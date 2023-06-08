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Ferrari выиграла квалификацию в Ле-Мане. Судьба поула решится позже

Два экипажа Скудерии опередили соперников на одном быстром круге, но окончательно стартовая решетка определится только в четверг

Стивен Ликориш
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Ferrari 499P №50 команды Ferrari AF Corse: Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен

Формат суточной гонки в Ле-Мане предусматривает двухступенчатый квалификационный формат. Поздно вечером в среду участники провели часовую сессию, которая позволила сформировать расстановку среди догоняющих и восьмерку тех, кто в каждом классе продолжит борьбу в четверг, когда состоится Суперпоул. 

На двух предыдущих этапах WEC сильнейшими в квалификации становились гонщики Toyota, но перед «Ле-Маном» организаторы значительно изменили Баланс сил, что сказалось на положении в протоколе. 

Антонио Фуоко на Ferrari 499P проехал круг за 3:25.213 м стал быстрейшим, опередив своего партнера по команде Алессандро Пьергвиди на две десятых секунды. 

Стоит отметить, что в одну секунду на трассе длиной 13,6 км уместились сразу восемь экипажей: совсем немного гонщикам Скудерии уступили соперники из Toyota, Porsche и Cadillac – они и продолжат борьбу в Суперпоуле.  

За бортом решающей сессии предсказуемо остались Peugeot, Glickenhaus и Vanwall. Команда JOTA, выступающая на частном Porsche, не смогла принять участие в сессии из-за отказа гибридной системы.  

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Даниил Квят, Мирко Бортолотти

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Даниил Квят, Мирко Бортолотти

Фото: Марк Флери

Участники категории LMP2 стали виновниками двух красных флагов по ходу сессии. Сначала на входе в первую «эску» столкнулись Филипе Альбукерк из United Autosports и Матье Ваксивьер из Alpine, а позже гонщик COOL Racing Мальте Якобсен улетел в барьер в повороте «Индианаполис».

В итоге сильнейшими в этом зачете стали представители JOTA, а оба российских гонщика успешно прошли в Суперпоул. Правда, сами Даниил Квят и Влад Ломко за руль не садились – в восьмерку сильнейших обоих вывели партнеры по экипажу. Prema Квята стала по скорости третьей, а COOL Ломко – шестой. 

В GTE успех Ferrari обеспечил Алессио Ровера из AF Corse, опередивший своего партнера по команде Давиде Ригона.

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Результаты квалификации «24 часов Ле-Мана»

Позиция Гонщики Машина Время Отрыв
1 Italy Антонио Фуоко
Spain Мигель Молина
Denmark Никлас Нильсен 		Ferrari 499P 3'25.213  
2 United Kingdom Джеймс Каладо
Italy Антонио Джовинацци
Italy Алессандро Пьергвиди 		Ferrari 499P 3'25.412 0.199
3 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid 3'25.485 0.272
4 Switzerland Себастьен Буэми
New Zealand Брендон Хартли
Japan Рио Хиракава 		Toyota GR010 - Hybrid 3'25.749 0.536
5 United States Дейн Кэмерон
Denmark Микаэль Кристенсен
France Фредерик Маковецки 		Porsche 963 3'25.848 0.635
6 France Матье Жамине
Brazil Фелипе Наср
United Kingdom Ник Тэнди 		Porsche 963 3'25.868 0.655
7 France Себастьен Бурдэ
New Zealand Скотт Диксон
Netherlands Ренгер ван дер Занде 		Cadillac V-Series.R 3'25.924 0.711
8 New Zealand Эрл Бамбер
United Kingdom Алекс Линн
United Kingdom Ричард Уэстбрук 		Cadillac V-Series.R 3'26.020 0.807
9 France Кевин Эстре
Germany Андре Лоттерер
Belgium Лоренс Вантхор 		Porsche 963 3'26.900 1.687
10 United Kingdom Пол ди Реста
Denmark Миккель Мак
France Жан-Эрик Вернь 		Peugeot 9X8 3'27.260 2.047
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