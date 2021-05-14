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LADA Sport ROSNEFT Новости

В этот уик-энд стартует новый сезон РСКГ. Что изменилось в команде LADA?

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У LADA Sport ROSNEFT обновилась техника, появился новый талисман и немного изменился состав экипажей

В этот уик-энд стартует новый сезон РСКГ. Что изменилось в команде LADA?

В ближайшие выходные на Смоленском кольце пройдет первый этап российского чемпионата серии СМП РСКГ. В прошлом году команда LADA Sport ROSNEFT одержала победы во всех трех классах, в которых она была представлена, так что в этом году лидерам предстоит подтвердить свой уровень.

В топовом классе «Туринг» действующий чемпион Кирилл Ладыгин, который в прошлом году стал первым пилотом, завоевавшим титул на автомобиле LADA Vesta TCR, продолжит выступление за команду.

Кирилл Ладыгин, LADA Sport ROSNEFT

Кирилл Ладыгин, LADA Sport ROSNEFT

Его машина за год немного изменилась. В частности, модернизации подвергся двигатель, что должно повысить скорость автомобиля, а обновленная подвеска теперь позволяет более гибко настраивать технику под конкретные трассы. Вторым пилотом LADA в классе «Туринг» остается Михаил Митяев.

Действующий чемпион в классе «Супер-Продакшн» Владислав Незванкин в этом году принял решение сосредоточиться на руководящей работе: он возглавляет все гоночные программы АО «АВТОВАЗ». Таким образом напарником Андрея Петухова, который в прошлом году выступал с Незванкиным, станет прошлогодний победитель класса «Туринг Лайт» Владимир Шешенин.

Владислав Незванкин, LADA Sport ROSNEFT

Владислав Незванкин, LADA Sport ROSNEFT

В «Туринг-Лайте», где команда выступает на автомобилях LADA Granta R1, свое место сохранил Леонид Панфилов, а за рулем второй машины дебютирует Иван Чубаров. Оба гонщика пришли из картинга, где Панфилов становился чемпионом России в 2019 году, а Чубаров – в 2020 году.

Иван Чубаров, LADA Sport ROSNEFT

Иван Чубаров, LADA Sport ROSNEFT

Наконец, в сезоне 2021 года команда стартует с новым талисманом, который был выбран по результатам интернет-голосования. Таким талисманом стала рысь:

Талисман команды LADA Sport ROSNEFT

Талисман команды LADA Sport ROSNEFT

Напомним, что помимо СМП РСКГ заводская команда LADA Sport ROSNEFT в этом году представлена в чемпионате страны по картингу, в Кубке России по ралли, а также в официальной виртуальной серии LADA. Все эти чемпионаты уже стартовали, следить за успехами спортсменов вы можете в нашем специальном разделе.

 
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Многочисленные камни не позволили «Ладе» удержать лидерство в ралли «Абрау Дюрсо»

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Многочисленные камни не позволили «Ладе» удержать лидерство в ралли «Абрау Дюрсо»
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Об этой статье

Серия LADA Sport ROSNEFT
Команды LADA Sport ROSNEFT
Автор Сергей Иванов

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