Ferrari пообещала показать гиперкар для «Ле-Мана». Но показала это
Компания из Маранелло вернется в топовый класс марафонских гонок после полувекового перерыва
Новинка получила лаконичное имя LMH. Ее изображения компания собиралась опубликовать 10 июля, придумав красивую историю.
Рендер должен был в стать достоянием публики в 16:01 по европейскому времени – то есть спустя ровно 49 лет после момента финиша последней заводской машины итальянской марки в топовом зачете «Ле-Мана». В 1973-м Артуро Мерцарио и Карлос Пасе закончили суточную гонку вторыми. И после этого Ferrari выступала в марафоне, но лишь в «младших» зачетах.
Однако в итоге опубликованное изображение огорчило болельщиков – оно едва ли позволяет рассмотреть что-то, кроме пары тонких передних фар.
Известно, что LMH, которую разрабатывают в сотрудничестве с ORECA и AF Corse, получит полный привод, ее тесты стартуют в июле, а гоночный дебют намечен на 2023 год.
Состав экипажей официально еще не назван, но высока вероятность, что за руль сядут действующие пилоты AF Corse в соревнованиях GT – Джеймс Каладо, Алессандро Пьергвиди и Антонио Фуоко.
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