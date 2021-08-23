Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / «Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки Следующая / Видео: лучшие моменты «24 часов Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Новость

Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так?

Автор:
, главный редактор

Команда-дебютант «Ле-Мана» на последнем круге лидировала двумя машинами, но в итоге едва не упустила победу – из-за поломки и легкого хаоса на финишной прямой

Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так?

Команда WRT стала настоящей сенсацией прошедшей в минувшие выходные гонки «24 часа Ле-Мана». Бельгийский коллектив, известный своим сотрудничеством с Audi в DTM и гонках GT, в этом сезоне впервые принимает участие в гонках на выносливость. И хотя команда ярко проявила себя в серии ELMS (экипаж WRT лидирует в общем зачете, выиграв половину состоявшихся этапов), в первом для себя «Ле-Мане» бельгийцы явно не считались фаворитами на фоне гораздо более опытных соперников.

К тому же, команда выступала в классе LMP2, который в настоящий момент является наиболее конкурентным. И по количеству машин, и по уровню пилотов – к примеру, в составе экипажей там можно несколько экс-пилотов Формулы 1 или Энтони Дэвидсона, в 2014 году в составе Toyota ставшего чемпионом мира по гонкам на выносливость. Впрочем, WRT тоже запаслась знаменитостью: Роберт Кубица, на постоянной основе выступающий за коллектив в ELMS, вышел на старт и в «Ле-Мане».

Какими бы ни были предстартовые расклады – к началу последнего круга два экипажа WRT находились на двух первых позициях (само собой, этому поспособствовали разного рода инциденты с участием соперников). Первым при этом ехал прототип экипажа Кубицы, за рулем которого находился китайский пилот Йифей Е. Однако до финиша этот автомобиль добраться не смог, остановившись на трассе по ходу последнего круга!

 

«У меня нет слов, – сокрушался в соцсетях третий гонщик экипажа, экс-пилот Формулы 1 Луи Делетраз. – Это так жестоко. Почему после 23 часов 58 минут такое происходит на последнем круге. Мы так уверенно лидировали… Победа была у нас в кармане, но машина просто остановилась. Не могу поверить. Просто плачу. Ведь победа в Ле-Мане всегда была для меня мечтой – еще с детства».

Причиной остановки стал вышедший из строя датчик положения педали газа (на прототипах LMP2 нет механической связи между педалью акселератора и дроссельной заслонкой). Из-за этого двигатель опустил обороты до холостых и никак не реагировал на действия пилота.

Впрочем, по словам Кубицы, автомобиль его экипажа в течение большей части гонки находился отнюдь не в идеальном состоянии. По ходу заезда имели место и контакты с автомобилями соперников (в том числе с машиной Кевина Магнуссена), и поломки. Кубица рассказал журналистам, что начиная с четвертого часа гонки и до самого окончания заезда в машине чувствовались некие нестандартные вибрации. «Наверное, был смысл в середине гонки остановиться для более серьезного ремонта, – заявил гонщик в интервью одному из польских телеканалов. – Мы потратили бы на это меньше времени, чем потеряли на трассе из-за того, что машина работала не так, как должна была. И датчик заодно могли бы поменять».

Победу в гонке WRT все-таки одержала – первым финишную линию пересек экипаж в составе Робина Фрейнса, Фердинанда Габсбурга и Шарля Милези. Впрочем, и этот успех в каком-то смысле висел на волоске. На последнем круге прототип WRT всего на секунду опережал автомобиль команды Jota под управлением Тома Бломквиста – и окончательно судьба победы должна была определиться только на финишной прямой.

При этом перед финишной линией сложилась не самая приятная ситуация. Перед сражающимися за победу прототипами оказалось сразу несколько машин, которые уже не вели борьбу и двигались к финишу на сравнительно низкой скорости. Среди них были оба гиперкара Toyota – и чтобы дать им отмашку, судья с флагом (он в «Ле-Мане» традиционно стоит непосредственно на асфальте, а не на вышке) достаточно далеко отошел от края трассы. В результате в какой-то момент судья оказался на траектории движения Фрейнса, маневрировавшего между медленными машинами и отчаянно пытавшегося не упустить при этом победу.

 

«Машины Toyota выехали из боксов передо мной кругов за пять до финиша, – рассказал потом голландец. – Я попытался их обогнать, но даже в сравнительно спокойном темпе они ехали слишком быстро. Плюс остальные пилоты пропускали их вперед, чтобы не ехать лишний круг. В результате за ними постепенно скопилось пять машин. А я мчал за ними на полной скорости, и Блокмвист дышал мне в задницу.

