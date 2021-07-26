Раллисты LADA выиграли этап «Ураласбест-2021» в классе «1400H»

Представляющий команду LADA Sport ROSNEFT экипаж Вячеслава Никонова и Алексея Крылова на гоночной «Гранте» стал быстрейшим на этапе Кубка России по ралли «Ураласбест-2021» в классе «1400H».

Более того, Никонов с Крыловым стали четвертыми в абсолюте, уступив лишь двум экипажам на полноприводных Mitsubishi Lancer Evolution и Subaru Impreza, а также одной Mazda MX5 из более мощного класса «2000H».

Александр Сакаданов и Ярослав Федоров, которые от имени LADA Sport ROSNEFT на дорестайлинговой «Калине» выступили как раз в классе «2000Н» показали третье время, уступив уже упомянутой «Мазде», а также экипажу частной команды на рестайлинговой «Ладе Калине».

Следующий этап Кубка России по ралли пройдет под Выборгом и стартует 14 августа. Туда уже приедет основной экипаж «Лады» с Дмитрием Вороновым и Виктором Позерном, которые сражаются за победу в сезоне в классе «1600Н».

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