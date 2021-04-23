В Пскове стартует летняя сессия Кубка России по ралли

В ближайшую субботу в Псковской области возобновляется сезон Кубка России по ралли. Там пройдет этап «Голубые озера», первый в этом году после зимнего ралли «Малахит», прошедшего в Челябинской области.

Мы продолжим следить за лидерами сезона среди экипажей на мотоприводных автомобилей – командой LADA Sport ROSNEFT, за которую выступают Дмитрий Воронов и Виктор Позерн. Именно они стали победителями дебютного этапа сезона на гоночной LADA Granta R2.

Пилоты уже прибыли на место проведения ралли и смогли ознакомиться с трассой.

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