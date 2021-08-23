Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так?

Команда WRT стала настоящей сенсацией прошедшей в минувшие выходные гонки «24 часа Ле-Мана». Бельгийский коллектив, известный своим сотрудничеством с Audi в DTM и гонках GT, в этом сезоне впервые принимает участие в гонках на выносливость. И хотя команда ярко проявила себя в серии ELMS (экипаж WRT лидирует в общем зачете, выиграв половину состоявшихся этапов), в первом для себя «Ле-Мане» бельгийцы явно не считались фаворитами на фоне гораздо более опытных соперников.

К тому же, команда выступала в классе LMP2, который в настоящий момент является наиболее конкурентным. И по количеству машин, и по уровню пилотов – к примеру, в составе экипажей там можно несколько экс-пилотов Формулы 1 или Энтони Дэвидсона, в 2014 году в составе Toyota ставшего чемпионом мира по гонкам на выносливость. Впрочем, WRT тоже запаслась знаменитостью: Роберт Кубица, на постоянной основе выступающий за коллектив в ELMS, вышел на старт и в «Ле-Мане».

Какими бы ни были предстартовые расклады – к началу последнего круга два экипажа WRT находились на двух первых позициях (само собой, этому поспособствовали разного рода инциденты с участием соперников). Первым при этом ехал прототип экипажа Кубицы, за рулем которого находился китайский пилот Йифей Е. Однако до финиша этот автомобиль добраться не смог, остановившись на трассе по ходу последнего круга!

«У меня нет слов, – сокрушался в соцсетях третий гонщик экипажа, экс-пилот Формулы 1 Луи Делетраз. – Это так жестоко. Почему после 23 часов 58 минут такое происходит на последнем круге. Мы так уверенно лидировали… Победа была у нас в кармане, но машина просто остановилась. Не могу поверить. Просто плачу. Ведь победа в Ле-Мане всегда была для меня мечтой – еще с детства».

Причиной остановки стал вышедший из строя датчик положения педали газа (на прототипах LMP2 нет механической связи между педалью акселератора и дроссельной заслонкой). Из-за этого двигатель опустил обороты до холостых и никак не реагировал на действия пилота.

Впрочем, по словам Кубицы, автомобиль его экипажа в течение большей части гонки находился отнюдь не в идеальном состоянии. По ходу заезда имели место и контакты с автомобилями соперников (в том числе с машиной Кевина Магнуссена), и поломки. Кубица рассказал журналистам, что начиная с четвертого часа гонки и до самого окончания заезда в машине чувствовались некие нестандартные вибрации. «Наверное, был смысл в середине гонки остановиться для более серьезного ремонта, – заявил гонщик в интервью одному из польских телеканалов. – Мы потратили бы на это меньше времени, чем потеряли на трассе из-за того, что машина работала не так, как должна была. И датчик заодно могли бы поменять».

Победу в гонке WRT все-таки одержала – первым финишную линию пересек экипаж в составе Робина Фрейнса, Фердинанда Габсбурга и Шарля Милези. Впрочем, и этот успех в каком-то смысле висел на волоске. На последнем круге прототип WRT всего на секунду опережал автомобиль команды Jota под управлением Тома Бломквиста – и окончательно судьба победы должна была определиться только на финишной прямой.

При этом перед финишной линией сложилась не самая приятная ситуация. Перед сражающимися за победу прототипами оказалось сразу несколько машин, которые уже не вели борьбу и двигались к финишу на сравнительно низкой скорости. Среди них были оба гиперкара Toyota – и чтобы дать им отмашку, судья с флагом (он в «Ле-Мане» традиционно стоит непосредственно на асфальте, а не на вышке) достаточно далеко отошел от края трассы. В результате в какой-то момент судья оказался на траектории движения Фрейнса, маневрировавшего между медленными машинами и отчаянно пытавшегося не упустить при этом победу.

«Машины Toyota выехали из боксов передо мной кругов за пять до финиша, – рассказал потом голландец. – Я попытался их обогнать, но даже в сравнительно спокойном темпе они ехали слишком быстро. Плюс остальные пилоты пропускали их вперед, чтобы не ехать лишний круг. В результате за ними постепенно скопилось пять машин. А я мчал за ними на полной скорости, и Блокмвист дышал мне в задницу.

Перед самой линией я сместился вправо, уворачиваясь от замедлившейся машины LMP2 – и задним правым углом зацепил ехавший рядом Aston Martin. Задние колеса немного заскользили – а мне тут же пришлось поворачивать влево, чтобы разминуться с парнем с флагом. Иначе я его сбил бы насмерть. Думаю, в итоге я пролетел где-то в полуметре от него».