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Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR

Дженсон вошел в состав экипажа Chevrolet Camaro, который стартует в предстоящем суточном марафоне по программе Garage 56

Чарльз Брэдли
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, главный редактор (Global)
Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR
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С 2012 года организаторы «Ле-Мана» допускают на старт гонки одну машину в рамках программы развития новых технологий Garage 56. В 2023 году это право получила команда Hendrick Motorsports из американского чемпионата NASCAR.

По ходу суточной гонки в Дайтоне она назвала свой состав. Вместе со звездой овальных гонок Джимми Джонсоном и победителем «Ле-Мана» Майком Роккенфеллером в него вошел чемпион Формулы 1 Дженсон Баттон. 

«Для меня это особенная история, – объяснил 43-летний британец. – Я по-прежнему считаю себя гонщиком и всегда ищу новые вызовы после завершения выступлений в Ф1. И я рад проехать в Ле-Мане в столь звездной команде. 

Об этом договорился Джимми, причем уже давно. Я спрашивал его о планах на 2023 год, так как знаю, что этот парень просто не может сидеть без дела. У него, конечно, было много планов – среди прочего он рассказал мне об идее проехать "Ле-Ман" на машине NASCAR. Я тогда еще переспросил: "Прости, что?".

А потом Рокки пригласил меня на тесты в Себринг, там-то все и началось. Сначала я только смотрел и слушал, пытаясь понять их планы. За руль мне впервые предстоит сесть только в ближайший вторник». 

Джонсон добавил: «Я всегда мечтал выступить в Ле-Мане, и для меня большая честь представлять там NASCAR. Наша машина будет отличаться от тех, что выходят там на старт – это будет своего рода гибрид между NASCAR и спортпрототипом».

Chevrolet Camaro ZL1 команды Hendrick Motorsports для участия в «24 часах Ле-Мана» по программе Garage 56

Chevrolet Camaro ZL1 команды Hendrick Motorsports для участия в «24 часах Ле-Мана» по программе Garage 56

Фото: Hendrick Motorsports

Созданием Chevrolet Camaro ZL1 совместно занимаются специалисты из команды Hendrick, гоночных серий NASCAR и IMSA, а также Chevrolet и Goodyear.

Первые тесты состоялись в августе прошлого года на трассе «Роад-Атланта», но для них использовался прототип, построенный командой Action Express. У той машины, что выйдет на старт следующим летом, будут доработаны практически все элементы – шасси, мотор, подвеска и кузовные панели. 

Марафон в Ле-Мане, который в этом году отметит вековой юбилей, пройдет 9-10 июня.

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Фото: Боб Мейер

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