«24 часа Ле-Мана» решили перенести во второй раз. Теперь на ноябрь

Организаторы марафона «24 часа Ле-Мана» подготовились ко второму переносу гонки. Ранее было объявлено, что из-за эпидемии коронавируса гонка вместо июня пройдет 19-20 сентября. Однако теперь и эта дата оказалась под вопросом. Глава Западного автомобильного клуба, который традиционно организует марафон в Ле-Мане, Пьер Фийон признал, что гонку могут сдвинуть на более поздний срок.

«Если к концу июля власти скажут нам, что в сентябре гонку провести невозможно, зато точно можно в октябре или ноябре, мы, конечно, согласимся, – сказал Филлон в беседе с Motorsport.com. – Это будут не те «24 часа Ле-Мана», к которым мы привыкли, но мы же профессионалы. В прошлом году в Спа мы ездили по снегу».

Глава чемпионата по гонками на выносливость WEC Жерар Неве отметил, что при формировании календаря у «Ле-Мана» должно быть преимущество перед другими гонками.

«24 часа Ле-Мана – несущая стена в доме гонок на спорткарах, – заявил Неве. – И мы должны защищать ее, чтобы спасти весь дом. Когда происходят повреждения, эту часть надо спасать в первую очередь. Это гарантия будущего.

«Ле-Ман» – это исключение, его нельзя сравнивать с обычной гонкой. Это лидер, пример для нашей категории. Это гора Эверест».

Фийон также рассказал, что «Ле-Ман» может впервые в истории пройти без зрителей: «Такой вариант есть. Но пока никто не знает, что будет в сентябре. Во Франции еще до того запланировано много больших турниров, например, «Тур де Франс» и «Ролан Гаррос». Вопрос в том, можно ли будет организовать мероприятие с более чем сотней тысяч посетителей. И я не знаю ответа.

Если слушать нашего президента, то после середины июля это будет возможно. А в Германии говорят, что нельзя до конца августа. Но недавно объявили об отмене Октоберфеста, так что никто ничего не знает».

В заключение Фийон назвал три варианта для «Ле-Мана»: «Первый вариант – нам позволяют провести гонку со зрителями. Может, с каким-то правилами, вроде ношения масок. Второй вариант – нельзя будет пустить более пяти тысяч человек. Это будет хорошо для телетрансляции, но гонка все равно будет уже не той. Ведь суть не только в заезде, но и в атмосфере. И третий вариант – полный запрет гонки. Мы надеемся, что такого не случится».