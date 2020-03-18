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«24 часа Ле-Мана» перенесена на сентябрь

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«24 часа Ле-Мана» перенесена на сентябрь
Автор:
, Главный редактор
18 мар. 2020 г., 16:39

Знаменитая гонка пройдет осенью во второй раз за свою почти столетнюю историю

Западный автоклуб Франции – организатор гонки «24 часа Ле-Мана» - объявил о переносе легендарной гонки с середины июня на 19-20 сентября.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана
Автор Кирилл Качнов

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«24 часа Ле-Мана»

«24 часа Ле-Мана»

12 сент. - 20 сент.

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