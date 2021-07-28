Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ

Трасса «Игора Драйв», расположенная в живописной части Ленинградской области, через два года впервые примет Гран При России. Пока же здесь завершился третий этап российского чемпионата по кольцевым гонкам РСКГ. И это оказалось действительно зрелищное мероприятие, которое запомнится и участникам, и зрителям.

Первое, что нужно знать о прошедшем уик-энде – он собрал рекордное количество участников. «Игора» – один из крупнейших автодромов в России с широким треком длиной более четырех километров, но даже здесь гонщикам, казалось, было тесно. Шутка ли, всего на уик-энд приехало 112 гоночных машин, из которых 44 выступали одновременно в объединенных заездах классов «Туринг-Лайт» и S1600!

Спасибо хотя бы за то, что к концу июля в Санкт-Петербурге спала жара, о которой напоминали лишь высохшие газоны. Более того, над трассой все дни нависали облака, дававшие надежду на возможность дождя, так что дождевую резину механики команд далеко не убирали.

Если же говорить о результатах, то питерский этап стал настоящим триумфом команды LADA Sport ROSNEFT, которая увезла с «Игоры» аж 15 кубков. И повторить этот результат будет крайне непросто, так как теперь иным «Ладам» очевидно докинут дополнительный вес.

Впрочем, обо всем по порядку.

Туринг

В квалификации на «Игоре» шестеро быстрейших уложились всего в одну секунду! Причем тут же пошли разговоры, что Кирилл Ладыгин из «Лады» и четырехкратный чемпион Туринга Дмитрий Брагин специально уступили первые места на старте, чтобы с одной стороны не получить дополнительного веса на следующих этапах, а с другой добиться преимущества на реверсивном старте во второй гонке.

Брагин после этапа опровергал все домыслы, поясняя, что его мастерства не хватило бы, чтобы так точно подгадать квалификационное время. Но забегая вперед скажем, что так или иначе и для Брагина, и особенно для Ладыгина не самые удачные позиции в квалификации обернулись успехами непосредственно в гонках.

AFI09MznRro

На старте первой гонки не смог тронуться с места обладатель поула Егор Оруджев на Audi: пока остальные машины совершали прогревочный круг, машину команды Lukoil оттолкали в боксы. Ладыгин отлично стартовал, сразу отвоевав одну позицию и выйдя на четвертое место, а к финишу прорвался на подиум. Победителем же стал другой пилот LADA Sport ROSNEFT Михаил Митяев, который благодаря сходу Оруджева оказался на старте первым.

Во второй гонке Ладыгину повезло на реверсе стартовать в первого места. Он выиграл старт и первым увидел клетчатый флаг. Брагин, возможно самый опасный соперник Кирилла в этом сезоне (и не только в этом), в обеих гонках сумел финишировать вторым.

«Супер-продакшн»

Уже в квалификации стало ясно, что после очередных довесов самыми быстрыми машинами на «Игора-Драйве» оказались гоночные хетчбэки Honda Civic. Трое пилотов на этой технике показали лучшее время в квалификации, оставив позади гонщиков на LADA Vesta и Subaru BRZ.

LADA Vesta

В гонках, однако, не обошлось без сюрпризов, сходов и столкновений. В итоге у «Лады» появился шанс если не на победу, то на призовые места. В первой гонке быстрейшим из желтых «Вест» казался Андрей Петухов, но после зрелищного столкновения с одной из Subaru он откатился на седьмое место.

Зато напарник Петухова Владимир Шешенин сумел и в первой и во второй гонке стать вторым, заработав по итогам этапа больше всех очков. Победителями же в первом и втором заездах стали Николай Виханский и Владимир Стрельченко на «Цивиках».

«Туринг-Лайт»

Настоящий триумф «Лады» случился в младшем классе, где команда выступает на хетчбэках LADA Granta. Здесь молодой гонщик заводской команды Иван Чубаров уверенно завоевал поул даже несмотря на то, что впервые приехал на новую трассу.

В первой гонке Чубаров лидировал от старта до финиша и одержал уверенную победу. Его напарник Леонид Панфилов сначала провалился на четвертое место, но вскоре отыгрался и обеспечил «Ладе» победный дубль.

LADA Granta

Как победитель, Чубаров тянул жребий, определяющий количество машин, которые будут стартовать в реверсивном порядке во второй гонке. Он вытянул девятку, тем самым отправив себя самого на девятое место, а своего напарника – на восьмое.

И даже в таких условиях обе «Лады» прорвались на подиум, Панфилов стал вторым, а Чубаров третьим. Победа осталась за Петром Плотниковым на Volkswagen Polo.

Соперники «Лады» жаловались, что в этот раз «Гранты» оказались на 80 килограммов легче других машин. После такого успеха в Питере желтые хетчбеки очевидно ждет довес, так что повторить успех на Moscow Raceway Чубарову и Панфилову вряд ли удастся.

S1600

Помимо трех перечисленных классов LADA Sport ROSNEFT представлена одним автомобилем и в самом младшем классе S1600, но там за руль на каждом этапе садится кто-то из российских автожурналистов.

В августе на этапе, который пройдет на Moscow Raceway, за команду выступит главный редактор Motor1 Россия и издатель Motorsport.com в нашей стране Ману Чаподзе. А в Питере на «Гранте» сражался журналист и блогер Дмитрий Семин.

К сожалению, Семину не повезло. Как мы уже писали выше, на трассе собралось сразу 44 автомобиля, так что пелотон не растянулся в один ряд даже ко второму кругу! В первый поворот на втором круге попытались зайти сразу более десяти машин класса S1600. Впереди произошли столкновения, некоторых участников стало разворачивать, и Семин был вынужден тормозить, после чего получил толчек сзади и вылетел передом в отбойник.

Его автомобиль получил достаточно серьезные повреждения, устранить которые ко второй гонке оказалось невозможно. Ну а победителями в этом классе в обеих гонках стал Рустам Фатхутдинов из AKHMAT Racing Team, выступающий на Hyundai Solaris.

Что дальше?

Из «Игоры» LADA Sport ROSNEFT уехала, сохранив лидерство в командном и личном зачете в классе Туринг. В классе «Туринг-Лайт», где накануне LADA занимала третье место в командном зачете, тольяттинцы вышли в лидеры, а Иван Чубаров возглавил личный зачет.

LADA Vesta

В классе «Супер-продакшн» LADA осталась на второй строчке командного зачета, но смогла приблизиться к соперникам из Sofit Racing. А вот в личном зачете Владимир Шешенин вышел в лидеры, правда его преимущество над ближайшим соперником составляет всего три очка.

Следующий этап РСКГ пройдет в Подмосковье уже 21 и 22 августа. Будем рады видеть вас на трибунах.