Я получил свою первую гоночную лицензию. Вот как это было

Можете меня поздравить. Вот эта бумажка в моих руках – первая в моей жизни гоночная лицензия. Правда, она относится к категории Е, которую еще называют «демо-версией». Но и она позволяет принимать участие в гонках, которые официально признаются Российской автомобильной федерацией, но не имеют статуса чемпионата страны.

Если вы все пропустили не понимаете, зачем мне была нужна такая лицензия, то здесь и здесь я подробно рассказываю о том, как решил стать гонщиком. А если вкратце, то лицензия категории Е мне нужна для того, чтобы проехать в двух этапах Чемпионата Республики Татарстан, после чего я смогу претендовать на категорию D и участвовать уже в этапе общероссийской серии РСКГ, о чем я предварительно договорился с командой LADA Sport ROSNEFT.

На самом деле меня пугали, что в этом году требования ужесточились, чиновники РАФ и медики стали гораздо серьезнее относиться к выполнению всех предписаний, и получить даже категорию Е стало не то чтобы невозможно, но и не просто. Докладываю: это не так. Все проще простого, если отнестись к вопросу серьезно. Ну или это только мне повезло?

Теперь обо всем по порядку.

Этап 1. Идем в районную поликлинику

Это нужно для того, чтобы получить справку от офтальмолога. В теории ту же справку можно взять и в частной клинике, но зачем платить еще раз, если я и так выплачиваю взносы за обязательное медицинское страхование?

Благо в Москве пройти проверку зрения в районной поликлинике сейчас совсем просто. Очередей нет, все достаточно дружелюбны, и только полученный мною бланк на серой бумаге производства, кажется, 70-х годов до нашей эры напоминает о советском прошлом российской «бесплатной» медицины.

В комментариях меня уже спрашивали о том, можно ли участвовать в гонках с неидеальным зрением. Отвечаю: можно. Правила допускают, что под шлем участник надевает очки или контактные линзы. Вот, например, пилота Формулы Е Алекса Симса без очков вы не увидите. А он пару раз уже выигрывал гонки.

Конечно, совсем слепого гонщика до старта не допустят. Но если в очках или с линзами вы видите хорошо – то проблем у вас нет.

Этап 2. Идем в частную спортивную клинику

Здесь уже выдают справку для получения лицензии. Собственно, проверяют два параметра: работу сердца и давление. Причем не просто так, а дважды. Первый раз сразу по приходу, второй раз после физической нагрузки.

Получение лицензии категории E

Меня пугали тем, что придется час крутить педали на велотренажере, но все оказалось куда проще. По совету тренера, я выбрал клинику Smart Recovery, расположенную у Гребного канала в Крылатском. Возможно потому, тренажер мне попался не вело-, а как раз гребной. Меня попросили «прогрести» километр, на что ушло чуть больше пяти минут.

Скажу честно, я не успел ни устать, ни вспотеть, хотя пульс, конечно, вырос. После этого вторая проверка, оплата четырех тысяч рублей в кассе и получение заветной справки: уже на качественной современной бумаге. Да, забыл отметить, что справку из районной поликлиники о зрении нужно предоставить тут же, так что проследите, чтобы она была заполнена читаемыми русскими буквами. Мне с моей не самой распространенной в России фамилией это было важно.

Получение лицензии категории E

По признанию врача, на ее памяти не пройти медкомиссию довелось только одному соискателю из автоспорта. По описаниям это был уже не молодой курящий мужчина, страдающий от излишнего веса и, как выяснилось, повышенного давления. К счастью, я не курю, занимаюсь спортом, так что со мной проблем не возникло.

Этап 3. Едем в РАФ

Получить лицензию категории Е можно в любом региональном отделении Российской автомобильной федерации, причем не обязательно по месту жительства. В Москве головной офис РАФ находится на набережной реки Яуза, но я отправился в Подмосковное отделение, которое разместилось на автодроме Мячково.

Перед этим нужно скачать с сайта форму заявления и заполнить его, а также оплатить весьма символический взнос в 1300 рублей. Затем сделать копии всех страниц паспорта и медсправки и с оригиналами этих документов ехать в РАФ.

Простых автомобилистов более всего удивит, что там никто не попросит вас показать водительское удостоверение. Ездить по дорогам общего пользования – это одно, а гонять по специальным трассам – другое. То есть в теории можно выехать на трассу вообще не умея водить. Но во-первых, вы не пройдете квалификацию и не будете допущены к гонке, а во-вторых, автоспорт – удовольствие дорогое. Вам надо рисковать немалыми деньгами и садиться за руль, не обладая хотя бы навыками обычного вождения?

Зато в РАФе вам вправе устроить экзамен на знание правил поведения на трассе. Это общепринятая световая сигнализация, система флагов и так далее. Я все это знал, но накануне, конечно, повторил. Благо на то, чтобы освоить все премудрости, достаточно одного вечера.

В итоге то ли я выглядел весьма уверенно, то ли чиновники в РАФе не захотели тратить на меня много времени, но вопросами меня особо не мучили. Вам я все же советую выучить теорию досконально: даже если для получения лицензии вам это не понадобится, на трассе уже пригодится обязательно.

Получение лицензии категории E

Что дальше?

А дальше я еду в Казань, на этап Чемпионата республики Татарстан. У меня будет почти целый день на то, чтобы как следует потренироваться, а на следующее утро – квалификация. Там моя задача минимум – уложиться в 107% от времени круга лучшего из участников.

С одной стороны, класс S1600, в котором я поеду, считается весьма простым. С другой – многие спортсмены очень высокого уровня приезжают весной в Татарстан для того, чтобы в боевом режиме после зимы потренироваться перед первым этапом РСКГ.

Если мне удастся квалифицироваться, то я смогу стартовать в гонке. Этого уже будет достаточно для того, чтобы претендовать на гоночную лицензию категории D. Но я, конечно, надеюсь доехать до финиша, а там как знать – вдруг приеду не самым последним.