Я стал пилотом. Гоночный уик-энд РСКГ глазами участника

Еще весной я написал здесь, что собираюсь попробовать себя в гонках. Я отдавал себе отчет в том, что не смогу за полгода научиться пилотированию настолько, чтобы претендовать на призовые места. Скорее мне хотелось понять, каково это — оказаться на месте пилота, и доказать самому себе, что в гоночном кресле я не являюсь инородным телом.

И вот настал тот самый уик-энд, когда я впервые в жизни выйду на старт Чемпионата России по автогонкам! Впереди — четыре дня, которые я запомню на всю жизнь. Это — московский этап гоночной серии РСКГ, который пройдёт на трассе Moscow Raceway, а машину класса S1600 мне предоставит команда LADA Sport ROSNEFT.

День первый: из «Весты Спорт» в «Гранту S1600»

Утром в четверг я приехал на трассу на LADA Vesta Sport, с которой провёл последние полгода. Заглушил мотор, отдал ключ своему коллеге Сергею Иванову и понял, что всё: с этой машиной мы уже вряд ли увидимся. Буду по ней скучать, потому что мы с ней очень весело проводили время, пока готовились к этому уик-энду: сотни кругов по гоночной трассе, несколько тонн горючего и три комплекта свежих шин. Машина держалась бодрячком, хотя в подвеске появился какой-то скрип: несколько жестких вылетов не прошли для нее бесследно.

Я знаю, многие с непониманием отнеслись к тому, как можно называть «спортивным» 145‑сильный агрегат. Но лошади не всегда решают. Веселье и удовольствие, которые она принесла на гоночной трассе, вряд ли испытаешь на какой-то другой машине в этой ценовой категории. Не то чтобы Vesta Sport была заточена исключительно под «кольцо». Но я реально не понимаю людей, которые покупают хот-хэтчи только для езды только по дорогам общего пользования: они либо злостные нарушители ПДД, либо вообще не поняли, зачем эти машины существуют.

Всегда находились люди, которые язвили в комментариях на эту тему. Но я обычно такие комментарии игнорирую: какой смысл вступать в спор с человеком, который даже не пытается разобраться в вопросе? Те, кому это было действительно интересно, не только поняли, о чём речь, но и купили себе такую машину.

Грустил я недолго: в боксе команды меня ждал новый комбинезон и гоночная Granta S1600. Я уже был знаком с этой машиной: во время третьей поездки в Казань меня сначала просто катал на ней, а затем дал пару уроков сам Кирилл Ладыгин, действующий чемпион России в топовом классе «Туринг». Но дождь в те дни помешал мне в полной мере распробовать эту технику.

Кстати, если вам интересно, что такое гоночный класс S1600, то я уже подробно писал об этом. Если коротко, это почти серийная Granta, только с каркасом безопасности, гоночными ковшами вместо сидений, тормозными колодками, не боящимися перегрева, и умеренно форсированным мотором мощностью около 150-ти лошадиных сил.

Накануне гонки команда выделила мне нового тренера — Владислава Устюгова, известного картингиста, который в прошлом уже выступал за «Ладу» — как раз в классе S1600. И вот: подгонка сиденья, короткий инструктаж от Влада, первый выезд! Я человек азартный, но осторожный: не то чтобы мне не хотелось сразу «показать на что способен», просто намного больше хотелось не оказаться тем, кто на первом же круге разобьёт машину или остановит тренировочную сессию красными флагами.

Моё первое время было 2 минуты 12 и сколько-то там десятых долей секунды. Время лидера, для сравнения, было 2:02,9 — то есть я уступал ему почти десять секунд. Для далеких от автоспорта людей это «всего лишь», а для спортсменов — целая пропасть. Потихоньку, внимательно слушая советы тренера и лучше знакомясь с машиной, я сократил время круга до 2:08. Но любой, кто хотя бы раз ездил на гоночной машине, знает, что снять первые секунды — очень легко, но потом ты начинаешь улучшать результат очень медленно, снимая со времени в лучшем случае десятую.

Но тут пришло облегчение, в самом буквальном смысле. До сих пор я ездил с балластом в виде второго кресла справа от пилота — и тренера Влада в нём. И вот теперь этого балласта я лишился: дальше общение с тренером — только по рации, ну и обязательный «разбор полетов» после завершения сессии.

На полегчавшей машине я снял ещё секунду с времени круга — и задумался, а чего я вообще хочу добиться? В субботу меня ждала квалификация, в воскресенье — сразу две гонки. Первая, со стартом с хода, длиной 13 кругов, и вторая, со стартом с места, на 16 кругов.

Я люблю ставить реалистичные цели: это ключ к успеху, чем бы вы ни занимались. Если вы приходите на серфинг «покататься», то вы и будете кататься, а если вы поставите цель сделать оборот на 360 градусов за 15 занятий, то сделаете это за 6 и увидите прогресс во всех направлениях.

В Казани меня очень мотивировала отметка в 107% от лучшего времени круга: если не уложиться в этот лимит, тебя просто не допустят к старту. Но её я уже прошёл. Новая цель — финишировать в одном круге с лидером. Если круг длится около двух минут, то есть 120 секунд, а длинная гонка — 16 кругов, то, чтобы не дать лидеру обогнать себя на круг, нужно уступать менее чем по 7,5 секунд на каждом круге. Даже самый опытный и быстрый участник класса S1600 не сможет проехать круг быстрее, чем за две минуты, так что и эту задачу я досрочно выполнил.

В общем, все задачи, которые мог поставить себе новичок, кроме, конечно, основной — финишировать (что не так просто, судя по результатам моих коллег), — казались мне выполнимыми. В итоге я решил остановиться на отметке в 4 секунды отрыва от лидера: это была та линия, после которой я останусь собой доволен.

Чем быстрее я становился, тем лучше понимал, что машина ведет себя на длинной прямой Moscow Raceway как-то не так. Не хотелось, чтобы это звучало как оправдание, поэтому я попытался сначала понять, что именно «не так». Ситуация осложнялась тем, что проблема не была явной: у двигателя будто бы происходил небольшой «затык», ускорение становилось неравномерным. Но это было настолько незаметно, что объяснить тренеру или инженеру-телеметристу, что происходит, у меня не получалось. Потом я все же признался, и они пытались вместе найти проблему, но бортовой компьютер показывал, что всё в порядке… Я поймал на себе недобрый взгляд.

В конце дня Влад решил сам проехать на машине, чтобы попробовать настройки, и у него на возвратной прямой мотор сломался окончательно! Что это было? Об этом читайте в следующей статье, которая выйдет в ближайшие дни.