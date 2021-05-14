В этот уик-энд стартует новый сезон РСКГ. Что изменилось в команде LADA?

В ближайшие выходные на Смоленском кольце пройдет первый этап российского чемпионата серии СМП РСКГ. В прошлом году команда LADA Sport ROSNEFT одержала победы во всех трех классах, в которых она была представлена, так что в этом году лидерам предстоит подтвердить свой уровень.

В топовом классе «Туринг» действующий чемпион Кирилл Ладыгин, который в прошлом году стал первым пилотом, завоевавшим титул на автомобиле LADA Vesta TCR, продолжит выступление за команду.

Кирилл Ладыгин, LADA Sport ROSNEFT

Его машина за год немного изменилась. В частности, модернизации подвергся двигатель, что должно повысить скорость автомобиля, а обновленная подвеска теперь позволяет более гибко настраивать технику под конкретные трассы. Вторым пилотом LADA в классе «Туринг» остается Михаил Митяев.

Действующий чемпион в классе «Супер-Продакшн» Владислав Незванкин в этом году принял решение сосредоточиться на руководящей работе: он возглавляет все гоночные программы АО «АВТОВАЗ». Таким образом напарником Андрея Петухова, который в прошлом году выступал с Незванкиным, станет прошлогодний победитель класса «Туринг Лайт» Владимир Шешенин.

Владислав Незванкин, LADA Sport ROSNEFT

В «Туринг-Лайте», где команда выступает на автомобилях LADA Granta R1, свое место сохранил Леонид Панфилов, а за рулем второй машины дебютирует Иван Чубаров. Оба гонщика пришли из картинга, где Панфилов становился чемпионом России в 2019 году, а Чубаров – в 2020 году.

Иван Чубаров, LADA Sport ROSNEFT

Наконец, в сезоне 2021 года команда стартует с новым талисманом, который был выбран по результатам интернет-голосования. Таким талисманом стала рысь:

Талисман команды LADA Sport ROSNEFT

Напомним, что помимо СМП РСКГ заводская команда LADA Sport ROSNEFT в этом году представлена в чемпионате страны по картингу, в Кубке России по ралли, а также в официальной виртуальной серии LADA. Все эти чемпионаты уже стартовали, следить за успехами спортсменов вы можете в нашем специальном разделе.