Экипаж G-Drive Racing вышел в лидеры после трех часов «Ле-Мана»
Российская команда вышла на первую позицию в своем классе LMP2, в общем зачете впереди пара гиперкаров Toyota
После аварии на старте марафон «24 часа Ле-Мана» стал развиваться более спокойно. Экипаж Toyota под №7 лидировал все это время, а их напарники после проблем в дебюте быстро пробились на второе место. Сейчас отставание «восьмерки» составляет примерно минуту.
Третью позицию незадолго зо сумерек занимают гонщики Alpine, а вот оба экипажа Glickenhaus откатились назад и пропустили даже нескольких соперников из LMP2. У американской команды-дебютанта пока не было явных задержек или технических проблем, но оба ее гиперкара уже отстают на два круга.
В зачете LMP2 борьба складывается более упорно. Вперед вышли было серебряные призеры прошлогодней гонки из Jota, но едва севший за руль Энтони Дэвидсон улетел с трассы.
После этого на первую позицию в клаоссе и четвертую в общем зачете вышел экипаж G-Drive Racing. В составе российского коллектива старт принимал Ник де Врис, который пробился на второе место, позже чемпиона ФЕ сменил самый юный из 183 участников гонки Франко Колапинто.
В нескольких секундах следом на трехчасовой отметке были сопернкики из Racing Team Nederland, чуть дальше – еще один экипаж Jota.
В GT Pro впереди пока пара Ferrari, в GT Am – Aston Martin прошлогодних победителей из команды TF Sport.
После трех часов из 61 стартовавшей машины 60 продолжают борьбу, а еще одна стоит в боксах: команда продолжает работу над ней, чтобы вернуть на трассу.
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