Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
24 часа Ле-Мана / «24 часа Ле-Мана» / Отчет о гонке

Два россиянина ведут борьбу за места в первой тройке «Ле-Мана»

Поделились
Комментарии
Два россиянина ведут борьбу за места в первой тройке «Ле-Мана»
Автор:
, Главный редактор

Наряду с экипажем Романа Русинова на призовые места в категории LMP2 претендует и команда, за которую выступает Константин Терещенко

Два прототипа команды Toyota продолжают уверенно лидировать в гонке «24 часа Ле-Мана». После 4-х часов гонки протокол возглавлял автомобиль под номером 8, которым по очереди управляют Себастьен Буэми, Казуки Накаджима и Брендон Хартли – однако Камуи Кобаяши за рулем второго японского прототипа проезжает круги заметно быстрее новозеландца, на этом этапе гонки пилотирующего «восьмерку». Впрочем, рассчитывать на борьбу между товарищами по команде вряд ли стоит – в такой ситуации более медленный экипаж уступает дорогу более быстрому. Тем временем ближайший преследователь японских прототипов – автомобиль команды Rebellion – отстает уже почти на круг.

В классе LMP2 лидирует экипаж команды Jackie Chan DC Racing в составе Уилла Стивенса, Габриэля Обри и Хо-Пин Туна. Экипаж коллектива Graff, вырвавшийся в лидеры на первых часах гонки, постепенно откатился назад – в том числе из-за вылета с трассы Венсана Капийе и последовавшего за этим незапланированного пит-стопа. На подступах к первой тройке этой категории сражаются сразу два россиянина – Роман Русинов в составе G-Drive Racing и Константин Терещенко в составе Duqueine, который одно время находился на 3-й позиции, вел борьбу за 2-ю и заслужил от европейских обозревателей похвалу за темп на своем отрезке. После того как экипажи провели по 7 пит-стопов, экипажи Русинова и Терещенко находились на 4-й и 6-й позиции соответственно. Экипаж Матевоса Исаакяна находится в конце второй десятки своего класса.

В классе GTE Pro продолжается яркая борьба между Ferrari и Aston Martin – экипажи на итальянских и британских суперкарах опережают друг друга и на пит-стопах, и непосредственно на трассе. В последнее время три автомобиля – две Ferrari и один Aston Martin – разделяет около 15 секунд, при этом лидирует экипаж Сэма Берда, Давиде Ригона и Мигеля Молины. Экипажи на Porsche продолжают держаться в тени, уступая лидирующей Ferrari больше двух минут. А вот в классе GTE Am экипаж на Porsche лидирует – но два преследующих его Aston Martin держатся не более чем в 12 секундах от немецкого купе.

Читайте также:

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Предыдущая новость

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Следующая новость

На Ле-Мане за ночь сменился лидер, Русинов идет в топ-3

На Ле-Мане за ночь сменился лидер, Русинов идет в топ-3
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана
Этап «24 часа Ле-Мана»
Сессия Гонка
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое важное:

Toyota в третий раз подряд выиграла «24 часа Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана / Отчет о гонке

Toyota в третий раз подряд выиграла «24 часа Ле-Мана»

На Ле-Мане за ночь сменился лидер, Русинов идет в топ-3
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана / Новость

На Ле-Мане за ночь сменился лидер, Русинов идет в топ-3

Два россиянина ведут борьбу за места в первой тройке «Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана / Отчет о гонке

Два россиянина ведут борьбу за места в первой тройке «Ле-Мана»

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана / Отчет о гонке

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

3
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

4
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

5
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

20мин

Самое важное:

Toyota в третий раз подряд выиграла «24 часа Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана

Toyota в третий раз подряд выиграла «24 часа Ле-Мана»

На Ле-Мане за ночь сменился лидер, Русинов идет в топ-3
24 часа Ле-Мана

На Ле-Мане за ночь сменился лидер, Русинов идет в топ-3

Два россиянина ведут борьбу за места в первой тройке «Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана

Два россиянина ведут борьбу за места в первой тройке «Ле-Мана»

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Peugeot раскрыла детали возвращения в Ле-Ман с Гиперкаром
24 часа Ле-Мана

Peugeot раскрыла детали возвращения в Ле-Ман с Гиперкаром

Последние видео

$150 млн на одной фотографии. Самый дорогой снимок в истории 01:31
24 часа Ле-Мана

$150 млн на одной фотографии. Самый дорогой снимок в истории

Авария Мальдонадо в Ле-Мане 00:54
24 часа Ле-Мана

Авария Мальдонадо в Ле-Мане

Ferrari в Ле-Мане: гонка в цифрах 01:24
24 часа Ле-Мана

Ferrari в Ле-Мане: гонка в цифрах

Первая победа Тома Кристенсена в Ле-Мане в фильме «Герои» 01:28
24 часа Ле-Мана

Первая победа Тома Кристенсена в Ле-Мане в фильме «Герои»

Ford против Ferrari - что случилось на самом деле 13:22
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari - что случилось на самом деле

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.