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LADA Sport ROSNEFT / Новость

В Грозном стартует чемпионат России по картингу. Сможет ли LADA Sport ROSNEFT защитить титул?

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За команду российского автомобильного бренда выступят четверо пилотов

В Грозном стартует чемпионат России по картингу. Сможет ли LADA Sport ROSNEFT защитить титул?

В эти выходные на картодроме «Крепость Грозная» стартует новый сезон Чемпионата России по картингу. Мы будем следить за гонками вместе с командой LADA Sport ROSNEFT, которая с 2017 года неизменно одерживает победу в первенстве. Так, в прошлом году в зачете «Okj» чемпионат возглавил Артем Северюхин , а группе «KZ-2» победителем стал Иван Чубаров.

В этом году команда примет участие в шести этапах Чемпионата России по картингу. После старта в столице Чеченской республики сражения продолжатся на трассе «Lemar» в Ростове-на-Дону, затем в автоспортивном комплексе «Атрон» в Разани. Один гоночный уик-энд пройдет на легендарном картодроме в Курске, затем чемпионат вновь вернется в Рязань, чтобы финишировать на трассе «Crymea Grand Prix» в солнечной Евпатории.

Помимо этого, гонщики картиноговой команды LADA Sport ROSNEFT в середине июля планируют выехать на одноэтапный Чемпионат России в национальных классах, который также пройдет в Курске, а в октябре, примут участие в Кубке России по картину на трассе под Краснодаром.

На стартовом этапе в Грозном выступят более 100 спортсменов со всей России от Владивостока до Выборга. LADA Sport ROSNEFT будет представлена четырьмя гонщиками. В «королевском» классе выступят Антон Незванкин, Дмитрий Шепет и Максим Мартынюк. В категории «ОК» примет участие Григорий Примак.

В Грозном уже состоялись так называемые «разгонные гонки», которые всегда предшествуют основной программе в картинге. В данном случае это было сражение за «Приз ФАС Чеченской республики». Команду LADA Sport ROSNEFT представили Григорий Примак и Дмитрий Шепет, которые стали серебряными призерами финальных гонок в классах «OK» и «KZ-2».

Руководитель команды Виталий Примак отметил, что задача LADA Sport ROSNEFT в новом сезоне остается неизменной: быть сильнейшими как в личном, так и в командном зачете. При этом в 2021 году команда намерена сделать ставку на старших пилотов, выступающих в классах «KZ-2» и «OK». Примак подчеркнул, что команда постарается сохранить чемпионское звание несмотря на то, что завоевать его всегда проще, чем удержать.

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Об этой статье

Серия LADA Sport ROSNEFT
Команды LADA Sport ROSNEFT
Автор Сергей Иванов

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