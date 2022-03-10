Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Toyota обновила гиперкар для «Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана Новости

Audi передумала возвращаться в «Ле-Ман»

Марка взяла паузу в работе над прототипом класса LMDh

Автор:
, Редактор
Audi передумала возвращаться в «Ле-Ман»
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Входящая в группу Volkswagen марка Audi приостановила разработку спортпрототипа класса LMDh для участия в гонках на выносливость и, в частности, в «24 часах Ле-Мана».

«Мы берем паузу в два-три месяца по этому проекту. Сейчас наши ресурсы востребованы иным, более разумным образом», – заявили в команде на запрос Motosport.com.

О чем именно идет речь не совсем ясно. Audi разрабатывала свой прототип параллельно с другой маркой концерна – Porsche. У машин должен был быть схожий двигатель и другие элементы. При этом Porsche работу над своим автомобилем продолжает.

Предположение о том, что Audi планирует переключиться на Формулу 1 вряд ли справедливо, так как все слухи о приходе марки в Королевские гонки свидетельствовали о том, что это произойдет не раньше 2025 года, то есть не может помешать возвращению в гонки на выносливость. К тому же по последней информации от Volkswagen в Ф1 также придет Porsche, а не Audi.

Вероятнее, приостановка программы может быть связана с желанием переключить ресурсы на ралли-рейды, где Audi с этого года представлена гибридным внедорожником RS Q e-tron.

По другой версии, в Volkswagen решили заменить в гонках на выносливость Audi на Lamborghini. Итальянская марка также принадлежит немецкому автогиганту, и ее руководство ранее не исключало, что они готовы сразится в топ-классе в Ле-Мане.

В таком случае Lamborghini стали бы создавать свой прототип на той же базе, что и Audi с Porsche. При этом технической возможности строить машины сразу для трех марок у Volkswagen нет, и Lamborghini могли предоставить приоритет.

Дополнительная информация: Гэри Уоткинс

Читайте также:
Поделились
Toyota обновила гиперкар для «Ле-Мана»
Предыдущая новость

Toyota обновила гиперкар для «Ле-Мана»
Больше от
Сергей Иванов
Бинотто призвал запретить инновацию Mercedes. Но потом Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Бинотто призвал запретить инновацию Mercedes. Но потом

Haas отказали в воскресных тестах, но позволят ездить по вечерам Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Haas отказали в воскресных тестах, но позволят ездить по вечерам

Вольф: Мы уверены в легальности своего болида Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Вольф: Мы уверены в легальности своего болида

Самое важное:

Audi передумала возвращаться в «Ле-Ман»
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Audi передумала возвращаться в «Ле-Ман»

Toyota обновила гиперкар для «Ле-Мана»
WEC WEC

Toyota обновила гиперкар для «Ле-Мана»

Peugeot отказалась от выступления в «Ле-Мане»-2022
WEC WEC

Peugeot отказалась от выступления в «Ле-Мане»-2022

Porsche показала фары машины для «Ле-Мана»
WEC WEC

Porsche показала фары машины для «Ле-Мана»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.