Я получил гоночную лицензию категории D. Вот чего это стоило

Совсем скоро я сяду за руль гоночной машины LADA Granta класса S1600 и приму участие в этапе чемпионата РСКГ за команду LADA Sport ROSNEFT. Для осуществления этой мечты я с начала года готовился к выступлениям, тренировался на разных трассах, слушал советы самых именитых спортсменов.

Однако ничего бы не вышло, если бы я не получил гоночную лицензию категории D, без которой на соревнования общенационального уровня в России не пускают. Так что сегодня – мой рассказ о том, как такую лицензию получить в России. Последнее уточнение важно, так как если у вас есть международная гоночная лицензия, то она также вам подойдет.

Какие вообще бывают лицензии гонщиков?

Как я уже написал выше, лицензии бывают национальными, которые выдает Российская автомобильная федерация (РАФ), и международные FIA. Некоторые начальные категории лицензий FIA можно также получить в РАФ, но мне они пока не нужны.

Категорий FIA более десятка, они делятся по видам автоспорта, могут быть одноразовыми (на один этап) и многоразовыми, зависят от соотношения мощности двигателя гоночной машины к ее весу и так далее. Есть даже отдельная гоночная лицензия для соревнований на электромобилях.

На вершине списка находится Суперлицензия, которая дает право выступления в Формуле 1. Ее в РАФ, конечно, не получишь. Для этого нужно набрать баллы, которые даются за успехи в младших формулах. Впрочем, это не моя история. Я шел за национальной лицензией, а таковых бывает всего два вида не считая отдельных юниорских. И я получил обе.

Первая категория называется E, и получить ее достаточно просто – достаточно пройти медицинский осмотр и получить справку с профильной клинике, а также сдать простой экзамен на теорию в РАФ. Подробно об этом я уже писал весной.

Но зачем мне лицензия Е, если в РСКГ пускают только с лицензией D? Все потому, что D дают только тем, у кого уже есть опыт выступления в гонках, признаваемых в РАФ, но не национального, а регионального уровня. А там требуют хотя бы лицензию Е.

Долгий путь к заветной карточке

По правилам, я должен был стартовать в двух этапах какой-нибудь региональной гоночной серии. Тут мне на помощь пришла трасса KazanRing Canyon, где проходит Чемпионат Республики Татарстан как раз на машинах класса S1600. Хочу еще раз поблагодарить команду, работающую на автодроме, начиная от механиков и заканчивая директором трассы и гонщиком Михаилом Грачевым за то, что они оказали в этом помощь.

Мой первый этап неожиданно закончился для меня на подиуме, о чем я уже подробно рассказывал. Второй обернулся кошмаром: из-за проблем с техникой я не смог выйти на старт, но поскольку все же квалифицировался (завершив круг с заглохшим мотором!), в РАФ посчитали, что я достоин сделать следующий шаг.

Этим шагом стал экзамен лично у Михаила Михайловича Бонч-Осмоловского, члена совета РАФ, который часто выступает председателем коллегии судебных комиссаров РСКГ. Все, кто так или иначе связан с автоспортом в России, этого человека знают.

Так что я оплатил пошлину РАФ в размере 4000 рублей и стал готовиться к экзамену. Напомню, лицензия E обошлась мне дешевле, но на фоне остальных трат гонщика это были не те деньги, которые способны кого-то остановить.

На самом деле сам экзамен менее всего похож на то, как в России получают, например, водительские удостоверения. Потому, что в РАФ, очевидно, главной задачей ставят безопасность гонок, а потому готовы помочь начинающим пилотам, чтобы они вышли на стар подготовленными.

Так что сначала Бонч-Осмоловский выдал мне огромный список того, что я должен изучить, начиная от правил флаговой сигнализации и заканчивая полным регламентом РСКГ. Я не первый год увлекаюсь гонками, сам работал на автодроме в Рустави, так что я считал, что хорошо разбираюсь в правилах гонок. Но всегда есть множество небольших нюансов, знание которых может так никогда и не пригодиться. Однако порядок есть порядок, и я стал готовиться к сдаче.

Ситуация осложнялась тем, что сам экзамен проходит в формате теста, а тесты я честно сказать ненавижу. Точнее, я просто не верю в их эффективность, так как их результаты не всегда корректно отражают знания человека.

Тест в РАФ составлен хитро, как и другие подобные тесты, которые я не одобряю. Вопросы в нем словно призваны не уточнить ваши знания, а подловить экзаменуемого. Например, правильных ответов может быть несколько, и вы обязаны указать все, а бывает и так, что верного ответа нет вовсе.

Сам тест в условиях пандемии проходил в Zoom. Михаил Михайлович был суровым, но справедливым. Его легко понять, так как именно от его решения зависит и моя жизнь и безопасность остальных гонщиков, которые окажутся вместе со мной на трассе. Как еще ему узнать, способен ли я по глупости и незнанию вынести кого-то с трека на первом же круге, или понимаю, что значит безопасность в автоспорте?

В итоге уже в ходе теста я понял, что меня не пытаются завалить, а напротив, стараются оценить не только степень моих знаний, но и мою адекватность. Бонч-Осмоловский задал мне несколько дополнительных вопросов, но в конце признал меня годным и вот наконец у меня есть лицензия категории D. Теперь я официально допущен к участию в любых автогонках, которые проводятся на территории России, и самое главное – к РСКГ, где я сяду за руль уже через выходные, 21-22 августа.



