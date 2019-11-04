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24 часа Ле-Мана / Новость

Баттон решил вернуться в Ле-Ман и провести полный сезон WEC

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Баттон решил вернуться в Ле-Ман и провести полный сезон WEC
Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор: Джейми Кляйн
4 нояб. 2019 г., 16:59

Чемпион Ф1 2009 года и бывший пилот SMP Racing рассказал, что хотел бы проехать суточный марафон в следующем году, чтобы подготовиться к полному сезону в чемпионате WEC, когда в силу вступит новый регламент.

В минувший уик-энд Дженсон Баттон провел последнюю гонку в Super GT. 39-летний пилот закончил карьеру в японском первенстве, где два сезона стартовал вместе с Наоки Ямамото выиграл титул в прошлом сезоне.

Баттон еще не определился с планами на 2020-й, однако отметил, что собирается во второй раз выступить в Ле-Мане, чтобы подготовиться к постоянным выступлениям в WEC, когда с лета 2021-го там появится класс гиперкаров.

«Есть много гонок, в которых я хотел бы поучаствовать, – рассказал Баттон. – Мне также нравится бездорожье, но тот офф-роад, где я выступал, очень отличается от "Дакара", те гонки намного агрессивнее в плане прыжков и прочих вещей.

Я буду участвовать в Baja 1000 вместе со своими друзьями в конце этого года. В этот же уик-энд пройдет совместная гонка DTM и Supert GT на "Фудзи" – это мне тоже очень интересно.

В будущем я обязательно снова выступлю в Ле-Мане. Мне очень нравятся новые правила, и в будущем WEC станет отличной серией. Но я открыт для любых предложений».

На вопрос о планах вернуться в Ле-Ман в 2020-м, Баттон ответил Motorsport.com: «Если я выступлю там следующем году, то смог бы привыкнуть к "Ле-Ману", набраться опыта. Я не знаю, за кого стартую – может быть, в LMP2, потому что примерно в темпе этих машин поедут гиперкары. По крайней мере, в этом классе будет острое соперничество.

Побеждать с Toyota в Ле-Мане скучно, там нет никакой конкуренции. LMP2 – отличная категория, и, возможно, это вариант для меня. Помимо этого у меня вообще нет никаких планов. Я стремлюсь провести полный сезон WEC в 2020-2021 годах.».

№11 SMP Racing BR Engineering BR1: Михаил Алешин, Виталий Петров, Дженсон Баттон

№11 SMP Racing BR Engineering BR1: Михаил Алешин, Виталий Петров, Дженсон Баттон

Фото: Marc Fleury

Спустя год после ухода из Формулы 1 Баттон дебютировал в Super GT, совмещая выступления с WEC, где вошел в состав экипажа SMP Racing в Суперсезоне. В первом «Ле-Мане» их экипаж сошел с дистанции, а спустя три гонки после суточного марафона Баттон покинул российскую команду и не выступил на кольце Сартэ вновь.

На замену Баттону взяли экс-пилота McLaren Стоффеля Вандорна, который прошедшим летом вместе с Виталием Петровым и Михилом Алешиным занял третье место на финише в Ле-Мане. Британец не жалеет, что упустил потенциальный финиш на подиуме, поскольку бороться с Toyota за победу все равно было невозможно.

«Ты едешь в Ле-Мане не для того, чтобы финишировать третьим, – отметил Дженсон. – Все справедливо, он [Вандорн] здорово поработал. Но я все равно бы не стал радоваться третьему месту.

Ты понимаешь, что шансов победить нет. И третье место становится для тебя чем-то вроде победы – но это не победа. Это несколько странно.

Добраться до финиша в Ле-Мане – это само по себе здорово. Но когда я вернусь туда, я хочу быть за рулем машины, которая действительно способна выиграть».

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , WEC
Пилоты Дженсон Баттон В Магазин
Автор Рахит Тукрал

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