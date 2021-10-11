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24 часа Ле-Мана Новость

Audi назвала первого пилота для возвращения в Ле-Ман

Автор:
, главный редактор

Пилот, о котором идет речь, плотно связан с маркой из Ингольштадта на протяжении почти десяти лет

Audi назвала первого пилота для возвращения в Ле-Ман

Нико Мюллер в 2023 году выступит на гонке «24 часа Ле-Мана» на автомобиле Audi. Об этом сам швейцарский спортсмен сообщил в соцсетях.

Напомним, что немецкая марка приняла решение вернуться в знаменитую гонку, где одержала 13 побед, после недавнего пересмотра технических требований. Audi уже ведет разработку прототипа категории LMDh, который сможет принимать участие и в чемпионате мира по гонкам на выносливость, и в престижном американском турнире IMSA.

29-летний Мюллер (в свое время выступавший в младших формулах и ставший бронзовым призером турнира GP3) связан с немецкой маркой с 2014 года. Главной сферой приложения усилий для пилота стал DTM, где Нико провел 8 сезонов и дважды становился вице-чемпионом. В этом году Мюллер за рулем Audi R8 команды Rosberg лишь раз попал на подиум и занял 10-е место в общем зачете.

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