Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
209 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Коронавирус и гонки
Топик

Коронавирус и гонки

Главная
Предыдущая
24 часа Ле-Мана / «24 часа Ле-Мана» / Новость

«24 часа Ле-Мана» решили перенести во второй раз. Теперь на ноябрь

Поделились
Комментарии
«24 часа Ле-Мана» решили перенести во второй раз. Теперь на ноябрь
Автор:
Соавтор: Чарльз Брэдли
23 апр. 2020 г., 13:14

Организаторы готовы сдвинуть гонку на позднюю осень из-за пандемии коронавируса

Организаторы марафона «24 часа Ле-Мана» подготовились ко второму переносу гонки. Ранее было объявлено, что из-за эпидемии коронавируса гонка вместо июня пройдет 19-20 сентября. Однако теперь и эта дата оказалась под вопросом. Глава Западного автомобильного клуба, который традиционно организует марафон в Ле-Мане, Пьер Фийон признал, что гонку могут сдвинуть на более поздний срок. 

«Если к концу июля власти скажут нам, что в сентябре гонку провести невозможно, зато точно можно в октябре или ноябре, мы, конечно, согласимся, – сказал Филлон в беседе с Motorsport.com. – Это будут не те «24 часа Ле-Мана», к которым мы привыкли, но мы же профессионалы. В прошлом году в Спа мы ездили по снегу».

Глава чемпионата по гонками на выносливость WEC Жерар Неве отметил, что при формировании календаря у «Ле-Мана» должно быть преимущество перед другими гонками.

«24 часа Ле-Мана – несущая стена в доме гонок на спорткарах, – заявил Неве. – И мы должны защищать ее, чтобы спасти весь дом. Когда происходят повреждения, эту часть надо спасать в первую очередь. Это гарантия будущего.

«Ле-Ман» – это исключение, его нельзя сравнивать с обычной гонкой. Это лидер, пример для нашей категории. Это гора Эверест».

Фийон также рассказал, что «Ле-Ман» может впервые в истории пройти без зрителей: «Такой вариант есть. Но пока никто не знает, что будет в сентябре. Во Франции еще до того запланировано много больших турниров, например, «Тур де Франс» и «Ролан Гаррос». Вопрос в том, можно ли будет организовать мероприятие с более чем сотней тысяч посетителей. И я не знаю ответа. 

Если слушать нашего президента, то после середины июля это будет возможно. А в Германии говорят, что нельзя до конца августа. Но недавно объявили об отмене Октоберфеста, так что никто ничего не знает».

В заключение Фийон назвал три варианта для «Ле-Мана»: «Первый вариант – нам позволяют провести гонку со зрителями. Может, с каким-то правилами, вроде ношения масок. Второй вариант – нельзя будет пустить более пяти тысяч человек. Это будет хорошо для телетрансляции, но гонка все равно будет уже не той. Ведь суть не только в заезде, но и в атмосфере. И третий вариант – полный запрет гонки. Мы надеемся, что такого не случится».

Читайте также:

Следующая новость
Кристенсен вспомнил первую победу в Ле-Мане

Предыдущая новость

Кристенсен вспомнил первую победу в Ле-Мане
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , WEC
Этап «24 часа Ле-Мана»
Автор Джеймс Аллен

24 часа Ле-Мана Следующая сессия

«24 часа Ле-Мана»

«24 часа Ле-Мана»

12 сент. - 20 сент.

Самое читаемое

1
Формула 1

Джордан: Ни Шумахер, ни Сенна не были лучшими пилотами

2
Формула 1

Ральф Шумахер посоветовал Феттелю принять условия Ferrari

3
Формула 1

Леклер: Буду рад любому напарнику в Ferrari

4
Формула 1

Ferrari уйдет из Формулы 1, если бюджеты сократят. Так пригрозил Бинотто

5
Формула 1

Как в Williams выбирали пилота. Пиццония ответил Хайдфельду

Самое важное:

«24 часа Ле-Мана» решили перенести во второй раз. Теперь на ноябрь
LM24

«24 часа Ле-Мана» решили перенести во второй раз. Теперь на ноябрь

Кристенсен вспомнил первую победу в Ле-Мане
LM24

Кристенсен вспомнил первую победу в Ле-Мане

У комментатора Формулы 1 нашли коронавирус
F1

У комментатора Формулы 1 нашли коронавирус

Организаторы «Ле-Мана» отказались от тестового дня впервые с 2010 года
LM24

Организаторы «Ле-Мана» отказались от тестового дня впервые с 2010 года

Мнение: как перенос «Ле-Мана» скажется на марафонских гонках
WEC

Мнение: как перенос «Ле-Мана» скажется на марафонских гонках

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.