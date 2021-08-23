На пятом часу прошедших в минувшие выходные «24 часов Ле-Мана» одному из автомобилей Chevrolet Corvette, выступающих в классе GT Pro, пришлось заехать в боксы на достаточно длинный ремонт. После того как пилоты достаточно долго жаловались на неприятные вибрации, команда приняла решение поменять диффузор.

Как выяснилось позже, деталь была повреждена еще до старта гонки – на прогревочном круге в Corvette сзади въехала Ferrari под управлением Джеймса Каладо. Сам британский пилот назвал причиной инцидента запотевшее лобовое стекло.

«Шел дождь – а когда машина стоит на месте, кондиционер не работает полноценно. В итоге стекло стало запотевать, и на ходу ситуация менялась не очень быстро. Все стекло запотело, и я вообще ничего сквозь него не видел. В конце концов мне пришлось по ходу прогревочного круга отстегнуться и перчаткой расчистить себе какую-то часть стекла, чтобы можно было управлять автомобилем. В этот момент я и стукнул Corvette – потому что толком ничего не видел».

По ходу самой гонки экипаж Corvette (Симс – Тенди – Миллнер) столнкулся с новыми проблемами и в итоге проехал на 32 круга меньше, чем победители GT Pro. Единственным утешением для экипажа стало лучшее время круга, показанное Симсом. А победителями стали те самые «обидчики» на Ferrari – Каладо и его товарищи по экипажу Алессандро Пьер Гвиди и Коме Ледогар.

Второй Corvette под управлением Антонио Гарсии, Ники Катсбурга и Джордана Тейлора закончил гонку вторым в 41-й секунде за победителем. По словам Тейлора, на стороне Ferrari было преимущество не только в темпе – но и в ряде других моментов, актуальных для гонок на выносливость. К примеру, в скорости смены тормозов.

«Во время тестового дня и на тренировках мы очень много работали именно с тормозами, анализировали их износ и пытались понять, сможем ли мы проехать гонку на одном комплекте, – рассказал пилот после финиша. – И пришли к выводу, что сможем. В итоге мы оказались в ситуации, когда отказ от замены тормозов по ходу гонки (а он вдобавок у нас длится дольше, чем у Ferrari) помог бы нам бросить соперникам вызов.

Мы не стали проводить замену и даже рассчитывали, что сможем выйти вперед, когда экипаж Ferrari остановится, чтобы поставить новые диски и колодки. Но соперники провели смену впечатляюще быстро. Это только сильнее нас убедило в том, что мы сделали правильный выбор – иначе отстали бы слишком сильно. Тормоза в итоге выдержали, но скорости нам не хватило».