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24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Отчет о квалификации

Две Toyota на первом ряду в «Ле-Мане», Русинов – 4-й в классе

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, главный редактор

Экипаж Роберта Кубицы стартует со 2-й позиции в классе, а главными неудачниками суперпоула стали лидеры Porsche

Две Toyota на первом ряду в «Ле-Мане», Русинов – 4-й в классе

Автомобили заводской команды Toyota займут два первых места на старте гонки «24 часа Ле-Мана», которая пройдет в эти выходные.

В четверг вечером на легендарной французской трассе состоялся т.н. суперпоул, в котором приняли участие по 6 машин из каждого класса – автомобили, чьи экипажи показали лучшие времена по ходу первого квалификационного заезда.

Экипажи Toyota не имели конкурентов в борьбе за поул-позицию – показавший третий результат экипаж Alpine (напомним, эта команда использует автомобиль категории LMP1) проиграл лучшему времени более полутора секунд.

Экипажи японской команды разделило меньше трех десятых – при этом победу в квалификации одержал экипаж автомобиля под номером 7 в составе Камуи Кобаяши, Майка Конвея и Хосе-Марии Лопеса. Эти пилоты являются действующими чемпионами мира, но ни один из гонщиков еще ни разу не выигрывал в «Ле-Мане». За последние три года «семерка» дважды выигрывала квалификацию – но победу в гонке неизменно одерживал экипаж под номером 8. Сейчас в нем выступают Себастьен Буэми, Казуки Накаджима и Брендон Хартли, в начале прошлого сезона заменивший прекратившего выступления в гонках на выносливость Фернандо Алонсо. По ходу суперпоула «семеркой» управлял Кобаяши, а «восьмеркой» – Хартли.

Экипаж российской команды G-Drive Racing, в составе которого Роман Русинов выступает вместе с Ником де Врисом и Франко Колапинто, показал 4-й результат в своем классе LMP2, на секунду отстав от победителей квалификации, представлявших команду Jota Sport. Примечательно, что автомобилем российского коллектива управлял де Врис, ставший на прошлой неделе чемпионом Формулы Е – а лучшее время в LMP2 показал еще один пилот электрического чемпионата, Антониу Феликс да Кошта, из-за победы голландца получивший к своему титулу приставку «экс-».

Экипаж команды WRT, в составе которого выступает Роберт Кубица, будет стартовать со второй позиции. Экипаж коллектива Hign Class Racing, где Кевин Магнуссен составил компанию своему отцу Яну, пробиться в суперпоул не смог.

В классе LMGTE Pro на первых трех строчках протокола разместились машины трех разных марок – Porsche, Ferrari и Chevrolet. С первой позиции будет стартовать экипаж команды HubAuto в составе Дриса Вантхора (который и проехал лучший круг), Альваро Паренте и Максима Мартена. Их успех оказался очень кстати для немецкой марки, так как самый быстрый экипаж на Porsche суперпоул провалил. Датчанин Кевин Эстре, являвшийся обладателем лучшего времени по итогам первой квалификационной сессии, разбил свой автомобиль в самом в начале заезда и вернуться на трассу уже не смог.

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Позиция Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв Отставание
1 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'23.900    
2 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'24.195 0.295 0.295
3 Brazil Андре Негран
France Николя Ляпьер
France Матье Ваксивьер 		Alpine A480 HYPERCAR 3'25.574 1.674 1.379
4 Brazil Пипо Дерани
France Франк Майо
France Оливье Пла 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'25.639 1.739 0.065
5 Australia Райан Бриско
United Kingdom Ричард Уэстбрук
France Ромен Дюма 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'26.931 3.031 1.292
6 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Энтони Дэвидсон 		Oreca 07 LMP2 3'27.950 4.050 1.019
7 Poland Роберт Кубица
Switzerland Луи Делетраз
China Ифэй Е 		Oreca 07 LMP2 3'28.470 4.570 0.520
8 France Жюльен Каналь
United Kingdom Уилл Стивенс
Australia Джеймс Аллен 		Oreca 07 LMP2 3'28.586 4.686 0.116
9 Russian Federation Роман Русинов
Argentina Франко Колапинто
Netherlands Ник де Врис 		Aurus 01 LMP2 3'28.943 5.043 0.357
10 Nico Jamin
South Africa Джонатан Абердин
Venezuela Мануэль Мальдонадо 		Oreca 07 LMP2 3'29.078 5.178 0.135
11 United Kingdom Пол ди Реста
United Kingdom Алекс Линн
United Kingdom Уэйн Бойд 		Oreca 07 LMP2 3'30.027 6.127 0.949
12 Belgium Дрис Вантхор
Portugal Алвару Парент
Belgium Максим Мартен 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'46.882 22.982 16.855
13 Brazil Даниэль Серра
Spain Мигель Молина
United Kingdom Сэм Берд 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'47.063 23.163 0.181
14 United States Томми Милнер
United Kingdom Ник Тэнди
United Kingdom Александр Симс 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'47.093 23.193 0.030
15 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо
France Коме Ледогар 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'47.247 23.347 0.154
16 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц
France Фредерик Маковецки 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'47.696 23.796 0.449
17 France Юлиен Жюльен
United States Доминик Бастьен
Germany Лэнс Дэвид Арнольд 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'47.987 24.087 0.291
18 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
United Kingdom Бен Баркер
United Kingdom Том Гэмбл Gamble 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'48.560 24.660 0.573
19 Norway Эджидио Перфетти
Italy Маттео Кайроли
Italy Риккардо Пера 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'48.876 24.976 0.316
20 Italy Роберто Лакорте
Italy Джорджио Сернаджотто
Italy Антонио Фуоко 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'49.387 25.487 0.511
21 Brendan Iribe
United Kingdom Олли Миллрой
United Kingdom Бен Барникот 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'49.477 25.577 0.090
22 United States Бен Китинг
Dylan Pereira
Brazil Фелипе Фрага 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'49.676 25.776 0.199
23 France Кевин Эстре
Switzerland Нил Джани
Denmark Микаэль Кристенсен 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO      
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