Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / На старте «Ле-Мана» одна машина зависла. В буквальном смысле Следующая / Авария Aston Martin потребовала режима SC в Ле-Мане: видео
24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Отчет о гонке

Экипаж G-Drive Racing вышел в лидеры после трех часов «Ле-Мана»

Автор:
, Ответственный редактор

Российская команда вышла на первую позицию в своем классе LMP2, в общем зачете впереди пара гиперкаров Toyota

Экипаж G-Drive Racing вышел в лидеры после трех часов «Ле-Мана»

После аварии на старте марафон «24 часа Ле-Мана» стал развиваться более спокойно. Экипаж Toyota под №7 лидировал все это время, а их напарники после проблем в дебюте быстро пробились на второе место. Сейчас отставание «восьмерки» составляет примерно минуту. 

Третью позицию незадолго зо сумерек занимают гонщики Alpine, а вот оба экипажа Glickenhaus откатились назад и пропустили даже нескольких соперников из LMP2. У американской команды-дебютанта пока не было явных задержек или технических проблем, но оба ее гиперкара уже отстают на два круга.

В зачете LMP2 борьба складывается более упорно. Вперед вышли было серебряные призеры прошлогодней гонки из Jota, но едва севший за руль Энтони Дэвидсон улетел с трассы.

 

После этого на первую позицию в клаоссе и четвертую в общем зачете вышел экипаж G-Drive Racing. В составе российского коллектива старт принимал Ник де Врис, который пробился на второе место, позже чемпиона ФЕ сменил самый юный из 183 участников гонки Франко Колапинто. 

В нескольких секундах следом на трехчасовой отметке были сопернкики из Racing Team Nederland, чуть дальше – еще один экипаж Jota.

В GT Pro впереди пока пара Ferrari, в GT Am – Aston Martin прошлогодних победителей из команды TF Sport.

После трех часов из 61 стартовавшей машины 60 продолжают борьбу, а еще одна стоит в боксах: команда продолжает работу над ней, чтобы вернуть на трассу.

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
На старте «Ле-Мана» одна машина зависла. В буквальном смысле

Предыдущая новость

На старте «Ле-Мана» одна машина зависла. В буквальном смысле

Следующая новость

Авария Aston Martin потребовала режима SC в Ле-Мане: видео

Авария Aston Martin потребовала режима SC в Ле-Мане: видео
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

12 ч
2
Формула 1

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

10 ч
3
24 часа Ле-Мана

Напарник Русинова объяснил столкновение с «женским» экипажем

1 ч
4
24 часа Ле-Мана

Конец первой четверти «Ле-Мана» ознаменовался дождем и авариями

3 ч
5
Формула 1

«Думал, в Ф2 их хорошо готовят». Штайнер о пилотах, будущем Haas и не только

1 дн
Самое важное:
Напарник Русинова объяснил столкновение с «женским» экипажем
24 часа Ле-Мана

Напарник Русинова объяснил столкновение с «женским» экипажем

1 ч
Конец первой четверти «Ле-Мана» ознаменовался дождем и авариями
24 часа Ле-Мана

Конец первой четверти «Ле-Мана» ознаменовался дождем и авариями

3 ч
Авария Aston Martin потребовала режима SC в Ле-Мане: видео
24 часа Ле-Мана

Авария Aston Martin потребовала режима SC в Ле-Мане: видео

5 ч
Экипаж G-Drive Racing вышел в лидеры после трех часов «Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана

Экипаж G-Drive Racing вышел в лидеры после трех часов «Ле-Мана»

6 ч
На старте «Ле-Мана» одна машина зависла. В буквальном смысле
24 часа Ле-Мана

На старте «Ле-Мана» одна машина зависла. В буквальном смысле

8 ч
Последние видео
$150 млн на одной фотографии. Самый дорогой снимок в истории 01:31
24 часа Ле-Мана
8 авг. 2020 г.

$150 млн на одной фотографии. Самый дорогой снимок в истории

Авария Мальдонадо в Ле-Мане 00:54
24 часа Ле-Мана
19 июн. 2020 г.

Авария Мальдонадо в Ле-Мане

Ferrari в Ле-Мане: гонка в цифрах 01:24
24 часа Ле-Мана
3 июн. 2020 г.

Ferrari в Ле-Мане: гонка в цифрах

Первая победа Тома Кристенсена в Ле-Мане в фильме «Герои» 01:28
24 часа Ле-Мана
10 апр. 2020 г.

Первая победа Тома Кристенсена в Ле-Мане в фильме «Герои»

Ford против Ferrari - что случилось на самом деле 13:22
24 часа Ле-Мана
4 февр. 2020 г.

Ford против Ferrari - что случилось на самом деле

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Победители трех последних «Ле-Манов» попали в аварию на старте: видео 24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

Победители трех последних «Ле-Манов» попали в аварию на старте: видео

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул
Формула 1

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х
Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

Самое читаемое Сегодня

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х
Формула 1 Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул
Формула 1 Формула 1

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

Напарник Русинова объяснил столкновение с «женским» экипажем
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Напарник Русинова объяснил столкновение с «женским» экипажем

Конец первой четверти «Ле-Мана» ознаменовался дождем и авариями
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Конец первой четверти «Ле-Мана» ознаменовался дождем и авариями

«Думал, в Ф2 их хорошо готовят». Штайнер о пилотах, будущем Haas и не только
Формула 1 Формула 1

«Думал, в Ф2 их хорошо готовят». Штайнер о пилотах, будущем Haas и не только

На старте «Ле-Мана» одна машина зависла. В буквальном смысле
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

На старте «Ле-Мана» одна машина зависла. В буквальном смысле

Состав Формулы 1 на 2025 год. Прогноз эксперта
Формула 1 Формула 1

Состав Формулы 1 на 2025 год. Прогноз эксперта

Андретти ищет возможность купить команду Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Андретти ищет возможность купить команду Формулы 1

Самое важное:

Напарник Русинова объяснил столкновение с «женским» экипажем
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Напарник Русинова объяснил столкновение с «женским» экипажем

Конец первой четверти «Ле-Мана» ознаменовался дождем и авариями
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Конец первой четверти «Ле-Мана» ознаменовался дождем и авариями

Авария Aston Martin потребовала режима SC в Ле-Мане: видео
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Авария Aston Martin потребовала режима SC в Ле-Мане: видео

Экипаж G-Drive Racing вышел в лидеры после трех часов «Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Экипаж G-Drive Racing вышел в лидеры после трех часов «Ле-Мана»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.