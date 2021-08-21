Авария Aston Martin потребовала режима SC в Ле-Мане: видео

Старт на мокрой трассе привел к многочисленным контактам и разворотам на первых кругах, но все машины смогли продолжить движение. Вскоре асфальт подсох, и количество неприятных эпизодов резко сократилось.

Однако по ходу четвертого часа гонки бразилец Маркос Гомес не удержал свой Aston Martin на входе в поворот «Индианаполис». Пилот пропускал в этом месте быстрый прототип, для чего ушел с чистой траектории – и потерял контроль над машиной.

После вылета в гравий та на высокой скорости врезалась в ограждение из покрышек. Гомес остался в сознании и сам выбрался из автомобиля, но было видно, что он пребывает в шоковом состоянии.

Медики отвезли его на обследование, а разбитая машина точно не сможет продолжать гонку. Экипаж №98, за который выступал 37-летний Гомес, входил в тройку лидеров своего класса GTE Am.

Это первый сход за время марафона.