Авария Aston Martin потребовала режима SC в Ле-Мане: видео
Маркос Гомес стал автором первого по-пастоящему серьезного происшествия по ходу суточного марафона
Старт на мокрой трассе привел к многочисленным контактам и разворотам на первых кругах, но все машины смогли продолжить движение. Вскоре асфальт подсох, и количество неприятных эпизодов резко сократилось.
Однако по ходу четвертого часа гонки бразилец Маркос Гомес не удержал свой Aston Martin на входе в поворот «Индианаполис». Пилот пропускал в этом месте быстрый прототип, для чего ушел с чистой траектории – и потерял контроль над машиной.
После вылета в гравий та на высокой скорости врезалась в ограждение из покрышек. Гомес остался в сознании и сам выбрался из автомобиля, но было видно, что он пребывает в шоковом состоянии.
Медики отвезли его на обследование, а разбитая машина точно не сможет продолжать гонку. Экипаж №98, за который выступал 37-летний Гомес, входил в тройку лидеров своего класса GTE Am.
Это первый сход за время марафона.
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