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Дождь вывел Peugeot в лидеры «Ле-Мана» после четырех часов гонки

Своевременная смена резины вывела местную команду в лидеры марафона, хотя та и близко не входила в число фаворитов; для двоих россиян суббота началась на сложностей

Джанлука Д'Алессандро
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Peugeot 9X8 №94 команды Peugeot Totalenergies: Лоик Дюваль, Густаво Менесес, Нико Мюллер

В год столетия «24 часов Ле-Мана» гонка явно не будет скучной – это показали уже первые часы. Все началось с аварии Джека Эйткена на Cadillac сразу после старта в 17:00 Мск и лидерства Toyota благодаря невероятному рывку Себастьена Буэми. 

Чуть позже инициативой завладели гонщики Ferrari, а в начале четвертого часа заморосил дождь. Сначала участники продолжали движение на сликах, но затем ситуация стала меняться: закрутило другой экипаж Cadillac, а Эстебан Гутьеррес и вовсе разбил прототип Glickenhaus. 

После аварии: Cadillac V-Series.R №311 команды Action Express Racing, Джек Эйткен

После аварии: Cadillac V-Series.R №311 команды Action Express Racing, Джек Эйткен

Фото: Николас Годе

Именно на этот момент пришелся плановый пит-стоп экипажа Peugeot №94. На «бесхвостую» машину поставили дождевую резину, и это был совершенно верный шаг.

А вот в Ferrari – как на недавнем Гран При Монако Ф1 – решили повременить с визитом на пит-лейн. И точно так же не угадали. Вскоре судьи выпустили автомобиль безопасности, который оставался на трассе так долго, что за это время асфальт успел просохнуть достаточно, и некоторые попробовали вновь перейти на слики. 

Однако в Peugeot не стали рисковать, и на отметке четырех часов гонку возглавлял Густаво Менесес на 9X8, опережающий Porsche №6 и пару Toyota. Экипажи Ferrari временно оказались только восьмым и девятым.  

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Даниил Квят, Мирко Бортолотти

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Даниил Квят, Мирко Бортолотти

Фото: Александр Триниц

Даниил Квят, принимавший старт за команду Prema в классе LMP2, поначалу поднялся на второе место, но позже неудачно провел рестарт и откатился на восьмое. Позже под днищем его ORECA нашли большой обломок от аварии Cadillac на первом круге. 

Россиянин и его партнеры по экипажу держатся в лидирующем круге, но пока за пределами первой десятки. Похожим образом складывается гонка и для COOL Racing Влада Ломко. 

Лидирует же в LMP2 пара машин команды Alpine, тогда как входившие в число главных фаворитов гонщики United Autosports столкнулись с круговой машиной GT и вынуждены были тратить время на ремонт. 

ORECA 07 - Gibson №47 команды COOL Racing: Решад Де Жерус, Владислав Ломко, Симон Пажено

ORECA 07 - Gibson №47 команды COOL Racing: Решад Де Жерус, Владислав Ломко, Симон Пажено

Фото: Эрик де Гайо

В GTE Am первую позицию на одной шестой части дистанции удерживает женское трио из Iron Dames на Porsche, опережая Proton Competition на такой же технике. 

Марафон в Ле-Мане финиширует в воскресенье в 17:00 Мск. 

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