Перед самой линией я сместился вправо, уворачиваясь от замедлившейся машины LMP2 – и задним правым углом зацепил ехавший рядом Aston Martin. Задние колеса немного заскользили – а мне тут же пришлось поворачивать влево, чтобы разминуться с парнем с флагом. Иначе я его сбил бы насмерть. Думаю, в итоге я пролетел где-то в полуметре от него».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки

Предыдущая новость

«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки

Следующая новость

Видео: лучшие моменты «24 часов Ле-Мана»

Видео: лучшие моменты «24 часов Ле-Мана»
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1

23 ч
2
Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

2 дн
3
Формула 1

Стролла и Вольфа заподозрили в махинациях вокруг акций Aston Martin

34 мин
4
Формула 1

Боттас «рад, как развивается ситуация» с его контрактом

1 ч
5
Формула 1

Экс-пилот Ф1 предупредил Red Bull об опасности погони за титулом

18 ч
Самое важное:
Видео: лучшие моменты «24 часов Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана

Видео: лучшие моменты «24 часов Ле-Мана»

12мин
Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так?
24 часа Ле-Мана

Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так?

2 ч
«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки
24 часа Ле-Мана

«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки

17 ч
Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане
24 часа Ле-Мана

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане

20 ч
Проблемы с топливной системой не повлияли на лидерство Toyota в Ле-Мане
24 часа Ле-Мана

Проблемы с топливной системой не повлияли на лидерство Toyota в Ле-Мане

22 ч
Последние видео
«24 часа Ле-Мана» `2021: лучшие моменты 10:12
24 часа Ле-Мана
19мин

«24 часа Ле-Мана» `2021: лучшие моменты

$150 млн на одной фотографии. Самый дорогой снимок в истории 01:31
24 часа Ле-Мана
8 авг. 2020 г.

$150 млн на одной фотографии. Самый дорогой снимок в истории

Авария Мальдонадо в Ле-Мане 00:54
24 часа Ле-Мана
19 июн. 2020 г.

Авария Мальдонадо в Ле-Мане

Ferrari в Ле-Мане: гонка в цифрах 01:24
24 часа Ле-Мана
3 июн. 2020 г.

Ferrari в Ле-Мане: гонка в цифрах

Первая победа Тома Кристенсена в Ле-Мане в фильме «Герои» 01:28
24 часа Ле-Мана
10 апр. 2020 г.

Первая победа Тома Кристенсена в Ле-Мане в фильме «Герои»

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Стролла и Вольфа заподозрили в махинациях вокруг акций Aston Martin
Формула 1

Стролла и Вольфа заподозрили в махинациях вокруг акций Aston Martin

КТМ призналась: не справилась с ростом и весом своего пилота
MotoGP

КТМ призналась: не справилась с ростом и весом своего пилота

Боттас «рад, как развивается ситуация» с его контрактом Гран При Бельгии
Формула 1

Боттас «рад, как развивается ситуация» с его контрактом

Роберт Кубица Больше от
Роберт Кубица
Кубица заменит Райкконена в пятницу на ГП Венгрии Гран При Венгрии
Формула 1

Кубица заменит Райкконена в пятницу на ГП Венгрии

Кубица сядет за руль Alfa Romeo в пятницу на ГП Штирии Гран При Штирии
Формула 1

Кубица сядет за руль Alfa Romeo в пятницу на ГП Штирии

Антипримеры для Макса. Пилоты, которые лидировали в Ф1 один этап
Формула 1

Антипримеры для Макса. Пилоты, которые лидировали в Ф1 один этап

W Racing Team Больше от
W Racing Team
«Слишком просто». Кубица выиграл первую же гонку в ELMS Барселона
Европейский Ле-Ман

«Слишком просто». Кубица выиграл первую же гонку в ELMS

Кубица станет соперником Русинова в ELMS
Европейский Ле-Ман

Кубица станет соперником Русинова в ELMS

Лидеры DTM отказались от выступлений в «24 часах Спа»
GT WC Endurance

Лидеры DTM отказались от выступлений в «24 часах Спа»

Самое читаемое Сегодня

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х
Формула 1 Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

Стролла и Вольфа заподозрили в махинациях вокруг акций Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Стролла и Вольфа заподозрили в махинациях вокруг акций Aston Martin

Боттас «рад, как развивается ситуация» с его контрактом
Формула 1 Формула 1

Боттас «рад, как развивается ситуация» с его контрактом

Экс-пилот Ф1 предупредил Red Bull об опасности погони за титулом
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 предупредил Red Bull об опасности погони за титулом

Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так?
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так?

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане

Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»
Формула 1 Формула 1

Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»

Самое важное:

Видео: лучшие моменты «24 часов Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Видео: лучшие моменты «24 часов Ле-Мана»

Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так?
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так?

«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.