа гибридной системы.
ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Даниил Квят, Мирко Бортолотти
Фото: Марк Флери
Участники категории LMP2 стали виновниками двух красных флагов по ходу сессии. Сначала на входе в первую «эску» столкнулись Филипе Альбукерк из United Autosports и Матье Ваксивьер из Alpine, а позже гонщик COOL Racing Мальте Якобсен улетел в барьер в повороте «Индианаполис».
В итоге сильнейшими в этом зачете стали представители JOTA, а оба российских гонщика успешно прошли в Суперпоул. Правда, сами Даниил Квят и Влад Ломко за руль не садились – в восьмерку сильнейших обоих вывели партнеры по экипажу. Prema Квята стала по скорости третьей, а COOL Ломко – шестой.
В GTE успех Ferrari обеспечил Алессио Ровера из AF Corse, опередивший своего партнера по команде Давиде Ригона.
Результаты квалификации «24 часов Ле-Мана»
|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Время
|Отрыв
|1
| Антонио Фуоко
Мигель Молина
Никлас Нильсен
|Ferrari 499P
|3'25.213
|2
| Джеймс Каладо
Антонио Джовинацци
Алессандро Пьергвиди
|Ferrari 499P
|3'25.412
|0.199
|3
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|3'25.485
|0.272
|4
| Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Рио Хиракава
|Toyota GR010 - Hybrid
|3'25.749
|0.536
|5
| Дейн Кэмерон
Микаэль Кристенсен
Фредерик Маковецки
|Porsche 963
|3'25.848
|0.635
|6
| Матье Жамине
Фелипе Наср
Ник Тэнди
|Porsche 963
|3'25.868
|0.655
|7
| Себастьен Бурдэ
Скотт Диксон
Ренгер ван дер Занде
|Cadillac V-Series.R
|3'25.924
|0.711
|8
| Эрл Бамбер
Алекс Линн
Ричард Уэстбрук
|Cadillac V-Series.R
|3'26.020
|0.807
|9
| Кевин Эстре
Андре Лоттерер
Лоренс Вантхор
|Porsche 963
|3'26.900
|1.687
|10
| Пол ди Реста
Миккель Мак
Жан-Эрик Вернь
|Peugeot 9X8
|3'27.260
|2.047
|Полные результаты
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