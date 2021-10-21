Я стал пилотом РСКГ. День четвёртый – финиш!

Это финальная часть истории о том, как проходит гоночный уик-энд РСКГ глазами пилота. Три предыдущие части находятся здесь, здесь и здесь.

Воскресное утро. Я вновь на трассе Moscow Raceway в Волоколамском районе Подмосковья. Приехал одним из первых и смог припарковаться на зарезервированном для команды месте у трибун, но, проезжая мимо, видел, как организаторы размечают большие парковки поодаль. Неужели сегодня будет так много зрителей?

Честно признаюсь, я был уверен, что столкнусь с большим количеством негатива со стороны опытных пилотов, но знаете что? За всё время подготовки был всего один неприятный случай: перед медицинским осмотром один из гонщиков подошел ко мне и решил поумничать на тему журналистской программы команды LADA Sport ROSNEFT. Я ответил, что мне известна статистика, и я собираюсь ее испортить! (Статистика такова, что почти никто из журналистов не финишировал). Сказать ему было нечего. На что он рассчитывал? Что я буду извиняться? Советов просить? Такого ответа он точно не ожидал.

Если у вас есть чувство юмора – вы неуязвимы. В остальном все пилоты были ко мне доброжелательны, давали советы, только если я просил, говорили то, что мне нужно было знать.

Несмотря на вынужденный старт с пит-лейна, у меня было хорошее настроение: сегодня должно было произойти то, к чему я так долго шёл – старт на этапе РСКГ! Вообще-то у старта с пит-лейна есть свои плюсы: как минимум, я смог избежать завала в первом повороте. Расстраивало то, что я не почувствую того мандража, когда один за другим загораются, а потом все вместе гаснут огни светофора. Когда все рванут с места и отправятся в бой. Что мой ребенок будет на этапе, но не сможет прийти ко мне на стартовую прямую и постоять рядом с моей машиной.

Задача в этот день стояла простая – финишировать, в идеале – в одном круге с лидером. В этом мне помогли соперники: 13-круговая первая гонка, стартовавшая с ходу (не для меня), началась со столкновения и вылета. Выехал автомобиль безопасности, тем самым помогая мне сохранить позицию в плотном пелотоне. Но в момент рестарта я снова столкнулся с отсутствием опыта: конечно, я понимал, что будет происходить, когда сейфти-кар покинет трассу и борьба возобновится. Но, как мы уже много раз говорили, знать и применить – разные вещи; в момент рестарта я очевидно затупил. Влад потом показывал мне телеметрию, в которой было видно, что у меня всего 3000 оборотов...

В любом случае, я финишировал – и не просто в одном круге с лидером, но в одном круге с более мощными машинами класса «Туринг-Лайт», которые ехали в среднем на 5-10 секунд быстрее.

После первой гонки начался перерыв, и знаете что? Я совсем не нервничал; мне понравилось. Вторая гонка стартовала в том же порядке, что и первая – по итогам квалификации. Как и в прошлый раз, я отправился на пит-лейн, но в этот раз уже не тупил и, когда погас красный свет светофора, рванул вместе со всеми.

Это сложно объяснить, но во второй гонке мне было тяжелее. Не знаю, может быть, я устал? Потерял мотивацию? Машина перегрелась? Шины кончились? Было такое ощущение, что всё и сразу, но по факту я поехал быстрее, то есть времена улучшились, а ощущения замедлились. Что это значит? Меняется ли с опытом чувство времени и реакция? Черт его знает.

В добавок ко всему, у одного из конкурентов взорвался мотор. Мне не хотелось это писать, потому что большинство из вас увидит в этом оправдание, но каковы были шансы, что масло разольется именно в том повороте, который хуже всего мне давался? И вот: Влад передает по рации, что в 11-м повороте масло, но в этот момент я уже крутил руль в попытке удержать машину и, конечно, видел желто-красные флаги на посту.

Очевидно, когда на трассе масло, вы скользите. Но насколько? И снова мы возвращаемся к отсутствию опыта: сразу после злополучного поворота начинается длинная прямая, где я только и мог думать о том, успеют ли шины очиститься от масла до точки торможения, или следующий поворот мне предстоит проехать прямо?

Потом мы смотрели графики, и Влад смеялся, когда увидел, как я начал тормозить за 150 метров до точки торможения, затем отпустил и начал тормозить где надо. Многие подумают, что я допустил ошибку. На деле же я решил, что лучше проверю, как себя поведет машина, чем получу сюрприз в конце длинной прямой, где автомобиль разгоняется до 180 км/ч.

Затем я много терял в этом повороте; двигаясь в отличном темпе, я догонял пелотон и... снова отставал. Злополучный 11-й поворот и так получался у меня плохо, но проблема была в другом: у остальных пилотов получалось попадать на апекс (мимо которого я почти всегда мазал), и там траектория оказалась расчищенной, так что можно было ехать в обычном темпе. У меня же был выбор – ехать как получалось, расчищая по ходу масло, либо чуть больше сбрасывать скорость и проходить поворот как надо. Я выбрал второй вариант.

В конце гонки я все же пропустил несколько машин из «Туринг-Лайта», но догнал соперника из своего класса и ехал даже быстрее чем он. Но дальше случилось то, что я бы назвал парадоксом картинга: я всё время к нему приближался, но чем ближе я становился, тем сильнее терял концентрацию. В итоге начинал забывать о точках торможения и отставать. То есть близость цели отвлекала меня от работы. Забавно, правда?

Когда в этот день ко мне походили с вопросом «ну как?», я просто отвечал – «финишировал», и был доволен собой.

Да, я приехал последним, но, как бы странно это ни прозвучало, своих целей я достиг. Быть гонщиком – значит не только быть быстрее других. Нужно приучить себя к дисциплине, сработаться с механиками, научиться понимать машину, помнить о собственной безопасности и безопасности окружающих – иными словами, погрузиться в мир автоспорта. И именно это, кажется, мне удалось. Что до результатов – если я решу продолжить тренировки и выступления, уверен, что со временем они придут.