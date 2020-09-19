Два россиянина ведут борьбу за места в первой тройке «Ле-Мана»

Два прототипа команды Toyota продолжают уверенно лидировать в гонке «24 часа Ле-Мана». После 4-х часов гонки протокол возглавлял автомобиль под номером 8, которым по очереди управляют Себастьен Буэми, Казуки Накаджима и Брендон Хартли – однако Камуи Кобаяши за рулем второго японского прототипа проезжает круги заметно быстрее новозеландца, на этом этапе гонки пилотирующего «восьмерку». Впрочем, рассчитывать на борьбу между товарищами по команде вряд ли стоит – в такой ситуации более медленный экипаж уступает дорогу более быстрому. Тем временем ближайший преследователь японских прототипов – автомобиль команды Rebellion – отстает уже почти на круг.

В классе LMP2 лидирует экипаж команды Jackie Chan DC Racing в составе Уилла Стивенса, Габриэля Обри и Хо-Пин Туна. Экипаж коллектива Graff, вырвавшийся в лидеры на первых часах гонки, постепенно откатился назад – в том числе из-за вылета с трассы Венсана Капийе и последовавшего за этим незапланированного пит-стопа. На подступах к первой тройке этой категории сражаются сразу два россиянина – Роман Русинов в составе G-Drive Racing и Константин Терещенко в составе Duqueine, который одно время находился на 3-й позиции, вел борьбу за 2-ю и заслужил от европейских обозревателей похвалу за темп на своем отрезке. После того как экипажи провели по 7 пит-стопов, экипажи Русинова и Терещенко находились на 4-й и 6-й позиции соответственно. Экипаж Матевоса Исаакяна находится в конце второй десятки своего класса.

В классе GTE Pro продолжается яркая борьба между Ferrari и Aston Martin – экипажи на итальянских и британских суперкарах опережают друг друга и на пит-стопах, и непосредственно на трассе. В последнее время три автомобиля – две Ferrari и один Aston Martin – разделяет около 15 секунд, при этом лидирует экипаж Сэма Берда, Давиде Ригона и Мигеля Молины. Экипажи на Porsche продолжают держаться в тени, уступая лидирующей Ferrari больше двух минут. А вот в классе GTE Am экипаж на Porsche лидирует – но два преследующих его Aston Martin держатся не более чем в 12 секундах от немецкого купе.