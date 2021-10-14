Я стал пилотом РСКГ. День второй

Это продолжение истории, когда я на один длинный уик-энд стал гонщиком РСКГ и провёл за команду LADA Sport ROSNEFT две гонки. Начало истории читайте здесь.

После второй гонки в Казани, когда случилось просто всё, что могло случиться, я понял, что технические проблемы – неотъемлемая часть гонок. И, если я хочу погрузиться в мир автоспорта, стоит смириться с тем, что всё не всегда идёт идеально, как на первом этапе.

Второе: если что-то должно случиться, пусть лучше это произойдёт в четверг или пятницу, чем в субботу или, тем более, в воскресенье. С самого утра было понятно, что в этот день всё пойдет не так.

В четверг тренировки закончились проблемой с мотором. В команде решили ограничиться заменой свечей и катушек, что, конечно же, не помогло: в первый же выезд по звуку мотора стало понятно, что я еду на трёх цилиндрах. Вернулся в боксы. Механики ещё немного повозились под капотом, замерили компрессию – в одном из цилиндров её не было. Искать причину и ремонтировать мотор было некогда, да и сама команда привыкла проводить такие работы только на тольяттинской базе. В таких случаях команда просто… меняет мотор! Благо РСКГ – не Формула 1, тут ограничений на число двигателей по ходу сезона нет.

Такого в моей карьере еще не было: в Казани тоже стоило заменить мотор, но, поскольку там поломка произошла в субботу, никто этого сделать не успел. А ребята из LADA Sport ROSNEFT быстренько закатили в боксы новый двигатель, и буквально за два часа механики Денис и Юра поменяли его!!! Это стоило мне двух очень важных сессий – но, раз я всё же сумел продолжить тренировку, предпочитаю думать, что «всего лишь» двух.

Новый мотор, конечно же, был подготовлен и не требовал обкатки, и машина с ним полетела. Ещё минус секунда от вчерашнего времени.

На этом пятничные проблемы не закончились. Если в четверг тренировались не все, то в пятницу на трассе было уже тесновато. К тому же мы делили автодром с пилотами S1600 Юниор, которые ехали заметно медленнее даже по сравнению с моим темпом, и это был отличный момент, чтобы потренироваться в обгонах.

Преследуя один из Volkswagen Polo, в скоростной связке поворотов я оказался в слипстриме – разряжённом воздухе за идущей передо мной машиной. Было ясно, что в этот момент автомобиль теряет в прижимной силе, но насколько? До этого я опережал соперника только в режиме «тайм-аттак», где участники распределены по всей трассе, а медленная машина по правилам должна просто уступить быстрой.

Мне не хватило опыта, чтобы оценить ситуацию. Сам того не понимая, я «вдруг» оказался на газоне! И тут я вспомнил «газу-газу-газу» от Кирилла Ладыгина и уроки езды по гравию от Дока Хадсона в мультике «Тачки» (это шутка, конечно, хотя мне правда жаль, что приходится пояснять это для некоторых читателей).

На видео всё заняло считанные секунды, но на адреналине мне казалось, что время замедлилось, и я смог трезво оценить ситуацию: если нажать на тормоз, я закончил бы гоночный день в стене.

Если вы посмотрите видео с онборд-камеры, то увидите, что я не снимал ноги с педали газа, что и позволило переднеприводной «Гранте» вытянуть меня и вернуться на асфальт. Но скорость была слишком высокой для того, чтобы я мог спокойно удержаться на трассе, и я вылетел уже в другую сторону.

Я решил больше не экспериментировать и довериться широким зонам вылета, сделанным знаменитым архитектором автодромов Германом Тильке, а также гравитации и природе, вырастившей такой прочный газон. В итоге я смог спокойно остановиться, даже не заглохнув, и продолжил движение, аккуратно вернувшись на трассу.

Без последствий, конечно, не обошлось: вылет стоил мне повреждённого радиатора, у которого образовалась течь. Пришлось долго извиняться перед механиком Денисом; в его глазах читалось – «это только начало, чувак». Я понимал, что никто не верит, что я доберусь до финиша, но я верил в себя, и всё больше я доверял технике.

Пока меняли мотор, пока чинили радиатор, я не терял времени даром. Дело в том, что моя Granta S1600 была оснащена не просто бортовой камерой, но и датчиками, так что мы с Владом имели возможность тут же просматривать на лаптопе мои круги, искать ошибки и находить места, где можно улучшить. Это не обязательное оборудование, такие системы есть не в каждой команде, но в моем случае быстро освоить пилотирование перед гонкой иначе не получилось бы.

Самой большой проблемой для меня было торможение. В гоночном режиме оно совсем не похоже на то, что вы делаете в городе. Нужно резко нажать на педаль тормоза, буквально вдавить ее, а затем, плавно отпуская, входить в поворот. Звучит легко, неправда ли? Но исполнить это на практике очень непросто. Влад показывал графики: там, где у опытных пилотов был заметный подъём и падение тормозного усилия, у меня были лишь «бугорки».

Многое в этот день объяснялось отсутствием опыта: вылет в гравий, поздняя замена двигателя, диагностика повреждения, «оквадраченные» шины – но для этого и есть пятница. А о том, что произошло в субботу, и как я квалифицировался – расскажу в следующей части этой истории.