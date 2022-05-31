Ferrari использует технологии Ф1 при постройке гиперкара для «Ле-Мана»

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Глава отдела GT в гоночном подразделении Ferrari Антонелло Колетта, который возглавляет проект гиперкара для гонок на выносливость, рассказал о том, как компания готовится впервые за полвека выставить спортпрототипы на этапах чемпионата WEC.

«Я думаю, что именно технологии, существующие в Ferrari, являются нашей самой сильной стороной, и это нормально, что мы делимся ими внутри компании, – заявил Колетта в эксклюзивном интервью каналу Ferrari на видеоплатформе Motorsport.tv. – Само собой, мы используем технологии и из Формулы 1, и те, которые мы разработали при постройке дорожных машин.

Прототип будет таким вот симбиозом. И мы надеемся, что это позволит нам создать очень быструю, потрясающую машину».

По словам Колетты, некоторые элементы болидов Формулы 1 и дорожных автомобилей Ferrari уже нашли место в новом прототипе LMH.

«Ferrari является великой компанией с важным техническим наследием, нашей задачей всегда был поиск инноваций, – продолжает Колетта. – Увидев новый технический регламент для класса гиперкаров, мы не могли не воспользоваться теми наработками, которые у нас уже были. Важно понимать, что команда, работающая над машиной LMH – это не какой-то особый отдел, это те же люди, которые занимаются и другими проектами.

Ferrari в этом смысле едина. Было бы глупо начинать работу с нуля, не используя уже опробованные решения».

Победители в классе LMGTE Pro: Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо, Ком Ледогар, Ferrari 488 GTE EVO №51 команды AF Corse, победители в классе LMGTE Am: Франсуа Перродо, Никлас Нильсен, Алессио Ровера, Ferrari 488 GTE EVO №83 команды AF Corse Фото: Райнер Эрхардт

Программа гиперкара Ferrari была анонсирована в феврале 2021 года. Ее реализует подразделение компании Attivita Sportive GT, которое располагается в здании непосредственно при заводском треке в Фиорано. Помимо прототипа, там же создается гоночная версия дорожной машины Ferrari 296 для класса GT3, которая будет готова к следующему сезону.

По словам Колетты, его подразделение было создано в прошлом году и обединило департаменты Ferrari Competizioni GT и Ferrari Corse Clienti. Возвращение в топ-класс «Ле-Мана» он назвал важным вызовом для компании.

Пока Ferrari не раскрывала технических подробностей о своем гиперкаре, как и не объявляла, какой тип силовой установки будет в нем использоваться. Ожидается, что эти детали станут известны в июне.

Известно лишь, что прототип LMH получит электромотор на передних колесах, который станет частью гибридного привода. Первые ходовые испытания ожидаются в июле, но Колетта отметил, что точная дата пока не определена.

Технический директор подразделения Ferrari Attivita Sportive GT Фердинандо Канниццо, однако, утверждает, что работы по проекту идут в соответствии с графиком. По его словам, цифровая копия машины была впервые испытана на симуляторе еще год назад.

Здание Attivita Sportive GT

«На самом деле мы с этого только начали, развивая концепт месяц за месяцем, – рассказал Каниццо. – К тому же каждый прошедший сезон приносит новые идеи. Пока мы видели в деле только цифровой образец и надеемся вскоре выпустить реальных ходовой экземпляр на трассу».

По словам Колетты, в первых тестах примут участие пилоты, которые уже выступают на Ferrari в гонках на выносливость: Алессандро Пьергвиди и Джеймс Каладо. Он также подтвердил, что гиперкары Ferrari в будущем станут выступать не только в WEC, но и в американской серии IMSA.

«Для Ferrari американский рынок представляет критически-важное значение, – пояснил Колетта. – Но в 2023 году мы начнем с выступления только в WEC».

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