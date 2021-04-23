Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Я получил свою первую гоночную лицензию. Вот как это было
LADA Sport ROSNEFT / Новость

В Пскове стартует летняя сессия Кубка России по ралли

Автор:
, Редактор

Команде LADA Sport ROSNEFT предстоит защитить лидерство в сезоне среди экипажей на моноприводной технике

В Пскове стартует летняя сессия Кубка России по ралли

В ближайшую субботу в Псковской области возобновляется сезон Кубка России по ралли. Там пройдет этап «Голубые озера», первый в этом году после зимнего ралли «Малахит», прошедшего в Челябинской области.

Мы продолжим следить за лидерами сезона среди экипажей на мотоприводных автомобилей – командой LADA Sport ROSNEFT, за которую выступают Дмитрий Воронов и Виктор Позерн. Именно они стали победителями дебютного этапа сезона на гоночной LADA Granta R2.

Пилоты уже прибыли на место проведения ралли и смогли ознакомиться с трассой.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Я получил свою первую гоночную лицензию. Вот как это было

Предыдущая новость

Я получил свою первую гоночную лицензию. Вот как это было
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия LADA Sport ROSNEFT
Команды LADA Sport ROSNEFT
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

Red Bull подписала первый контракт с известным мотористом. Раньше он работал в Mercedes

2
Формула 1

Инженер Mercedes рассказал о еще одной проблеме Боттаса в Имоле

3
WRC

Лидер WRC попал в аварию через 5 км после старта Ралли Хорватия

4
Формула 1

Круг по трассе в Майами: Формула 1 выложила виртуальный онборд

5
Формула 1

Мазепин: Не стал бы впадать в панику – я проведу в Формуле 1 как минимум несколько лет

Самое важное:
В Пскове стартует летняя сессия Кубка России по ралли
lada

В Пскове стартует летняя сессия Кубка России по ралли

Я получил свою первую гоночную лицензию. Вот как это было
lada

Я получил свою первую гоночную лицензию. Вот как это было

11ч
Гоночный завет: как прошла моя первая тренировка на Moscow Raceway
lada

Гоночный завет: как прошла моя первая тренировка на Moscow Raceway

21 апр. 2021 г.
Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship
lada

Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship

15 апр. 2021 г.
LADA Sport ROSNEFT начала сезон Чемпионата России по картингу со второго места в общем зачете
lada

LADA Sport ROSNEFT начала сезон Чемпионата России по картингу со второго места в общем зачете

13 апр. 2021 г.
More from
Сергей Иванов
Ферстаппен удивился выигранному старту Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Ферстаппен удивился выигранному старту

Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле

На трассе в Имоле пошел дождь Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

На трассе в Имоле пошел дождь

More from
LADA Sport ROSNEFT
Я получил свою первую гоночную лицензию. Вот как это было
LADA Sport ROSNEFT / Самое интересное

Я получил свою первую гоночную лицензию. Вот как это было

Гоночный завет: как прошла моя первая тренировка на Moscow Raceway
LADA Sport ROSNEFT / Самое интересное

Гоночный завет: как прошла моя первая тренировка на Moscow Raceway

Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship
LADA Sport ROSNEFT / Новость

Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship

Самое читаемое Сегодня

Red Bull подписала первый контракт с известным мотористом. Раньше он работал в Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull подписала первый контракт с известным мотористом. Раньше он работал в Mercedes

Инженер Mercedes рассказал о еще одной проблеме Боттаса в Имоле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Инженер Mercedes рассказал о еще одной проблеме Боттаса в Имоле

Лидер WRC попал в аварию через 5 км после старта Ралли Хорватия
WRC WRC / Новость

Лидер WRC попал в аварию через 5 км после старта Ралли Хорватия

Круг по трассе в Майами: Формула 1 выложила виртуальный онборд
Формула 1 Формула 1 / Новость

Круг по трассе в Майами: Формула 1 выложила виртуальный онборд

Мазепин: Не стал бы впадать в панику – я проведу в Формуле 1 как минимум несколько лет
Формула 1 Формула 1 / Новости

Мазепин: Не стал бы впадать в панику – я проведу в Формуле 1 как минимум несколько лет

Формула 1 как искусство. 10 лучших фотографий Евгения Сафронова с Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Формула 1 как искусство. 10 лучших фотографий Евгения Сафронова с Гран При Эмилии-Романьи

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Самое важное:

В Пскове стартует летняя сессия Кубка России по ралли
lada LADA Sport ROSNEFT / Новость

В Пскове стартует летняя сессия Кубка России по ралли

Я получил свою первую гоночную лицензию. Вот как это было
lada LADA Sport ROSNEFT / Самое интересное

Я получил свою первую гоночную лицензию. Вот как это было

Гоночный завет: как прошла моя первая тренировка на Moscow Raceway
lada LADA Sport ROSNEFT / Самое интересное

Гоночный завет: как прошла моя первая тренировка на Moscow Raceway

Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship
lada LADA Sport ROSNEFT / Новость

Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.