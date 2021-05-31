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Встреча на трассе: кто еще приезжает на LADA Vesta Sport на трек-дни?

Автор:
, главный редактор сайта Motor1 Россия

Вы думали я один вижу потенциал отечественного седана для в качестве машины для тренировок на трассе? Нет, нас таких много.

Встреча на трассе: кто еще приезжает на LADA Vesta Sport на трек-дни?

В своей время я много проработал на гоночных трассах: «Рустави» в Грузии и хорошо вам знакомом «Мячково» в Подмосковье. И там мне доводилось наблюдать за странными, на первый взгляд, вещами: некоторые участники любительских соревнований приезжали на Porsche 911 или Audi R8, пересаживались на хот-хэтчи типа Ford Focus ST/RS или Opel Astra OPC, участвовали в тайм-атаках, после чего возвращались за руль суперкаров и уезжали домой...

Казалось бы, что 911, что R8 славятся универсальностью: на них можно и в городе ездить, и на треке дубасить, так зачем же их владельцы поступали столь странным образом? После коротких разговоров с этими людьми я понял, что они состоятельные, но не глупые – регулярный выезд на трек-день на суперкаре в расходах не сравним с покатушками на горячих хетчбэках. И хотя, конечно, на 911 веселее, чем на Volkswagen Golf GTI, трек есть трек, и езда по нему на любой машине будет в удовольствие.

Я бы не стал рассказывать эту историю, если бы не интересное знакомство, которое у меня произошло благодаря моей идее стать гонщиком. Я начал подробно писать о процессе подготовки, всех бумажных аспектах и выборе машины для тренировок, чтобы показать, что стать гонщиком может любой и необязательно для этого родиться Льюисом Хэмилтоном или Себастьяном Феттелем.

Тогда я думал, что если смотивирую хотя бы одного человека осуществить мечту, то все это не зря, но я и подумать не мог, что это произойдет так быстро: уже после первой статьи я получил сообщение от одного из читателей о том, что он давно мечтал сделать то же самое и хочет купить «Весту Спорт» для начала тренировок. А всего через неделю или две он прислал мне фотографию красной «Весты». Признаюсь, это было очень приятно.

LADA Vesta Sport на трассе Мячково

LADA Vesta Sport на трассе Мячково

LADA Vesta Sport на трассе Мячково

LADA Vesta Sport на трассе Мячково

LADA Vesta Sport на трассе Мячково

LADA Vesta Sport на трассе Мячково

Так при чем тут история, с которой я начал? Дело в том, что мы договорились встретиться и вместе потренироваться на «Ладах» на трассе, на сей раз как раз в «Мячково». И каково же было мое удивление, когда я узнал, какой у моего нового знакомого гараж…

Просто загибайте пальцы, хотя я даже не знаю, с чего бы начать. Итак: BMW M5 Competition, BMW М4 Competition, Bentley Continental GT и даже, казалось бы, максимально трековый Lotus Exige! А теперь вот еще и LADA Vesta Sport.

LADA Vesta Sport на трассе Мячково

LADA Vesta Sport на трассе Мячково

Не буду пересказывать чужие слова, а просто дам слово Сергею, с которым мы и пообщались (а заодно круто покатались) солнечным днем в «Мячково».

Решение купить «Весту Спорт» пришло мгновенно. Я еще даже статью Ману не дочитал до конца, когда уже уточнил стоимость и наличие машин у московских дилеров. Ведь правда было сказано: Vesta Sport технически ближе всего к гоночным переднеприводным машинам младшего класса, которые выступают в РСКГ. А я все больше близок к тому, чтобы почаще участвовать в автомобильных соревнованиях, совершенствоваться как гонщик.

Вообще для меня автомобили – это источник удовольствия и вдохновения. На каждый день я использую относительно простой кроссовер Infiniti QX70, остальные берегу под настроение. И покупки многих моих машин также порой совершались мною случайно.

