Ferrari выиграла квалификацию в Ле-Мане. Судьба поула решится позже

Формат суточной гонки в Ле-Мане предусматривает двухступенчатый квалификационный формат. Поздно вечером в среду участники провели часовую сессию, которая позволила сформировать расстановку среди догоняющих и восьмерку тех, кто в каждом классе продолжит борьбу в четверг, когда состоится Суперпоул.

На двух предыдущих этапах WEC сильнейшими в квалификации становились гонщики Toyota, но перед «Ле-Маном» организаторы значительно изменили Баланс сил, что сказалось на положении в протоколе.

Антонио Фуоко на Ferrari 499P проехал круг за 3:25.213 м стал быстрейшим, опередив своего партнера по команде Алессандро Пьергвиди на две десятых секунды.

Стоит отметить, что в одну секунду на трассе длиной 13,6 км уместились сразу восемь экипажей: совсем немного гонщикам Скудерии уступили соперники из Toyota, Porsche и Cadillac – они и продолжат борьбу в Суперпоуле.

За бортом решающей сессии предсказуемо остались Peugeot, Glickenhaus и Vanwall. Команда JOTA, выступающая на частном Porsche, не смогла принять участие в сессии из-за отказа гибридной системы.

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Даниил Квят, Мирко Бортолотти Фото: Марк Флери

Участники категории LMP2 стали виновниками двух красных флагов по ходу сессии. Сначала на входе в первую «эску» столкнулись Филипе Альбукерк из United Autosports и Матье Ваксивьер из Alpine, а позже гонщик COOL Racing Мальте Якобсен улетел в барьер в повороте «Индианаполис».

В итоге сильнейшими в этом зачете стали представители JOTA, а оба российских гонщика успешно прошли в Суперпоул. Правда, сами Даниил Квят и Влад Ломко за руль не садились – в восьмерку сильнейших обоих вывели партнеры по экипажу. Prema Квята стала по скорости третьей, а COOL Ломко – шестой.

В GTE успех Ferrari обеспечил Алессио Ровера из AF Corse, опередивший своего партнера по команде Давиде Ригона.

Результаты квалификации «24 часов Ле-Мана»