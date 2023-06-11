Ferrari триумфально вернулась в Ле-Ман и победила впервые с 1965 года
Несмотря на все усилия Toyota, экипаж на итальянском гиперкаре 499Р в составе Алессандро Пьергвиди, Джеймса Каладо и Антонио Джовинацци первым пересек линию финиша в год столетия «24 часов Ле-Мана»
Гонка, собравшая рекордное за последнее время количество участников в топовом классе, получилась интересной и зрелищной. По ходу суток, что пилоты провели на трассе, им мешал дождь, регулярные выезды машины безопасности и не только.
Уже к середине дистанции стало ясно, что судьбу победы разыграют Toyota и Ferrari – у каждой из марок осталось по одной машине, Скудерия была чуть лучше по чистой скорости, но и ошибки тоже допускала чаще.
Сначала Алессандро Пьергвиди вечером субботы улетел в гравий, а потом машина дважды не захотела трогаться после пит-стопов, и ей пришлось полностью перезапускать гибридную систему, теряя каждый раз около минуты.
И все же красно-желтый гиперкар №51 первым добрался до клетчатого флага. Это десятая победа в истории Ferrari – и первая в общем зачете легендарного марафона с 1965 года, когда вершину подиума покорили Йохен Риндт и Мастен Грегори.
Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци
Фото: Марк Флери
Экипаж Toyota №8 в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хиракавы отстал на полторы минуты. Окончательно исход гонки стал понятен после разворота Хиракавы по ходу 23-го часа гонки: гонщик ошибся в «Арнаже» и улетел в барьер, после чего его машине потребовался ремонт. Японцы остались без победы в Ле-Мане впервые с 2017 года – именно тогда у них в последний раз были настоящие соперники.
Тройку призеров замкнул экипаж Cadillac Алекса Линна, Эрла Бамбера и Ричарда Уэстбрука. Они отстали без малого на два круга, но смогли закончить гонку без значительных проблем, в отличие от множества других участников.
«Семерку» Toyota выбило из гонки столкновение с круговым экипажем, пилот которого не успел погасить скорость перед медленной зоной, а Ferrari №50, стартовавшая с поула, откатилась на несколько кругов назад из-за утечки в системе охлаждения гибридной установки.
Cadillac V-Series.R №2 команды Cadillac Racing: Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук
Фото: Райнер Эрнхардт
Возвращение Porsche в топовый зачет оказалось провальным. У одного экипажа возникли проблемы с топливной системой, другой разбил машину, третий потерял время из-за череды поломок. В итоге лучшая из немецких машин осталась только девятой с отставанием в 13 кругов.
Упустила свои шансы и Porsche – после четырех часов один из их прототипов, ко всеобщему удивлению, возглавил гонку, но в итоге поломки и ошибки пилотов перечеркнули все надежды французов.
В такой ситуации на удивление неплохой результат продемонстрировала команда Glickenhaus. Американские энтузиасты несмотря на несколько пилотских ошибок, довели до финиша обе свои негибридные машины, причем на шестом и седьмом местах.
Стоит отметить, что дистанция победителей гонки – 342 круга – стала минимальной в Ле-Мане с 2001 года.
Oreca 07 - Gibson №34 команды Inter Europol Competition: Якуб Смеховски, Альберт Коста, Фабио Шерер
Фото: Марк Флери
В категории LMP2 сильнейшей стала опытная, но не входившая в число главных фаворитов команда Inter Europol, за которую выступали Якуб Смеховски, Альберт Коста, Фабио Шерер – последний но ходу гонки сильно повредил ногу, попав на на пит-лейне ступней под колесо машины GT, но все равно не бросил напарников и справился со своими отрезками марафона.
Соперники из WRT с Робертом Кубицей в составе потратили всю вторую половину дистанции, чтобы настичь польский коллектив, но так и остались в 20 секундах позади.
Второй экипаж WRT откатился назад незадолго до финиша, что принесло место на подиуме гонщикам Duqueine.
Для обоих российских дебютантов «Ле-Ман» оказался сложным испытанием. Даниил Квят принимал старт за команду Prema и поначалу был в группе лидеров. Однако затем он откатился назад из-за повреждения машины и неудачного рестарта, а ночью и вовсе попал в аварию на скользкой трассе.
18-летний Владислав Ломко сам не допускал ошибок, но его партнер Решад де Жерус разбил из прототип в том же самом месте, что и Квят – в быстрых «эсках» Porsche, – причем в тот момент они лидировали в своем зачете.
Chevrolet Corvette C8.R №33 команды Corvette Racing: Ники Катсбург, Бен Китинг, Николас Варроне
Фото: Марк Флери
В GTE сильнейшим второй год подряд стал джентельмен-драйвер Бен Китинг. 51-летний американец сменил команду, машину и напарников, но вновь стал сильнейшим. На этот раз он ехал на Corvette с Ники Кацбургом и Николасом Варроне.
На протяжении 21 часа гонщики вели острое соперничество с девушками из Iron Dames, попеременно выходя в лидеры, и лишь в самом конце «Железные дамы» откатились на четвертое место.
Усовершенствованная машина NASCAR, на которой ехали Дженсон Баттон сотоварищи, долгое время опережала весь пелотон GT, но утром на ней начались постоянные проблемы с коробкой передач. Они стоили большой потери времени, но все же не помешали добраться до финиша.
Результаты «24 часов Ле-Мана» 2023 год
|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
| Джеймс Каладо
Антонио Джовинацци
Алессандро Пьергвиди
|Ferrari 499P
|342
|-
|2
| Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Рио Хиракава
|Toyota GR010 - Hybrid
|342
|1'21.793
|1'21.793
|3
| Эрл Бамбер
Алекс Линн
Ричард Уэстбрук
|Cadillac V-Series.R
|341
|2'18.917
|1 Lap
|4
| Себастьен Бурдэ
Скотт Диксон
Ренгер ван дер Занде
|Cadillac V-Series.R
|340
|2 laps
|5
| Антонио Фуоко
Мигель Молина
Никлас Нильсен
|Ferrari 499P
|337
|5 laps
|6
| Райан Бриско
Ромен Дюма
Оливье Пла
|Glickenhaus 007 LMH
|335
|7 laps
|7
| Натанаэль Бертон
Эстебан Гутьеррес
Франк Майо
|Glickenhaus 007 LMH
|333
|9 laps
|8
| Пол ди Реста
Миккель Мак
Жан-Эрик Вернь
|Peugeot 9X8
|330
|12 laps
|9
| Дейн Кэмерон
Микаэль Кристенсен
Фредерик Маковецки
|Porsche 963
|329
|13 laps
|10
| Альберт Коста
Фабио Шерер
Якуб Смеховски
|Oreca 07
|328
|14 laps
|Полные результаты
Ferrari захватила лидерство в Ле-Мане после аварийной ночи
Фото дня: Ferrari покорила «24 часа Ле-Мана»
Самое важное:
Гран При Канады-2023: расписание, факты и статистика
Гран При Канады-2023: расписание, факты и статистика Гран При Канады-2023: расписание, факты и статистика
Технический анализ: как Red Bull воплотила в своей машине идеи соперников
Технический анализ: как Red Bull воплотила в своей машине идеи соперников Технический анализ: как Red Bull воплотила в своей машине идеи соперников
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии
Фото дня: Ferrari покорила «24 часа Ле-Мана»
Фото дня: Ferrari покорила «24 часа Ле-Мана» Фото дня: Ferrari покорила «24 часа Ле-Мана»
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.