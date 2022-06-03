Acura показала прототип для «Ле-Мана». Попробуйте его разглядеть

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Автомобильная марка Acura, которая является премиальным подразделением концерна Honda, представила первые фотографии своего спортпрототипа класса LMDh с индексом ARX-06. Эта машина выйдет на старт гонок американской серии IMSA в 2023 году.

Собственно, класс LMDh является результатом соглашения между IMSA и чемпионатом мира по гонкам на выносливость WEC. Подразумевается, что прототипы LMDh смогут принимать участие и в этапах WEC в топ-классе гиперкаров, включая легендарную гонку «24 часа Ле-Мана».

Само название LMDh состоит из четырех букв, где две первые являются отсылкой к «Ле-Ману», третья к американской трассе «Дайтона», а последняя указывает на гибридную силовую установку. Впрочем, сама Acura хотя и имеет теперь возможность выступить в Ле-Мане, о таких планах пока не объявляла.

2023 Acura ARX-06 LMDh Фото: Acura

Что касается самого прототипа, то по регламенту его делает не сам автопроизводитель, а одна из аккредитованных при IMSA компаний. В случае с Acura это ORECA, однако представители японского бренда участвовали в проработке аэродинамических элементов и внешнем стайлинге, оценить который из-за камуфляжа пока проблематично. Также Acura полностью отвечает и за гибридную силовую установку прототипа.

Напомним, что именно прототипы Acura команды Penske выигрывали чемпионат IMSA в 2019 и 2020 годах.