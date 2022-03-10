Audi передумала возвращаться в «Ле-Ман»

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Входящая в группу Volkswagen марка Audi приостановила разработку спортпрототипа класса LMDh для участия в гонках на выносливость и, в частности, в «24 часах Ле-Мана».

«Мы берем паузу в два-три месяца по этому проекту. Сейчас наши ресурсы востребованы иным, более разумным образом», – заявили в команде на запрос Motosport.com.

О чем именно идет речь не совсем ясно. Audi разрабатывала свой прототип параллельно с другой маркой концерна – Porsche. У машин должен был быть схожий двигатель и другие элементы. При этом Porsche работу над своим автомобилем продолжает.

Предположение о том, что Audi планирует переключиться на Формулу 1 вряд ли справедливо, так как все слухи о приходе марки в Королевские гонки свидетельствовали о том, что это произойдет не раньше 2025 года, то есть не может помешать возвращению в гонки на выносливость. К тому же по последней информации от Volkswagen в Ф1 также придет Porsche, а не Audi.

Вероятнее, приостановка программы может быть связана с желанием переключить ресурсы на ралли-рейды, где Audi с этого года представлена гибридным внедорожником RS Q e-tron.

По другой версии, в Volkswagen решили заменить в гонках на выносливость Audi на Lamborghini. Итальянская марка также принадлежит немецкому автогиганту, и ее руководство ранее не исключало, что они готовы сразится в топ-классе в Ле-Мане.

В таком случае Lamborghini стали бы создавать свой прототип на той же базе, что и Audi с Porsche. При этом технической возможности строить машины сразу для трех марок у Volkswagen нет, и Lamborghini могли предоставить приоритет.

Дополнительная информация: Гэри Уоткинс