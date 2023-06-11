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24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Отчет о гонке

Ferrari триумфально вернулась в Ле-Ман и победила впервые с 1965 года

Несмотря на все усилия Toyota, экипаж на итальянском гиперкаре 499Р в составе Алессандро Пьергвиди, Джеймса Каладо и Антонио Джовинацци первым пересек линию финиша в год столетия «24 часов Ле-Мана»

Александр Кабановский
Автор:
Ferrari 499P №50 команды Ferrari AF Corse: Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен, Toyota GR010 - Hybrid №7 команды Toyota Gazoo Racing: Майк Конвей, Камуи Кобаяши, Хосе-Мария Лопес

Гонка, собравшая рекордное за последнее время количество участников в топовом классе, получилась интересной и зрелищной. По ходу суток, что пилоты провели на трассе, им мешал дождь, регулярные выезды машины безопасности и не только. 

Уже к середине дистанции стало ясно, что судьбу победы разыграют Toyota и Ferrari – у каждой из марок осталось по одной машине, Скудерия была чуть лучше по чистой скорости, но и ошибки тоже допускала чаще. 

Сначала Алессандро Пьергвиди вечером субботы улетел в гравий, а потом машина дважды не захотела трогаться после пит-стопов, и ей пришлось полностью перезапускать гибридную систему, теряя каждый раз около минуты. 

И все же красно-желтый гиперкар №51 первым добрался до клетчатого флага. Это десятая победа в истории Ferrari – и первая в общем зачете легендарного марафона с 1965 года, когда вершину подиума покорили Йохен Риндт и Мастен Грегори. 

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Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци

Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци

Фото: Марк Флери

Экипаж Toyota №8 в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хиракавы отстал на полторы минуты. Окончательно исход гонки стал понятен после разворота Хиракавы по ходу 23-го часа гонки: гонщик ошибся в «Арнаже» и улетел в барьер, после чего его машине потребовался ремонт. Японцы остались без победы в Ле-Мане впервые с 2017 года – именно тогда у них в последний раз были настоящие соперники.

Тройку призеров замкнул экипаж Cadillac Алекса Линна, Эрла Бамбера и Ричарда Уэстбрука. Они отстали без малого на два круга, но смогли закончить гонку без значительных проблем, в отличие от множества других участников.

«Семерку» Toyota выбило из гонки столкновение с круговым экипажем, пилот которого не успел погасить скорость перед медленной зоной, а Ferrari №50, стартовавшая с поула, откатилась на несколько кругов назад из-за утечки в системе охлаждения гибридной установки. 

Cadillac V-Series.R №2 команды Cadillac Racing: Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук

Cadillac V-Series.R №2 команды Cadillac Racing: Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук

Фото: Райнер Эрнхардт

Возвращение Porsche в топовый зачет оказалось провальным. У одного экипажа возникли проблемы с топливной системой, другой разбил машину, третий потерял время из-за череды поломок. В итоге лучшая из немецких машин осталась только девятой с отставанием в 13 кругов.

Упустила свои шансы и Porsche – после четырех часов один из их прототипов, ко всеобщему удивлению, возглавил гонку, но в итоге поломки и ошибки пилотов перечеркнули все надежды французов. 

В такой ситуации на удивление неплохой результат продемонстрировала команда Glickenhaus. Американские энтузиасты  несмотря на несколько пилотских ошибок, довели до финиша обе свои негибридные машины, причем на шестом и седьмом местах.

Стоит отметить, что дистанция победителей гонки – 342 круга – стала минимальной в Ле-Мане с 2001 года. 

Oreca 07 - Gibson №34 команды Inter Europol Competition: Якуб Смеховски, Альберт Коста, Фабио Шерер

Oreca 07 - Gibson №34 команды Inter Europol Competition: Якуб Смеховски, Альберт Коста, Фабио Шерер

Фото: Марк Флери

В категории LMP2 сильнейшей стала опытная, но не входившая в число главных фаворитов команда Inter Europol, за которую выступали Якуб Смеховски, Альберт Коста, Фабио Шерер – последний но ходу гонки сильно повредил ногу, попав на на пит-лейне ступней под колесо машины GT, но все равно не бросил напарников и справился со своими отрезками марафона.

