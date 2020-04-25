Ferrari разработала программу для возможного дебюта в классе гиперкаров «24 часов Ле-Мана». Как стало известно Motorsport.com, итальянская компания изучает возможность выставить в этой категории новый автомобиль. Ferrari уже подготовила план по созданию гоночной версии для Ле-Мана еще не существующего гиперкара.

Будущий автомобиль Ferrari станет новым флагманом итальянской марки. В качестве самой быстрой и престижной модели этого бренда пока неназванный гиперкар сменит LaFerrari. Потенциальная программа в Ле-Мане поможет отрекламировать эту машину.

Глава команды Ferrari в Формуле 1 Маттиа Бинотто намекнул на эти планы в недавнем интервью газете The Guardian. Итальянец заявил, что в случае дальнейшего снижения бюджетного лимита в Формуле 1 Скудерия будет «искать другие варианты для реализации своего гоночного потенциала». По информации Motorsport.com, Бинотто мог иметь в виду проект в Ле-Мане.

Сейчас в команде Ferrari Формулы 1 задействованы 1000 человек. Это суммарная численность всех работников, так или иначе вовлеченных в «формульную» программу: сюда входят не только сотрудники гоночного коллектива, но и представители двигателестроительного подразделения. Ferrari поставляет моторы командам Haas и Alfa Romeo.

Если Скудерия будет обязана сократить расходы на Формулу 1, то часть этих работников могут перевести на проект для Ле-Мана.

Класс гиперкаров должен был появиться в серии WEC осенью 2020 года. Машины по этому регламенту строили Toyota, Aston Martin и Scuderia Cameron Glickenhaus. В феврале в Aston Martin решили свернуть программу в гонках на выносливость, не дожидаясь дебюта. Таким образом, среди потенциальных участников осталось всего два производителя. О планах построить гиперкар говорили и в byKolles, но эта команда не представила почти никаких деталей.

Выступление этих участников в классе гиперкаров оказалось под вопросом из-за пандемии коронавируса. На момент написания заметки неизвестно, когда начнется следующий сезон WEC и по какому регламенту он пройдет. Ясно лишь, что новый сезон стартует не раньше 2021 года.

В 2022 году вместе с гиперкарами в высшую категорию Ле-Мана допустят машины, спроектированные для американской серии IMSA. Это решение может иметь непредсказуемые последствия, так как действующие участники Ле-Мана способны пересмотреть свои планы о дальнейшем участии в чемпионате в связи с объединением гиперкаров и класса LMDh.

Одновременно с информацией о подготовке Ferrari к приходу в высшую категории Ле-Мана появились слухи, что участием в серии WEC заинтересовались в Mercedes-Benz. Гоночный гиперкар немецкой марки мог бы быть построен на базе модели Project One.