Возьмем хотя бы M5. В тот день я ехал к дилеру, чтобы после недавней покупки М4 Competition лишь присмотреть машину на каждый день, а именно базовый дизельный BMW X5. Но продавец в автосалоне посмотрел на меня, послушал мой рассказ о том, какие еще машины ждут меня в гараже, и убедительным голосом произнес: «Вам нужен М5». Я удивился, но он сумел убедить меня в том, что это самый правильный выбор (о котором позже я не пожалел), и из салона я вышел с уже предоплаченным заказом на М5 Competition.

Lotus Exige тоже оказался у меня случайно. Он принадлежал одной моей давней знакомой, к слову, профессиональной гонщице. Некоторое время назад она уехала жить в Европу, купила там себе спорткар Porsche Cayman GT4, а Lotus попросила меня временно подержать у себя.

Затем она сказала мне отдать машину ее младшему брату. «Зачем она тебе», – спросил я его, когда он забирал ключи. «Хочу эффектный автомобиль, чтобы производить впечатление на девушек», – сказал он мне. Стоит ли удивляться, когда через пару дней он вернулся со словами: «Нет, мне определенно нужна другая машина». Я же прекрасно понимал все достоинства «Лотуса» и тут же купил эту машину, к которой успел привыкнуть.

Полной противоположностью «Лотуса» является мой Bentley Continental GT первого поколения. Это яхта. Кстати, с бывшим владельцем «Континенталя» нас объединяет именно увлечение яхтенным спортом. Я много лет наблюдал за этим автомобилем, восхищался им, мне импонировало то, как мой друг к машине относится. Несмотря на солидный возраст, его пробег всего 27 тысяч километров.

В итоге, встретившись за спонтанным ужином, я узнаю, что знакомый свой Bentley продает и уже даже взял задаток у покупателя. Я тут же убедил его уступить эту машину мне. Несмотря на внушительную мощность мотора W12, на Continental GT я никогда не гоняю, это солидный автомобиль с потрясающим интерьером, на котором хочется ездить исключительно степенно.

Возможно, вы до сих пор не понимаете, почему я купил еще и «Весту»? Да потому что это пока единственный мой автомобиль, за исключением Lotus Exige, который я полностью чувствую и контролирую, где я не отстранен от управления и в котором мне не страшно ездить на полную. При этом Exige – это все же более жесткая техника во всех смыслах, а в «Весте» я могу позволить себе расслабиться.

Конечно, это покупка исключительно ради эмоций, никакого практического смысла в приобретении «Лады» у меня не было. Хотя… что значит не было? Vesta Sport позволяет тренировать навыки гонщика на достаточно комфортных скоростях, на ней я себя совершенно уверенно чувствую на треке за счет гениального шасси. Уже даже подумываю установить наддув: все же хочется побольше мощности.

А еще жалею, что на момент покупки у московских дилеров не нашлось автомобиля цвета «Тайфун», на котором тренируется Ману. Пришлось довольствоваться красным, который тоже смотрится неплохо.

Удивительным образом из всей моей коллекции спортивных машин именно Vesta Sport оказалась единственной реальной альтернативой Infiniti QX70 в качестве машины, на которой я езжу почти каждый день. Остальных красавцев я выгоняю на улицы или на трек лишь изредка, да под настроение.

Возможно, это лишь временное мое увлечение, и скоро к «Весте» я остыну. Но пока сожалений о покупке у меня нет.

Вместе с Сергеем мы действительно отлично потренировались на трассе и даже немного посоревновались с оказавшемся там же Ford Mustang пятого, предпоследнего поколения. На прямых у нас против американца не было шансов. Но в поворотах тяжелая машина с неразрезным задним мостом ничего не могла нам противопоставить.

 

Подробнее о том, как продолжаются мои тренировки, я напишу в следующем материале. А пока поблагодарю своего нового знакомого за его рассказ.

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Об этой статье

Серия LADA Sport ROSNEFT
Команды LADA Sport ROSNEFT
Автор Ману Чаподзе

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