Соперники из WRT с Робертом Кубицей в составе потратили всю вторую половину дистанции, чтобы настичь польский коллектив, но так и остались в 20 секундах позади.

Второй экипаж WRT откатился назад незадолго до финиша, что принесло место на подиуме гонщикам Duqueine. 

Для обоих российских дебютантов «Ле-Ман» оказался сложным испытанием. Даниил Квят принимал старт за команду Prema и поначалу был в группе лидеров. Однако затем он откатился назад из-за повреждения машины и неудачного рестарта, а ночью и вовсе попал в аварию на скользкой трассе. 

18-летний Владислав Ломко сам не допускал ошибок, но его партнер Решад де Жерус разбил из прототип в том же самом месте, что и Квят – в быстрых «эсках» Porsche, – причем в тот момент они лидировали в своем зачете. 

Chevrolet Corvette C8.R №33 команды Corvette Racing: Ники Катсбург, Бен Китинг, Николас Варроне

Chevrolet Corvette C8.R №33 команды Corvette Racing: Ники Катсбург, Бен Китинг, Николас Варроне

Фото: Марк Флери

В GTE сильнейшим второй год подряд стал джентельмен-драйвер Бен Китинг. 51-летний американец сменил команду, машину и напарников, но вновь стал сильнейшим. На этот раз он ехал на Corvette с Ники Кацбургом и Николасом Варроне. 

На протяжении 21 часа гонщики вели острое соперничество с девушками из Iron Dames, попеременно выходя в лидеры, и лишь в самом конце «Железные дамы» откатились на четвертое место. 

Усовершенствованная машина NASCAR, на которой ехали Дженсон Баттон сотоварищи, долгое время опережала весь пелотон GT, но утром на ней начались постоянные проблемы с коробкой передач. Они стоили большой потери времени, но все же не помешали добраться до финиша. 

Результаты «24 часов Ле-Мана» 2023 год

Позиция Гонщики Машина Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Джеймс Каладо
Italy Антонио Джовинацци
Italy Алессандро Пьергвиди 		Ferrari 499P 342 -  
2 Switzerland Себастьен Буэми
New Zealand Брендон Хартли
Japan Рио Хиракава 		Toyota GR010 - Hybrid 342 1'21.793 1'21.793
3 New Zealand Эрл Бамбер
United Kingdom Алекс Линн
United Kingdom Ричард Уэстбрук 		Cadillac V-Series.R 341 2'18.917 1 Lap
4 France Себастьен Бурдэ
New Zealand Скотт Диксон
Netherlands Ренгер ван дер Занде 		Cadillac V-Series.R 340 2 laps  
5 Italy Антонио Фуоко
Spain Мигель Молина
Denmark Никлас Нильсен 		Ferrari 499P 337 5 laps  
6 Australia Райан Бриско
France Ромен Дюма
France Оливье Пла 		Glickenhaus 007 LMH 335 7 laps  
7 France Натанаэль Бертон
Mexico Эстебан Гутьеррес
France Франк Майо 		Glickenhaus 007 LMH 333 9 laps  
8 United Kingdom Пол ди Реста
Denmark Миккель Мак
France Жан-Эрик Вернь 		Peugeot 9X8 330 12 laps  
9 United States Дейн Кэмерон
Denmark Микаэль Кристенсен
France Фредерик Маковецки 		Porsche 963 329 13 laps  
10 Spain Альберт Коста
Switzerland Фабио Шерер
Poland Якуб Смеховски 		Oreca 07 328 14 laps  
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Ferrari захватила лидерство в Ле-Мане после аварийной ночи

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