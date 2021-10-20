Я стал пилотом РСКГ, день третий

Это третья часть истории главного редактора Motor1 Russia и издателя Motorsport.com в России Ману Чаподзе, который на один уик-энд стал пилотом чемпионата РСКГ. Вот первая и вторая части.

Хотя уик-энд и стартует в пятницу, все самое интересное, конечно же, начинается в субботу.

День открывает брифинг пилотов, где руководитель гонки, судьи и представители РАФ собирают всех участников, чтобы разъяснить некоторые правила или выслушать пожелания гонщиков. Чаще всего на брифинге называют участки конкретной трассы, в которых будут особо строго следить за срезкой поворотов и аннулировать квалификационный результат за ошибки.

Сейчас темы для обсуждения рассылают по почте. Поэтому, когда из-за технических неполадок не получилось запустить презентацию, судьи просто уточнили, есть ли вопросы, и предложили разойтись. Если бы я не поучаствовал в таких брифингах в Казани, то был бы немного даже напуган. Но здесь вокруг меня были опытные гонщики, для которых такие брифинги – дело настолько привычное, что всё известно заранее.

Ману Чаподзе

День начинается с короткой тренировки, чтобы гонщики могли оценить состояние трассы. Но всё, о чём я думал, это чтобы не пошел дождь: прогноз погоды давал основания для беспокойства.

Для совсем далеких от спорта людей поясню, что такое квалификация. За день до гонки (а во многих сериях – в день гонки) пилоты выезжают на трассу в отведённое время и начинают проезжать короткие сессии: несколько кругов за несколько минут. Тот, кто покажет лучшее время, в гонке будет стартовать первым, остальные – за ним, от лучшего времени круга к худшим.

В Формуле 1, например, квалификация проходит в три сессии, где в первой выбывают пятеро самых медленных, во второй – ещё пятеро, а в третью попадают десять сильнейших, где они и выясняют, кто будет первым, а кто десятым.

В нашем же случае давалось 20 минут, и на трассе было немного тесно. Поэтому каждая команда пыталась выпустить своего пилота так, чтобы ему не мешали машины, медленно возвращающиеся на пит-лейн, и гонщик, не мешая другим, проехал сессию максимально быстро.

«Тебе нужно поверить в шины», говорил Влад. Фокус в том, что всё это время я тренировался на немного изношенных шинах, а на квалификацию ставят совершенно новые. Их верхний слой – максимально цепкий, его хватит на два, максимум три быстрых круга, поэтому нет времени нащупывать пределы, их просто нужно сдвинуть. Насколько? Да черт его знает!

Естественно, я ускорился, но недостаточно: всё же я не полностью доверился шинам. Во время третьей попытки я видел, что еду без улучшений, поэтому сразу свернул в боксы, чтобы поменять передние колеса на новые и снова выехать на очередную попытку.

И тут я вижу Влада и понимаю, что я должен это сделать, могу ускориться ещё! И действительно: уже в следующей попытке я показал время 2:04 с хвостиком, то есть с первоначального своего времени, показанного утром в четверг, я снял аж 8 секунд!

В последней попытке мы немного не поняли друг друга с одним из пилотов: он сел мне на хвост на обратной прямой, начал обгон на старт-финишной, и мне показалось, что он уже внутри, когда тот бросил попытку и пустил меня вперед; я решил, что не хочу с ним сталкиваться, и тоже попробовал его пропустить – в итоге время себе испортили оба.

В начале уик-энда я говорил, что буду рад, если получится уступать лидеру не более 4‑х секунд. Так и случилось – и знаете, что? Я был совершенно недоволен, потому что понимал, что машина может больше, я мог лучше, команда могла лучше. Мне удалось почти идеальное прохождение каждого поворота, но – на разных кругах. Когда мы смотрели графики, стало понятно, что если собрать теоретически лучший круг, он окажется быстрее ещё на 2 секунды. Лидеру я уступал 4 секунды, но предпоследнему месту – всего пол-секунды.

Да, я осознавал, что скорее всего покажу последнее время, но было в этом кое-что особенно обидное. Класс S1600 в РСКГ стартует в гонке вместе с более быстрыми автомобилями класса «Туринг-Лайт», к тому же на этап в Москве приехало очень много участников, так что все просто не помещались на стартовой решетке, и судьи приняли решение последнюю шестерку пилотов выпускать в гонку из боксов.

В эту группу попал и я. Получается, чтобы стартовать с «грида», мне нужно было снять те самые пару секунд, которые, как мне при разборе заездов объяснил Влад, были вполне достижимы. Было в этом что-то унизительное.

Это был самый короткий день за последнюю неделю, и я поехал домой отдыхать. Если вы думаете, что пилоты перед гонкой не спят и нервничают, то ничего подобного. Во-первых, ты обязан в воскресенье вернуться на трассу отдохнувшим, иначе не получится быть быстрым. Ну а во-вторых, за три предыдущих дня действительно устаёшь и спишь как младенец.

Завтра меня ждали две гонки. О том, как они прошли, я очень скоро расскажу в следующей части этой истории.

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