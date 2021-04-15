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LADA Sport ROSNEFT / Новость

Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship

Финал чемпионата пройдет в декабре

Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship

Вчера стартовал новый, третий по счету сезон киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship, который организован при поддержке нефтяной компании «Роснефть». Как и в предыдущие годы, он проводится на базе гоночного симулятора RaceRoom Racing Experience, все участники сражаются за рулем виртуальной копии автомобиля LADA Vesta Sport TCR команды LADA Sport ROSNEFT на лучших гоночных трассах планеты.

Участвовать в заездах LADA Sport ROSNEFT eChampionship можно абсолютно бесплатно, для этого лишь достаточно иметь компьютер. Возможностью стать частью турнира ранее уже воспользовались несколько тысяч киберпилотов со всего мира. В 2021 году интерес должен возрасти в том числе благодаря нововведениям в правилах.

Схема участия будет прежней. Для того, чтобы стать победителем этапа, нужно для начала пройти отбор, показав лучшее время прохождения круга в режиме «Тайм-аттак» и попасть в число сильнейших. Далее уже в финальной гонке выиграть в противостоянии со своими соперниками и получить путевку в Гранд-финал, где определится чемпион сезона 2021. Сам сезон на этот раз будет разделен на две части. С апреля по июнь участники пройдут первую половину турнира, потом наступит летний перерыв, после чего соревнования возобновятся и завершатся уже в конце года. Финалисты разыграют не только звание чемпиона, но и денежный призовой фонд.

Немного поменяется формат проведения гонок шести этапов киберчемпионата. 30 лучших пилотов, которые получат путевку в гонку по итогам отбора, сначала пройдут 10-минутную квалификацию, а потом примут участие в 45-минутном заезде с обязательным пит-стопом. Таким образом, на результат повлияет не только чистая скорость спортсменов, но и их умение тактически выстраивать борьбу за победу.

Еще одно нововведение связано с географией участников. Если в прошлом году за путевки в Гранд-финал сражались пилоты исключительно из стран СНГ, то в 2021-м принято решение выделить несколько мест и в гонках каждого этапа, и в решающем заезде сезона для иностранных пилотов. А это значит, что в конце года в Россию приедет несколько сильнейших мировых киберспортсменов, которые сразятся за чемпионство с лучшими российскими симрейсерами.

Для участия в чемпионате LADA Sport ROSNEFT eChampionship нужно скачать приложение Steam, зарегистрироваться, загрузить на компьютер симулятор RaceRoom Racing Experience и в разделе Competitions выбрать чемпионат LADA Sport ROSNEFT eChampionship.

Календарь сезона 2021 киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship:

  • 1 этап. Отборочный этап - 14-26 апреля, гонка - 29 апреля. Трасса Silverstone
  • 2 этап. Отборочный этап - 03-16 мая, гонка - 19 мая. Трасса Spa-Francorchamps
  • 3 этап. Отборочный этап - 07-20 июня, гонка - 23 июня. Трасса Suzuka
  • 4 этап. Отборочный этап - 13-26 сентября, гонка - 29 сентября. Трасса Moscow Raceway
  • 5 этап. Отборочный этап - 04-17 октября, гонка - 20 октября. Трасса Imola
  • 6 этап. Отборочный этап - 01-14 ноября, гонка - 17 ноября. Трасса Hokkenheimring
  • Гранд-финал – декабрь.
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Серия LADA Sport ROSNEFT
Команды LADA Sport ROSNEFT

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