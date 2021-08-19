Две Toyota на первом ряду в «Ле-Мане», Русинов – 4-й в классе
Экипаж Роберта Кубицы стартует со 2-й позиции в классе, а главными неудачниками суперпоула стали лидеры Porsche
Автомобили заводской команды Toyota займут два первых места на старте гонки «24 часа Ле-Мана», которая пройдет в эти выходные.
В четверг вечером на легендарной французской трассе состоялся т.н. суперпоул, в котором приняли участие по 6 машин из каждого класса – автомобили, чьи экипажи показали лучшие времена по ходу первого квалификационного заезда.
Экипажи Toyota не имели конкурентов в борьбе за поул-позицию – показавший третий результат экипаж Alpine (напомним, эта команда использует автомобиль категории LMP1) проиграл лучшему времени более полутора секунд.
Экипажи японской команды разделило меньше трех десятых – при этом победу в квалификации одержал экипаж автомобиля под номером 7 в составе Камуи Кобаяши, Майка Конвея и Хосе-Марии Лопеса. Эти пилоты являются действующими чемпионами мира, но ни один из гонщиков еще ни разу не выигрывал в «Ле-Мане». За последние три года «семерка» дважды выигрывала квалификацию – но победу в гонке неизменно одерживал экипаж под номером 8. Сейчас в нем выступают Себастьен Буэми, Казуки Накаджима и Брендон Хартли, в начале прошлого сезона заменивший прекратившего выступления в гонках на выносливость Фернандо Алонсо. По ходу суперпоула «семеркой» управлял Кобаяши, а «восьмеркой» – Хартли.
Экипаж российской команды G-Drive Racing, в составе которого Роман Русинов выступает вместе с Ником де Врисом и Франко Колапинто, показал 4-й результат в своем классе LMP2, на секунду отстав от победителей квалификации, представлявших команду Jota Sport. Примечательно, что автомобилем российского коллектива управлял де Врис, ставший на прошлой неделе чемпионом Формулы Е – а лучшее время в LMP2 показал еще один пилот электрического чемпионата, Антониу Феликс да Кошта, из-за победы голландца получивший к своему титулу приставку «экс-».
Экипаж команды WRT, в составе которого выступает Роберт Кубица, будет стартовать со второй позиции. Экипаж коллектива Hign Class Racing, где Кевин Магнуссен составил компанию своему отцу Яну, пробиться в суперпоул не смог.
В классе LMGTE Pro на первых трех строчках протокола разместились машины трех разных марок – Porsche, Ferrari и Chevrolet. С первой позиции будет стартовать экипаж команды HubAuto в составе Дриса Вантхора (который и проехал лучший круг), Альваро Паренте и Максима Мартена. Их успех оказался очень кстати для немецкой марки, так как самый быстрый экипаж на Porsche суперпоул провалил. Датчанин Кевин Эстре, являвшийся обладателем лучшего времени по итогам первой квалификационной сессии, разбил свой автомобиль в самом в начале заезда и вернуться на трассу уже не смог.
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|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|Отставание
|1
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|3'23.900
|2
| Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Брендон Хартли
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|3'24.195
|0.295
|0.295
|3
| Андре Негран
Николя Ляпьер
Матье Ваксивьер
|Alpine A480
|HYPERCAR
|3'25.574
|1.674
|1.379
|4
| Пипо Дерани
Франк Майо
Оливье Пла
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|3'25.639
|1.739
|0.065
|5
| Райан Бриско
Ричард Уэстбрук
Ромен Дюма
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|3'26.931
|3.031
|1.292
|6
| Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Энтони Дэвидсон
|Oreca 07
|LMP2
|3'27.950
|4.050
|1.019
|7
| Роберт Кубица
Луи Делетраз
Ифэй Е
|Oreca 07
|LMP2
|3'28.470
|4.570
|0.520
|8
| Жюльен Каналь
Уилл Стивенс
Джеймс Аллен
|Oreca 07
|LMP2
|3'28.586
|4.686
|0.116
|9
| Роман Русинов
Франко Колапинто
Ник де Врис
|Aurus 01
|LMP2
|3'28.943
|5.043
|0.357
|10
|Nico Jamin
Джонатан Абердин
Мануэль Мальдонадо
|Oreca 07
|LMP2
|3'29.078
|5.178
|0.135
|11
| Пол ди Реста
Алекс Линн
Уэйн Бойд
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.027
|6.127
|0.949
|12
| Дрис Вантхор
Алвару Парент
Максим Мартен
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'46.882
|22.982
|16.855
|13
| Даниэль Серра
Мигель Молина
Сэм Берд
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'47.063
|23.163
|0.181
|14
| Томми Милнер
Ник Тэнди
Александр Симс
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|3'47.093
|23.193
|0.030
|15
| Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
Коме Ледогар
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'47.247
|23.347
|0.154
|16
| Джанмария Бруни
Рихард Лиц
Фредерик Маковецки
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'47.696
|23.796
|0.449
|17
| Юлиен Жюльен
Доминик Бастьен
Лэнс Дэвид Арнольд
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'47.987
|24.087
|0.291
|18
| Майкл Уэйнрайт
Бен Баркер
Том Гэмбл Gamble
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'48.560
|24.660
|0.573
|19
| Эджидио Перфетти
Маттео Кайроли
Риккардо Пера
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'48.876
|24.976
|0.316
|20
| Роберто Лакорте
Джорджио Сернаджотто
Антонио Фуоко
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'49.387
|25.487
|0.511
|21
|Brendan Iribe
Олли Миллрой
Бен Барникот
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'49.477
|25.577
|0.090
|22
| Бен Китинг
Dylan Pereira
Фелипе Фрага
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'49.676
|25.776
|0.199
|23
| Кевин Эстре
Нил Джани
Микаэль Кристенсен
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO