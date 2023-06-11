Ferrari триумфально вернулась в Ле-Ман и победила впервые с 1965 года

Гонка, собравшая рекордное за последнее время количество участников в топовом классе, получилась интересной и зрелищной. По ходу суток, что пилоты провели на трассе, им мешал дождь, регулярные выезды машины безопасности и не только.

Уже к середине дистанции стало ясно, что судьбу победы разыграют Toyota и Ferrari – у каждой из марок осталось по одной машине, Скудерия была чуть лучше по чистой скорости, но и ошибки тоже допускала чаще.

Сначала Алессандро Пьергвиди вечером субботы улетел в гравий, а потом машина дважды не захотела трогаться после пит-стопов, и ей пришлось полностью перезапускать гибридную систему, теряя каждый раз около минуты.

И все же красно-желтый гиперкар №51 первым добрался до клетчатого флага. Это десятая победа в истории Ferrari – и первая в общем зачете легендарного марафона с 1965 года, когда вершину подиума покорили Йохен Риндт и Мастен Грегори.

Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци Фото: Марк Флери

Экипаж Toyota №8 в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хиракавы отстал на полторы минуты. Окончательно исход гонки стал понятен после разворота Хиракавы по ходу 23-го часа гонки: гонщик ошибся в «Арнаже» и улетел в барьер, после чего его машине потребовался ремонт. Японцы остались без победы в Ле-Мане впервые с 2017 года – именно тогда у них в последний раз были настоящие соперники.

Тройку призеров замкнул экипаж Cadillac Алекса Линна, Эрла Бамбера и Ричарда Уэстбрука. Они отстали без малого на два круга, но смогли закончить гонку без значительных проблем, в отличие от множества других участников.

«Семерку» Toyota выбило из гонки столкновение с круговым экипажем, пилот которого не успел погасить скорость перед медленной зоной, а Ferrari №50, стартовавшая с поула, откатилась на несколько кругов назад из-за утечки в системе охлаждения гибридной установки.

Cadillac V-Series.R №2 команды Cadillac Racing: Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук Фото: Райнер Эрнхардт

Возвращение Porsche в топовый зачет оказалось провальным. У одного экипажа возникли проблемы с топливной системой, другой разбил машину, третий потерял время из-за череды поломок. В итоге лучшая из немецких машин осталась только девятой с отставанием в 13 кругов.

Упустила свои шансы и Porsche – после четырех часов один из их прототипов, ко всеобщему удивлению, возглавил гонку, но в итоге поломки и ошибки пилотов перечеркнули все надежды французов.

В такой ситуации на удивление неплохой результат продемонстрировала команда Glickenhaus. Американские энтузиасты несмотря на несколько пилотских ошибок, довели до финиша обе свои негибридные машины, причем на шестом и седьмом местах.

Стоит отметить, что дистанция победителей гонки – 342 круга – стала минимальной в Ле-Мане с 2001 года.

Oreca 07 - Gibson №34 команды Inter Europol Competition: Якуб Смеховски, Альберт Коста, Фабио Шерер Фото: Марк Флери

В категории LMP2 сильнейшей стала опытная, но не входившая в число главных фаворитов команда Inter Europol, за которую выступали Якуб Смеховски, Альберт Коста, Фабио Шерер – последний но ходу гонки сильно повредил ногу, попав на на пит-лейне ступней под колесо машины GT, но все равно не бросил напарников и справился со своими отрезками марафона.

Соперники из WRT с Робертом Кубицей в составе потратили всю вторую половину дистанции, чтобы настичь польский коллектив, но так и остались в 20 секундах позади.

Второй экипаж WRT откатился назад незадолго до финиша, что принесло место на подиуме гонщикам Duqueine.

Для обоих российских дебютантов «Ле-Ман» оказался сложным испытанием. Даниил Квят принимал старт за команду Prema и поначалу был в группе лидеров. Однако затем он откатился назад из-за повреждения машины и неудачного рестарта, а ночью и вовсе попал в аварию на скользкой трассе.

18-летний Владислав Ломко сам не допускал ошибок, но его партнер Решад де Жерус разбил из прототип в том же самом месте, что и Квят – в быстрых «эсках» Porsche, – причем в тот момент они лидировали в своем зачете.

Chevrolet Corvette C8.R №33 команды Corvette Racing: Ники Катсбург, Бен Китинг, Николас Варроне Фото: Марк Флери

В GTE сильнейшим второй год подряд стал джентельмен-драйвер Бен Китинг. 51-летний американец сменил команду, машину и напарников, но вновь стал сильнейшим. На этот раз он ехал на Corvette с Ники Кацбургом и Николасом Варроне.

На протяжении 21 часа гонщики вели острое соперничество с девушками из Iron Dames, попеременно выходя в лидеры, и лишь в самом конце «Железные дамы» откатились на четвертое место.

Усовершенствованная машина NASCAR, на которой ехали Дженсон Баттон сотоварищи, долгое время опережала весь пелотон GT, но утром на ней начались постоянные проблемы с коробкой передач. Они стоили большой потери времени, но все же не помешали добраться до финиша.

Результаты «24 часов Ле-Мана» 2023 год