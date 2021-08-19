Две Toyota на первом ряду в «Ле-Мане», Русинов – 4-й в классе

Автомобили заводской команды Toyota займут два первых места на старте гонки «24 часа Ле-Мана», которая пройдет в эти выходные.

В четверг вечером на легендарной французской трассе состоялся т.н. суперпоул, в котором приняли участие по 6 машин из каждого класса – автомобили, чьи экипажи показали лучшие времена по ходу первого квалификационного заезда.

Экипажи Toyota не имели конкурентов в борьбе за поул-позицию – показавший третий результат экипаж Alpine (напомним, эта команда использует автомобиль категории LMP1) проиграл лучшему времени более полутора секунд.

Экипажи японской команды разделило меньше трех десятых – при этом победу в квалификации одержал экипаж автомобиля под номером 7 в составе Камуи Кобаяши, Майка Конвея и Хосе-Марии Лопеса. Эти пилоты являются действующими чемпионами мира, но ни один из гонщиков еще ни разу не выигрывал в «Ле-Мане». За последние три года «семерка» дважды выигрывала квалификацию – но победу в гонке неизменно одерживал экипаж под номером 8. Сейчас в нем выступают Себастьен Буэми, Казуки Накаджима и Брендон Хартли, в начале прошлого сезона заменивший прекратившего выступления в гонках на выносливость Фернандо Алонсо. По ходу суперпоула «семеркой» управлял Кобаяши, а «восьмеркой» – Хартли.

Экипаж российской команды G-Drive Racing, в составе которого Роман Русинов выступает вместе с Ником де Врисом и Франко Колапинто, показал 4-й результат в своем классе LMP2, на секунду отстав от победителей квалификации, представлявших команду Jota Sport. Примечательно, что автомобилем российского коллектива управлял де Врис, ставший на прошлой неделе чемпионом Формулы Е – а лучшее время в LMP2 показал еще один пилот электрического чемпионата, Антониу Феликс да Кошта, из-за победы голландца получивший к своему титулу приставку «экс-».

Экипаж команды WRT, в составе которого выступает Роберт Кубица, будет стартовать со второй позиции. Экипаж коллектива Hign Class Racing, где Кевин Магнуссен составил компанию своему отцу Яну, пробиться в суперпоул не смог.

В классе LMGTE Pro на первых трех строчках протокола разместились машины трех разных марок – Porsche, Ferrari и Chevrolet. С первой позиции будет стартовать экипаж команды HubAuto в составе Дриса Вантхора (который и проехал лучший круг), Альваро Паренте и Максима Мартена. Их успех оказался очень кстати для немецкой марки, так как самый быстрый экипаж на Porsche суперпоул провалил. Датчанин Кевин Эстре, являвшийся обладателем лучшего времени по итогам первой квалификационной сессии, разбил свой автомобиль в самом в начале заезда и вернуться на трассу уже не смог.