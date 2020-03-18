«24 часа Ле-Мана» перенесена на сентябрь
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Знаменитая гонка пройдет осенью во второй раз за свою почти столетнюю историю
Западный автоклуб Франции – организатор гонки «24 часа Ле-Мана» - объявил о переносе легендарной гонки с середины июня на 19-20 сентября.
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Об этой статье
|Серия
|24 часа Ле-Мана
|Автор
|Кирилл Качнов
«24 часа Ле-Мана» перенесена на сентябрь
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24 часа Ле-Мана Следующая сессия
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